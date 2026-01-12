ચૂંટણી પંચે મતદાન યોજાનારા રાજ્યોમાં પ્રથમ સ્તરની ચકાસણી વર્કશોપ શરૂ કરી
ચૂંટણી પંચે તૈયારીઓના ભાગ રૂપે વિધાનસભા ચૂંટણી યોજાનારા રાજ્યોમાં પ્રથમ સ્તરની ચકાસણી વર્કશોપ શરૂ કરી છે.
Published : January 12, 2026 at 5:12 PM IST
નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ બંગાળ, કેરળ, તમિલનાડુ, આસામ અને પુડુચેરી સહિત ચાર રાજ્યોમાં આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીઓની તૈયારીમાં, ભારતના ચૂંટણી પંચ (ECI) એ આ મતદાન યોજાનારા રાજ્યોમાં પ્રથમ સ્તરની ચકાસણી (FLC) કાર્યશાળાઓ શરૂ કરી છે.
આ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં આ વર્ષની શરૂઆતમાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં વધુ પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા અને મુક્ત અને ન્યાયી ચૂંટણીઓ યોજવા માટે આ કાર્યશાળાઓ યોજાઈ રહી છે.
FLC પ્રક્રિયા
ECI માર્ગદર્શિકા મુજબ, જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી (DEO) સમગ્ર FLC પ્રક્રિયા માટે જવાબદાર છે અને FLC સૂચનાઓનું કડક પાલન સુનિશ્ચિત કરશે. DEO એક વધારાના અથવા ડેપ્યુટી DEO ની નિમણૂક કરશે જે FLC પ્રક્રિયામાં સંપૂર્ણપણે તાલીમ પામેલ હોય અને FLC સુપરવાઇઝર તરીકે સેવા આપશે.
દરેક પેટાચૂંટણી, વિધાનસભા ચૂંટણી, લોકસભા ચૂંટણી, તેમજ ભવિષ્યમાં થતી કોઈપણ ચૂંટણી જ્યાં EVMનો ઉપયોગ થાય છે, ત્યાં ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન (EVM) અને વોટર-વેરિફાઇડ પેપર ઓડિટ ટ્રેલ્સ (VVPAT) ફરજિયાત છે.
પેટાચૂંટણીના કિસ્સામાં બેઠક ખાલી થયાના એક મહિનાની અંદર, વિધાનસભા ચૂંટણીના ઓછામાં ઓછા 120 દિવસ પહેલા અને સામાન્ય ચૂંટણીના 180 દિવસ પહેલા EVM અને VVPAT ની પ્રથમ સ્તરની ચકાસણી શરૂ થશે. રાજકીય પક્ષોના પ્રતિનિધિઓની હાજરીમાં, ઉતાવળ વિના તમામ જરૂરી તપાસ પૂર્ણ થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે પ્રથમ સ્તરની ચકાસણી ખૂબ અગાઉથી હાથ ધરવામાં આવવી જોઈએ.
ચૂંટણી પંચના જણાવ્યા મુજબ, જ્યારે પણ શક્ય હોય ત્યારે, ચૂંટણી સૂચના જારી થાય તે પહેલાં EVM અને VVPAT ની પ્રથમ સ્તરની ચકાસણીને અંતિમ સ્વરૂપ આપવું જોઈએ.
સંબંધિત રાજ્ય અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી (CEO) EVM ઉત્પાદકો સાથે પરામર્શ કરીને, પ્રથમ સ્તરની ચકાસણીમાં તપાસવામાં આવનાર EVM અને VVPAT ની સંખ્યાના આધારે EVM ની પ્રથમ સ્તરની ચકાસણી માટે સમયપત્રક તૈયાર કરશે.
પ્રથમ સ્તરની ચકાસણીનું સમયપત્રક જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી (DEO) દ્વારા રાષ્ટ્રીય અને રાજ્ય સ્તરે દરેક માન્ય રાજકીય પક્ષને જિલ્લા મુખ્યાલય પર લેખિતમાં જણાવવામાં આવશે, અને જિલ્લામાં પ્રથમ સ્તરની ચકાસણી શરૂ થાય તેના ઓછામાં ઓછા એક અઠવાડિયા પહેલા રાજ્ય મુખ્યાલય પર પક્ષોને સૂચના મોકલવામાં આવશે.
પ્રથમ સ્તરની ચકાસણીના દિવસે, તમામ માન્ય રાષ્ટ્રીય અને રાજ્ય રાજકીય પક્ષોના પ્રતિનિધિઓને, તેમના પક્ષોના જિલ્લા પ્રમુખો દ્વારા અધિકૃત, હાજરી આપવા માટે કહેવામાં આવશે.
ભારતીય ચૂંટણી પંચ અનુસાર, જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી પ્રથમ સ્તરની ચકાસણી હોલમાં એક રજિસ્ટર રાખશે, જ્યાં તમામ રાજકીય પક્ષોના હસ્તાક્ષરો તેમની હાજરીના રેકોર્ડ તરીકે દરરોજ એકત્રિત કરવામાં આવશે.
ચૂંટણી પંચના સૂત્રોએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાનાર છે તે તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં પ્રથમ સ્તરની ચકાસણી કાર્યશાળાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. ત્રણ સ્તરે મોટી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. આ એક ખૂબ જ પ્રારંભિક કવાયત છે, જે ચૂંટણી તૈયારીઓના ભાગ રૂપે હાથ ધરવામાં આવી રહી છે." તેમણે ઉમેર્યું, "EVM ની સંખ્યા મોટી છે. તેથી, પ્રથમ સ્તરની ચકાસણી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. દરેક પગલા પર રાજકીય પક્ષોના પ્રતિનિધિઓ/એજન્ટો સામેલ છે. ઉદ્દેશ્ય ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવાનો છે."
સૂત્રોએ વધુમાં સમજાવ્યું કે રાજકીય પક્ષના પ્રતિનિધિઓની હાજરી વિના આ કાર્યક્રમ શક્ય નહીં બને. વર્કશોપ દરમિયાન EVM અને VVPAT ના વિવિધ પાસાઓ પર પ્રેઝન્ટેશન આપવામાં આવી રહ્યા છે. તેમણે ઉમેર્યું, "આમાં વધુ પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે EVM હેન્ડલિંગમાં અનુસરવા માટેની પ્રક્રિયાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. ટેકનિશિયનો ટેકનિકલ માર્ગદર્શન પણ પૂરું પાડે છે."
ઉલ્લેખનીય છે કે, આગામી આસામ ચૂંટણીઓની તૈયારીમાં, ગયા મહિને ગુવાહાટીમાં આસામના તમામ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીઓ અને નાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીઓ/પ્રથમ સ્તરની ચકાસણી સુપરવાઇઝર માટે EVM અને VVPAT ના પ્રથમ સ્તરની ચકાસણી પર સંપૂર્ણ દિવસનો વર્કશોપ યોજવામાં આવ્યો હતો.
નોંધનીય છે કે, આસામ ઉપરાંત, હાલમાં પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુ, કેરળ અને પુડુચેરીમાં મતદાર યાદીઓનું વિશેષ સઘન પુનરાવર્તન (SIR) ચાલી રહ્યું છે. ચૂંટણી પંચના મતે, SIRનો હેતુ લાયક મતદારોનો સમાવેશ કરીને અને અયોગ્ય મતદારોને બાકાત રાખીને મતદાર યાદીને સાફ કરવાનો છે. આસામમાં, ચૂંટણી પંચ લોક પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ, 1950 ની કલમ 21 હેઠળ ચૂંટણી પંચના નિર્દેશ અનુસાર મતદાર યાદીઓનું SIR કરી રહ્યું છે.
આ પણ વાંચો: