ચૂંટણી પંચે SIR દરમિયાન વિવિધ રાજ્યોમાં બૂથ લેવલ ઓફિસર્સ (BLOs) ના મૃત્યુ અંગે રિપોર્ટ માંગ્યો
BLO એ સ્થાનિક સરકારી અથવા અર્ધ-સરકારી અધિકારી છે જે સ્થાનિક મતદારોને સારી રીતે જાણે છે.
Published : November 25, 2025 at 5:31 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતના ચૂંટણી પંચ (ECI) એ વિવિધ રાજ્યોમાં હાથ ધરવામાં આવેલા સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) દરમિયાન બૂથ લેવલ ઓફિસર્સ (BLOs) ના તાજેતરના મૃત્યુ અંગે મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી (CEO) પાસેથી રિપોર્ટ માંગ્યો છે.
જે રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં ચૂંટણી પેનલ SIR કરી રહી છે તેમાં આંદામાન અને નિકોબાર, છત્તીસગઢ, ગોવા, ગુજરાત, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, લક્ષદ્વીપ, પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુ, કેરળ અને પુડુચેરીનો સમાવેશ થાય છે.
અહેવાલો અનુસાર, SIR ના બીજા તબક્કામાં રોકાયેલા ઘણા BLOs પશ્ચિમ બંગાળ, કેરળ અને મધ્યપ્રદેશ સહિત વિવિધ રાજ્યોમાં ચાલી રહેલી કવાયતને કારણે કામના ભારણને કારણે મૃત્યુ પામ્યા હોવાનું કહેવાય છે. ECI અનુસાર, નવ રાજ્યો અને ત્રણ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં કુલ 532,828 BLOs મતદાર યાદીના ચાલુ SIRમાં રોકાયેલા છે.
BLOs કોણ હોય છે?
BLO એ સ્થાનિક સરકારી અથવા અર્ધ-સરકારી અધિકારી છે જે સ્થાનિક મતદારોને સારી રીતે જાણે છે અને સામાન્ય રીતે તે જ મતદાન વિસ્તારમાં રહેતો મતદાર હોય છે. આ વ્યક્તિ મતદાર યાદી અપડેટ કરવામાં મદદ કરવા માટે તેમના સ્થાનિક જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરે છે. BLOs પાયાના સ્તરે મતદાન પેનલના પ્રતિનિધિ તરીકે સેવા આપે છે, યાદી અપડેટ પ્રક્રિયામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે અને તેમના સોંપાયેલ મતદાન વિસ્તાર માટે મતદાર યાદી સંબંધિત સચોટ ક્ષેત્ર માહિતી એકત્રિત કરે છે.
લોકપ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ, 1950 ની કલમ 13B (2) અનુસાર, BLOs સરકારી, અર્ધ-સરકારી અથવા સ્થાનિક સંસ્થાઓના અધિકારીઓથી બનેલા હોય છે. BLO ને મતદાર યાદીના એક ભાગની દેખરેખ રાખવાનું કામ સોંપવામાં આવે છે.
BLOs લાયક નાગરિકોને મતદાન માટે નોંધણી કરવામાં મદદ કરે છે. તેઓ મતદાર યાદીમાં એન્ટ્રીઓ ઉમેરવા, કાઢી નાખવા અને સુધારવા માટે વિવિધ ફોર્મ સબમિટ કરે છે, ભૌતિક ચકાસણી કરે છે અને ચૂંટણી નોંધણી અધિકારી (ERO) ને રિપોર્ટ સબમિટ કરે છે.
સ્થાનિક રહેવાસીઓ અને રાજકીય પક્ષોના પ્રતિનિધિઓ સાથે પરામર્શ કરીને, BLOs, મૃત, વિસ્થાપિત અથવા ડુપ્લિકેટ મતદારોને ઓળખીને, યોગ્ય કાનૂની પ્રક્રિયાઓને અનુસરીને, મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરે છે.
SIR के नाम पर देश भर में अफ़रा-तफ़री मचा रखी है - नतीजा? तीन हफ्तों में 16 BLO की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या - SIR कोई सुधार नहीं, थोपा गया ज़ुल्म है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 23, 2025
ECI ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हज़ारों स्कैन पन्ने… pic.twitter.com/oHdabs0kHe
"CEOs આ બાબતની તપાસ કરી રહ્યા છે"
વિવિધ રાજ્યોમાં BLOs ના કથિત મૃત્યુ, મતદાર યાદીના SIR સાથે સંકળાયેલી ફરજો સંબંધિત કાર્યભારના તણાવને કારણે, ECI સૂત્રોએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "ECI એ સંબંધિત CEO ને આ બાબતની તપાસ કરવા કહ્યું છે."
તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, "CEOs આ બાબતની તપાસ કરી રહ્યા છે. જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીઓ (DEOs) પાસેથી અહેવાલો માંગવામાં આવી રહ્યા છે." સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી, CEOs તેમના સંબંધિત રાજ્ય અહેવાલો મતદાન પેનલને સુપરત કરશે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, "ECI આ બાબતની સંપૂર્ણ તપાસ કરશે." ECI સૂત્રોએ સ્પષ્ટપણે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે મતદાન પેનલ BLOs ને તેમની ફરજો સરળ બનાવવા માટે વધારાની સહાય પૂરી પાડવા તૈયાર છે.
નોંધનીય છે કે, કેરળના સીઈઓ રતન કેલકરે, સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા તાજેતરના એક ઓડિયો સંદેશની નોંધ લેતા, જેમાં એક બીએલઓએ મતદાર યાદી સંકલન સંબંધિત એસઆઈઆર ફરજો બજાવવાના તણાવને વ્યક્ત કર્યો હતો, સોમવારે બીએલઓ સાથે વાત કરી અને તેમની ફરિયાદોનું નિરાકરણ કર્યું.
Deeply shocked and saddened.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) November 19, 2025
Today again, we lost a Booth Level Officer in Mal, Jalpaiguri — Smt Shanti Muni Ekka, a tribal lady, an anganwadi worker who took her own life under the unbearable pressure of the ongoing SIR work.
28 people have already lost their lives since SIR…
વાતચીત દરમિયાન, એન્ટોની વર્ગીસે બીએલઓ તરીકે પોતાની ફરજો ચાલુ રાખવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી. મતદાન પેનલના જણાવ્યા અનુસાર, જો તેઓ ઈચ્છે તો તેમને તેમની એસઆઈઆર જવાબદારીઓ છોડી દેવાનો વિકલ્પ આપવામાં આવ્યો હતો. સીઈઓએ તેમને ખાતરી આપી હતી કે તેમની ફરજોને સરળ બનાવવા માટે તેમને જરૂરી તમામ સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે. વર્ગીસેની સહાય પ્રણાલીને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે, જિલ્લા વહીવટીતંત્રે એસઆઈઆર પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવામાં તેમની સહાય માટે વધારાના કર્મચારીઓ તૈનાત કર્યા છે.
બીએલઓના કથિત મૃત્યુ પર વિરોધ પક્ષોએ નારાજગી વ્યક્ત કરી છે
વિપક્ષી પક્ષોએ આ બાબતે ચૂંટણી પંચની ટીકા કરી છે. બીએલઓના કથિત મૃત્યુ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતા, લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં લખ્યું, "એસઆઈઆરના આડમાં, દેશભરમાં અરાજકતા ફેલાઈ ગઈ છે. પરિણામે ત્રણ અઠવાડિયામાં 16 બીએલઓએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે. હાર્ટ એટેક, તણાવ, આત્મહત્યા - એસઆઈઆર કોઈ સુધારો નથી, તે લાદવામાં આવેલો અત્યાચાર છે."
પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી અને અખિલ ભારતીય તૃણમૂલ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષા મમતા બેનર્જીએ અગાઉ X પર એક પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે, "ભારતના કહેવાતા ચૂંટણી પંચના બિનઆયોજિત, અવિરત કાર્યભારને કારણે કિંમતી જીવ ગુમાવી રહ્યા છે. જે પ્રક્રિયામાં પહેલા ત્રણ વર્ષ લાગતા હતા તે હવે રાજકીય આકાઓને ખુશ કરવા માટે ચૂંટણી પહેલા બે મહિનામાં પૂર્ણ થઈ રહી છે, જેનાથી બીએલઓ પર અમાનવીય દબાણ લાવી શકાય છે." તેમણે ચૂંટણી પંચને રાજ્યમાં મતદાર યાદીઓનું તાત્કાલિક એસઆઈઆર કરાવવાની પણ અપીલ કરી.
