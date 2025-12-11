ચૂંટણી પંચે ગુજરાત સહિત છ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો માટે SIR પ્રક્રિયાની મુદતમાં વધારો
SIRનો બીજો તબક્કો પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુ, કેરળ અને પુડુચેરી સહિત નવ રાજ્યો અને ત્રણ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં ચાલી રહ્યો છે.
Published : December 11, 2025 at 6:31 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) એ ગુરુવારે ઉત્તર પ્રદેશ અને એક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ (UT) સહિત છ રાજ્યોમાં હાથ ધરવામાં આવી રહેલા સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) માટેના સમયપત્રકમાં સુધારો કર્યો છે. મતદાન પેનલે જણાવ્યું હતું કે તમિલનાડુ, ગુજરાત, મધ્ય પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, ઉત્તર પ્રદેશ અને આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓ (CEOs) ની વિનંતી બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
SIRનો બીજો તબક્કો હાલમાં પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુ, કેરળ અને પુડુચેરી સહિત નવ રાજ્યો અને ત્રણ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં ચાલી રહ્યો છે. તેનો હેતુ મતદાર યાદીઓની સુધારણા કરવાનો છે.
ECI એ જણાવ્યું હતું કે, "છ રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓ (CEOs) તરફથી મળેલી વિનંતીઓના આધારે, ભારતના ચૂંટણી પંચે આ છ રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં મતદાર યાદીઓના ચાલુ વિશેષ સઘન સુધારણા (SIR) માટેના સમયપત્રકમાં સુધારો કર્યો છે, જેમાં 1 જાન્યુઆરી, 2026 ને લાયકાત તારીખ તરીકે ધ્યાનમાં લેવામાં આવી છે."
ગુજરાતમાં મતગણતરીનો સમયગાળો 14 ડિસેમ્બરે સમાપ્ત થશે
છ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો માટે ECI દ્વારા જાહેર કરાયેલ સુધારેલા સમયપત્રક અનુસાર, તમિલનાડુ અને ગુજરાતમાં મતગણતરીનો સમયગાળો 14 ડિસેમ્બરે સમાપ્ત થશે, અને બંને રાજ્યોમાં ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી 19 ડિસેમ્બરે પ્રકાશિત થશે.
મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ અને આંદામાન અને નિકોબાર માટે મતગણતરીનો સમયગાળો 18 ડિસેમ્બર સુધી લંબાવવામાં આવ્યો છે. આ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી 23 ડિસેમ્બરે પ્રકાશિત થશે.
ઉત્તરપ્રદેશમાં ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી 31 ડિસેમ્બરે પ્રકાશિત થશે
સમયપત્રક અનુસાર, ઉત્તરપ્રદેશમાં મતગણતરી 26 ડિસેમ્બર સુધી ચાલુ રહેશે, અને ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી 31 ડિસેમ્બરે પ્રકાશિત થશે. અગાઉના સમયપત્રકમાં આ છ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો માટે મતગણતરીનો સમયગાળો 11 ડિસેમ્બરે સમાપ્ત થતો હતો, અને ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી પ્રકાશિત કરવાની અગાઉની તારીખ 16 ડિસેમ્બર હતી.
ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું હતું કે ગોવા, પુડુચેરી, લક્ષદ્વીપ, રાજસ્થાન અને પશ્ચિમ બંગાળ માટે મતગણતરી આજે સમાપ્ત થશે. આ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો માટે મતગણતરીનો ડ્રાફ્ટ 16 ડિસેમ્બરે પ્રકાશિત થશે. મતદાન પેનલે જણાવ્યું હતું કે કેરળ માટેનું સમયપત્રક અગાઉ બદલાયું હતું, અને મતગણતરી 18 ડિસેમ્બરે સમાપ્ત થશે, અને ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી 23 ડિસેમ્બરે પ્રકાશિત થશે.
ચૂંટણી પંચે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કોઈ પણ લાયક મતદાર પાછળ ન રહી જાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે, નવા મતદારોને ઘોષણાપત્ર સાથે ફોર્મ 6 ભરવા અને BLO ને સબમિટ કરવા અથવા ECINet એપ્લિકેશન/વેબસાઇટ https://voters.eci.gov.in/ નો ઉપયોગ કરીને ફોર્મ અને ઘોષણાપત્ર ઓનલાઇન ભરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે જેથી તેમના નામ ફેબ્રુઆરી, 2026 માં પ્રકાશિત થનારી અંતિમ મતદાર યાદીમાં શામેલ થઈ શકે.
