12 રાજ્યોમાં SIR અપડેટની સમયમર્યાદા 7 દિવસ લંબાવી, ચૂંટણી પંચે જાહેર કર્યું નવું શેડ્યૂલ
ચૂંટણી પંચે 12 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં ચાલી રહેલી SIR પ્રક્રિયાની સમયમર્યાદા એક સપ્તાહ લંબાવી છે.
Published : November 30, 2025 at 3:40 PM IST
નવી દિલ્હી: ચૂંટણી પંચે 12 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં હાલમાં ચાલી રહેલી સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) પ્રક્રિયાની સમયમર્યાદા એક અઠવાડિયા સુધી લંબાવી છે. મતદાર યાદી સુધારણાના તમામ તબક્કા હવે નવી તારીખો અનુસાર પૂર્ણ થશે. 12 રાજ્યોમાં SIR હવે 11 ડિસેમ્બર સુધી અપડેટ કરી શકાશે. ડ્રાફ્ટ યાદી હવે 16 ડિસેમ્બરે જાહેર કરવામાં આવશે.
અગાઉ, SIR પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાની અંતિમ તારીખ 4 ડિસેમ્બર હતી, જેમાં ફક્ત ચાર દિવસ બાકી રહ્યા હતા. હવે, સાત દિવસના વિસ્તરણ સાથે, અંતિમ તારીખ 11 ડિસેમ્બર સુધી લંબાવવામાં આવી છે.
The Election Commission of India has announced a revised Schedule, extending the relevant dates by one week for the ongoing Special Intensive Revision (SIR) of Electoral Rolls in 12 States/UTs, with 01.01.2026 as the qualifying date. pic.twitter.com/sJB7nHH7A6— ANI (@ANI) November 30, 2025
તારીખોમાં કયા ફેરફારો થયા છે?
- ડ્રાફ્ટ પ્રકાશનની અંતિમ તારીખ 9 ડિસેમ્બર, 2025 થી બદલીને 16 ડિસેમ્બર, 2025 કરવામાં આવી છે.
- દાવાઓ અને વાંધાઓની અંતિમ તારીખ 9 ડિસેમ્બર, 2025 થી 8 જાન્યુઆરી, 2026ને વધારીને હવે 16 ડિસેમ્બર, 2025, 15 જાન્યુઆરી, 2026 કરવામાં આવી છે.
- અંતિમ યાદી મૂળરૂપે 7 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ પ્રકાશિત થવાની હતી, પરંતુ હવે 14 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ પ્રકાશિત કરવામાં આવશે. સમગ્ર પ્રક્રિયા એક અઠવાડિયા માટે મુલતવી રાખવામાં આવી છે.
BLOs પર દબાણ ઘટાડવું
આ સરકારી પગલાને BLO માટે રાહત તરીકે જોવામાં આવ્યું હતું, કારણ કે 4 ડિસેમ્બર સુધીમાં SIR ફોર્મ સબમિટ કરવાના દબાણને કારણે ઘણા BLOs માં હાર્ટ એટેક અને આત્મહત્યાના અહેવાલો આવ્યા છે. આ સરકારી નિર્ણય હવે SIR પ્રક્રિયામાં સામેલ અધિકારીઓ માટે વધારાનું અઠવાડિયું પૂરું પાડશે.
આ રાજ્યોમાં SIR પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે
પ્રથમ તબક્કામાં, ચૂંટણી પંચે બિહારમાં SIR પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી. બીજા તબક્કામાં, દેશભરના 12 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં SIR હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. જે રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં SIR પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે તેમાં ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ, આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ, છત્તીસગઢ, ગોવા, ગુજરાત, કેરળ, લક્ષદ્વીપ, પુડુચેરી, તમિલનાડુ અને પશ્ચિમ બંગાળનો સમાવેશ થાય છે. ચૂંટણી પંચના જણાવ્યા અનુસાર, મતદાર યાદીને વધુ સચોટ, અદ્યતન અને સુવ્યવસ્થિત બનાવવા માટે SIR જરૂરી છે.
જોકે, મતદાન પેનલે SIR ને એક અઠવાડિયા સુધી લંબાવવાનું કારણ આપ્યું નથી. નોંધપાત્ર રીતે, આ નવો વિકાસ વિપક્ષ, ખાસ કરીને કોંગ્રેસ અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) દ્વારા ચાલી રહેલી પ્રક્રિયાની ટીકા વચ્ચે આવ્યો છે. અગાઉ, BLO ના કથિત મૃત્યુ પર ચિંતા વ્યક્ત કરતા, લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે, "SIR ની આડમાં, દેશભરમાં અરાજકતા ફેલાવવામાં આવી છે. પરિણામે, ત્રણ અઠવાડિયામાં, 16 BLO એ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે. હાર્ટ એટેક, તણાવ, આત્મહત્યા - SIR કોઈ સુધારો નથી, તે લાદવામાં આવેલો અત્યાચાર છે."
આ દરમિયાન, પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી અને ઓલ ઈન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષા મમતા બેનર્જીએ અગાઉ X પર એક પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે, "ભારતીય ચૂંટણી પંચના બિનઆયોજિત, અવિરત કાર્યભારને કારણે કિંમતી જીવ ગુમાવી રહ્યા છે. જે પ્રક્રિયામાં ત્રણ વર્ષ લાગતા હતા તે હવે રાજકીય માસ્ટર્સને ખુશ કરવા માટે ચૂંટણી પહેલા બે મહિનામાં કરવામાં આવી રહી છે, જેનાથી BLO પર અમાનવીય દબાણ આવી રહ્યું છે." બેનર્જીએ ચૂંટણી પંચને રાજ્યમાં મતદાર યાદીઓનું તાત્કાલિક SIR કરાવવાની પણ અપીલ કરી હતી.
