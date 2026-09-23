ચૂંટણી પંચમાં મતભેદ: વિપક્ષી પક્ષોએ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરના રાજીનામાની માંગ કરી; વિવાદ વકર્યો
ચૂંટણી પંચમાં આંતરિક મતભેદોના અહેવાલો વચ્ચે રાજકીય તોફાન મચી ગયું છે.
Published : September 23, 2026 at 2:33 PM IST|
Updated : September 23, 2026 at 3:12 PM IST
ચૂંટણી પંચમાં આંતરિક મતભેદોના અહેવાલો વચ્ચે રાજકીય તોફાન મચી ગયું છે. વિરોધ પક્ષોએ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરના રાજીનામાની માંગ કરી છે. એક અંગ્રેજી અખબારના અહેવાલ મુજબ, છેલ્લા 10 મહિનામાં બે ચૂંટણી કમિશનરોએ ઓછામાં ઓછી 14 વખત વિવિધ મુદ્દાઓ પર વાંધા ઉઠાવ્યા હતા; જેમાં મતદાર નોંધણી અને નામો રદ કરવાથી લઈને 'ફોર્મ-6'માં ફેરફાર અને મતદાર યાદીના ડેટાબેઝ પરના નિયંત્રણના કેન્દ્રીકરણ જેવા મુદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ વાંધાઓ ઉઠાવ્યા બાદ શું થયું તે અંગે કોઈ માહિતી આપવામાં આવી નથી. જોકે, ચૂંટણી પંચે સ્પષ્ટતા કરી છે કે તમામ નિર્ણયો બહુમતી દ્વારા લેવામાં આવ્યા હતા.
CECએ સમગ્ર દેશને ગુમરાહ કર્યો- અભિષેક મનુ સિંઘવી
કોંગ્રેસ નેતા અભિષેક મનુ સિંઘવીએ આ મામલાને દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ગણાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું, 'ભાજપે લોકતંત્રની હત્યા માટે એક ખાસ દફ્તર બનાવ્યું છે. એક તરફ તેમણે સીઈસીને તૈનાત કર્યું છે અને બીજી તરફ ગૃહ મંત્રાલયને. આપણે બહારના બુલડોઝરથી તો વાકેફ જ છીએ. અમે જોયું છે કે આ બુલડોઝર અલગ-અલગ સંસ્થાઓ પર કેવી રીતે ચાલે છે...ચૂંટણી પંચમાં પણ એક અંદરખાને બુલડોઝર છે...
#WATCH | Delhi: Senior Advocate and Congress MP Abhishek Manu Singhvi reacts to Indian Express report on 2 ECs objecting to discrepancies in SIR process— ANI (@ANI) September 23, 2026
He says, "BJP has set up an office dedicated to the murder of democracy. On one side, they have positioned the CEC, and on the… pic.twitter.com/BCa4tT6qlS
ઘણા વર્ષો પહેલા સુપ્રીમ કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, ચૂંટણી પંચ ઘણા સભ્યોવાળી સંસ્થા છે...કોર્ટે સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું હતું કે તમામ ચૂંટણી કમિશનર બરાબર છે. સીઈસી બીજા ચૂંટણી કમિશનરોથી ઉપર નથી. CEC માત્ર 'સમાન હોદ્દેદારોમાં પહેલા' હોય છે. આજે જે વાત સામે આવી છે, તેનાથી ખબર પડે છે કે સીઈસીએ ન ફક્ત દેશને ગુમરાહ કર્યો કે સંવૈધાનિક મૂલ્યોને નબળા કર્યા- આવા કામ તેઓ ઘણા સમયથી કરી રહ્યા છે- પરંતુ તેમણે તેમના સાથીઓને પણ ગુમરાહ કર્યા.'
આ લોકતંત્ર પર ખૂબ જ ગંભીર હુમલો- પ્રિયંકા ગાંધી
#WATCH | Nilambur, Keralam | Congress MP Priyanka Gandhi Vadra reacts to Indian Express report on 2 ECs objecting to discrepancies in SIR process— ANI (@ANI) September 23, 2026
She says, " this is an extremely serious issue for our democracy. if there are no elections, then where is democracy? if elections are… pic.twitter.com/5Ph6bk92cY
કોંગ્રેસ મહાસચિવ પ્રિયંકા ગાંધીએ કહ્યું, 'આ આપણા લોકતંત્ર માટે ખૂબ જ ગંભીર મુદ્દો છે. જો ચૂંટણી નહીં થાય, તો લોકશાહી ક્યાં રહેશે? જો ચૂંટણી નિષ્પક્ષ નહીં થાય અને તેમાં કોઈ પણ પ્રકારની ધાંધલી થાય છે, તો ચૂંટણી પંચ તેમાં મદદ કરી રહ્યું છે. જો ચૂંટણી કમિશનરને ન ફક્ત તેની જાણકારી છે, પણ તેઓ તેને થવા પણ દઈ રહ્યા છે, તો આ લોકતંત્ર પર ખૂબ જ ગંભીર હુમલો છે. આ દેશદ્રોહનું કામ છે.'
ફોર્મ-6માં ફેરફારો ‘ગેરકાયદેસર’, ચૂંટણી પંચમાં મતભેદો ‘અત્યંત ગંભીર’: પૂર્વ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર ઓ.પી. રાવત
ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર ઓ.પી. રાવતે જણાવ્યું હતું કે, મતદાર નોંધણી માટેના વૈધાનિક 'ફોર્મ-6'માં કરવામાં આવેલા ફેરફારો "સંપૂર્ણપણે ખોટા અને ગેરકાયદેસર" છે, અને તેમણે ચૂંટણી પંચની અંદર મતભેદો ઉભા થવાની બાબતને "અત્યંત ગંભીર" તથા "દુર્ભાગ્યપૂર્ણ" ગણાવી હતી. રાવતે ટિપ્પણી કરી હતી કે, ચૂંટણી પંચમાં આવી સ્થિતિ "ભાગ્યે જ" સર્જાઈ હશે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું હતું કે, મતદાર યાદીનું સોફ્ટવેર ફિલ્ડ-સ્તરના અધિકારીઓ દ્વારા લેવાયેલા નિર્ણયોને રદબાતલ કરી શકતું નથી. જાન્યુઆરીથી ડિસેમ્બર 2018 દરમિયાન મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર તરીકે સેવા આપનાર રાવતે કહ્યું, "આ એક દુર્ભાગ્યપૂર્ણ સ્થિતિ છે. ચૂંટણી પંચમાં આવી ઘટના ભાગ્યે જ બની હશે. હું પણ ત્યાં રહી ચૂક્યો છું અને મેં જોયું છે કે નિર્ણયો હંમેશા સર્વસંમતિથી લેવામાં આવતા હતા."
તેમણે કહ્યું, "SIR (સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન) દ્વારા એક એવી વ્યવસ્થા ઊભી થઈ છે, જે હવે પોતે જ મતદારોમાં ભય પેદા કરી રહી છે. આ સારી બાબત નથી. આપણા લોકતંત્ર માટે આ અત્યંત દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે."
ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે 'ફોર્મ-6' અંગે ઉઠાવવામાં આવેલા વાંધાઓ ખાસ કરીને ગંભીર છે, કારણ કે બંને ચૂંટણી કમિશનરોનું માનવું હતું કે 'મતદાર નોંધણી નિયમો, 1960'માં સુધારો કર્યા વિના આ વૈધાનિક ફોર્મમાં ફેરફાર કરી શકાય નહીં.
અહેવાલ મુજબ, મે મહિનામાં દાખલ કરેલી પોતાની વાંધા-અરજીમાં જોશીએ જણાવ્યું હતું કે, SIR માટે જારી કરાયેલી સૂચનાઓ દ્વારા 'ફોર્મ-6'માં ફેરફાર કરી શકાય નહીં, અને નિયમોમાં સુધારો કરવા માટે સરકારને પ્રસ્તાવ રજૂ કરવો એ જ 'કાયદેસર રીતે યોગ્ય' પગલું ગણાશે. સંધુએ પણ આ અભિપ્રાય સાથે સહમતિ દર્શાવી હતી.
જોકે, ત્યારબાદ ઓનલાઇન ફોર્મ-6માં નવી મતદાર અરજીઓને SIR સાથે જોડતી એક જોગવાઈનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. અહેવાલો અનુસાર, સંધુએ ઓગસ્ટમાં વાંધો ઉઠાવતા જણાવ્યું હતું કે આ ફેરફાર "બિનઅધિકૃત અને ગેરકાયદેસર" હતો અને તેને તાત્કાલિક પાછો ખેંચી લેવો જોઈએ.
રાવતે કહ્યું, "ચૂંટણી કમિશનરોએ જણાવ્યું છે કે ફોર્મ-6માં અયોગ્ય રીતે સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો, આ માટે કોઈ કાનૂની જોગવાઈ નથી, તેમનો અભિપ્રાય લેવામાં આવ્યો નહોતો અને કોઈ બેઠક પણ યોજાઈ ન હતી, આ ખૂબ જ ગંભીર આક્ષેપો છે. ફોર્મ-6માં જે રીતે સુધારો કરવામાં આવ્યો તે ખોટું છે. તે સંપૂર્ણપણે અયોગ્ય અને ગેરકાયદેસર છે."
તેમણે મતદાર યાદીના ડેટાબેઝ પરના નિયંત્રણના કથિત કેન્દ્રીકરણની પણ આકરી ટીકા કરી હતી. અહેવાલ અનુસાર, પરિસ્થિતિ એટલી ગંભીર બની ગઈ હતી કે, બંને ચૂંટણી કમિશનરોએ ચૂંટણી પંચની માહિતી ટેકનોલોજી પ્રણાલીની દેખરેખમાં કરવામાં આવેલા ફેરફારો અંગે કેબિનેટ સચિવ ટી.વી. સોમનાથનનો અલગ-અલગ સંપર્ક કર્યો હતો.
રાવતે કહ્યું, "જો સોફ્ટવેર એવી રીતે તૈયાર કરવામાં આવ્યું હોય કે, પ્રાદેશિક અધિકારીઓને કોઈ ફેરફાર જરૂરી લાગે, પરંતુ તેઓ અસહાય હોય કારણ કે સોફ્ટવેર તેમને તે ફેરફાર કરવાની મંજૂરી ન આપતું હોય, તો આ સંપૂર્ણ રીતે અવૈધ અને ખોટું છે."
CEC સામાન્ય લોકોના વોટ કાપી રહ્યું છે: કે.સી. વેણુગોપાલ
John Brittas, CPI(M) Rajya Sabha MP from Keralam, has writes to President Droupadi Murmu and seeks urgent constitutional intervention to "safeguard the integrity of the Election Commission, the electoral rolls and the democratic franchise". pic.twitter.com/VwO4Tp9L2y— ANI (@ANI) September 23, 2026
કોંગ્રેસના સાંસદ કે.સી. વેણુગોપાલે કહ્યું, "મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર વડાપ્રધાન અને ભાજપના એજન્ટ તરીકે કામ કરી રહ્યા છે. તેઓ સામાન્ય નાગરિકોના મતોને મતદાર યાદીમાંથી હટાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તેમને પદ પર ચાલુ રહેવાનો કોઈ અધિકાર નથી. એ વાત બિલકુલ સ્પષ્ટ છે કે તેઓ દેશમાં લોકશાહીની હત્યા કરી રહ્યા છે. તેમને પદ પરથી હટાવવા જોઈએ અથવા તેમણે રાજીનામું આપવું જોઈએ."
મહબૂબા મુફ્તીએ પણ કર્યા શાબ્દિક પ્રહાર
જમ્મુ-કાશ્મીરના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને પીપલ્સ ડેમોક્રેટિક પાર્ટી (PDP)ના અધ્યક્ષ મહબૂબા મુફ્તીએ પણ કેન્દ્ર સરકાર પર ચૂંટણી પ્રક્રિયાને બગાડવા અને દેશના લોકતંત્રને જોખમમાં નાખવાનો આરોપ લગાવ્યો. મહબૂબા એક મીડિયા રિપોર્ટ પર રિએક્શન આપી રહ્યા હતા, જેમાં દાવો કરવામા આવ્યો હતો કે બે ઈલેક્શન કમિશ્નરોએ ચૂંટણી રાજ્યોમાં વોટર રોલના સ્પેશિયલ ઈન્ટેસિવ રિવીઝન (SIR) દરમિયાન 10 મહિનામાં 14 વખત ઈલેક્શન કમીશના પગલા પર વાંધો વ્યક્ત કર્યો. રિપોર્ટથી ખબર પડે છે કે ત્રણ મેમ્બરવાળા ઈલેક્શન કમીશન (EC)માં બે ઈલેક્શન કમિશ્નરો, સુખબીર સિંહ સંધૂ અને વિવેક જોશીએ SIR પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા.
પીપલ્સ ડેમોક્રિટિક પાર્ટી પ્રેસિડેન્ટએ બન્ને ચૂંટણી પંચની 'હિમ્મત અને ઈમાનદારી'ના વખાણ કરતા તેને 'ગુડ હોપ' ગણાવ્યો, પણ ડર વ્યક્ત કર્યો કે એસઆઈઆર (SIR) પર પોતાના વાંધા માટે બન્ને ચૂંટણી પંચને પરિણામ ભોગવવા પડી શકે છે. મહબૂબાએ શ્રીનગરમાં રિપોર્ટર્સને કહ્યું કે તેઓ ભારતીય લોકતંત્રની મૂળભૂત બાબતો, એટલે કે ચૂંટણી પ્રક્રિયાને જ ખતમ કરવાના પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, જેના માટે તેઓ ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં ગડબડ કરી રહ્યા છે, જેને બે ઈલેક્શન કમિશ્નરોએ હાઈલાઈટ કર્યું છે. જો BJPના કહેવા પર (વોટર્સનું) નામ હટાવવું અને જોડવું આ જ રીતે ચાલતુ રહ્યું, તેથી, એવું જોખમ છે કે કોઈક તબક્કે આપણો દેશ, જે વિશ્વનું સૌથી મોટું લોકતંત્ર છે, તે 'બનાના રિપબ્લિક' (અસ્થિર અને ભ્રષ્ટ શાસનવાળા દેશ) જેવો બની જશે.
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