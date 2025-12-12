ETV Bharat / bharat

ચૂંટણી પંચે SIR પ્રક્રિયા પર દેખરેખ રાખવા માટે રાજ્યોમાં SRO નિયુક્ત કર્યા

ચૂંટણી પંચે SIR પ્રક્રિયા પર દેખરેખ રાખવા માટે રાજ્યોમાં સ્પેશ્યલ રોલ ઓફિસર્સ નિયુક્ત કર્યા છે.

મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર
મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 12, 2025 at 7:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) એ શુક્રવારે જાહેરાત કરી કે તેણે ઘણા રાજ્યોમાં ચાલી રહેલી ખાસ સઘન સમીક્ષા (SIR) પ્રક્રિયા પર દેખરેખ રાખવા માટે સ્પેશ્યલ રોલ ઓફિસર્સ (SROs) ની નિમણૂક કરી છે.

ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું હતું કે આ પગલું બધા લાયક મતદારોને મતદાર યાદીમાં સામેલ કરવા માટે લેવામાં આવી રહ્યું છે. જે રાજ્યોમાં SROs ની નિમણૂક કરવામાં આવી છે તેમાં તમિલનાડુ, પશ્ચિમ બંગાળ, ઉત્તર પ્રદેશ, કેરળ, ગુજરાત, મધ્ય પ્રદેશ, રાજસ્થાન અને છત્તીસગઢનો સમાવેશ થાય છે. નોંધનીય છે કે, SIR નો બીજો તબક્કો, જે મતદાર યાદીઓની સુધારણા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, તે હાલમાં નવ રાજ્યો અને ત્રણ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો (UT) માં ચાલી રહ્યો છે.

ભારતના ચૂંટણી પંચે શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે, "ભારતના ચૂંટણી પંચે પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુ, ઉત્તર પ્રદેશ, ગુજરાત, કેરળ, મધ્ય પ્રદેશ, છત્તીસગઢ અને રાજસ્થાનમાં મતદાર યાદીઓના ખાસ સઘન સંશોધન (SIR) ની દેખરેખ માટે નિરીક્ષકોની નિમણૂક કરી છે."

તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે SROs એ તેમનું કાર્ય શરૂ કરી દીધું છે અને ફેબ્રુઆરી 2026 માં અંતિમ મતદાર યાદી પ્રકાશિત થાય ત્યાં સુધી અઠવાડિયામાં બે દિવસ આ રાજ્યોમાં હાજર રહેવાની અપેક્ષા છે. ચૂંટણી પંચે કહ્યું કે તેઓ તમામ રાષ્ટ્રીય અને રાજ્ય રાજકીય પક્ષોના રાજ્ય અને જિલ્લા સ્તરના નેતૃત્વ સાથે બેઠકો કરશે.

તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "SROs રાજ્યોના CEO અને DEO સાથે ફિઝિકલ અથવા વર્ચ્યુઅલ રીતે બેઠકોમાં પણ ભાગ લેશે જેથી ખાતરી કરી શકાય કે સમગ્ર પ્રક્રિયા સરળ, પારદર્શક અને સહભાગી રીતે પૂર્ણ થાય."

ચૂંટણી પંચે કહ્યું કે તેઓ SIR પ્રક્રિયાનું પાલન કરશે જેથી ખાતરી કરી શકાય કે કોઈ પણ લાયક મતદાર બાકાત ન રહે અને કોઈ પણ અયોગ્ય વ્યક્તિ મતદાર યાદીમાં શામેલ ન થાય. એ નોંધવું જોઈએ કે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારે SIR ના બીજા તબક્કાના સમયપત્રકની જાહેરાત કરતી વખતે કહ્યું હતું કે, "આ કવાયતનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય દરેક લાયક મતદારને મતદાર યાદીમાં સામેલ કરવાનો અને જે લાયક નથી તેમને દૂર કરવાનો છે."

તેમણે ઉમેર્યું, "મતદાર માટે પાત્રતા માપદંડો ભારતના બંધારણના અનુચ્છેદ 326 માં નિર્ધારિત છે. આનો અર્થ એ છે કે મતદાર ભારતનો નાગરિક હોવો જોઈએ, ઓછામાં ઓછી 18 વર્ષની ઉંમરનો હોવો જોઈએ, સામાન્ય રીતે મતવિસ્તારમાં રહેતો હોવો જોઈએ અને કોઈપણ કાયદા હેઠળ ગેરલાયક ન હોવો જોઈએ."

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SPECIAL ROLL OBSERVERS
CEC GYANESH KUMAR
ELECTION COMMISSION OF INDIA
ELECTION COMMISSION
SPECIAL INTENSIVE REVISION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.