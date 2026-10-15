ગુજરાત સહિત 17 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં મતદાર યાદીની હાથ ધરાશે 'સ્પેશિયલ સમરી રિવિઝન'
SSRને લઈને ચાલી રહેલા વિવાદો અને CECના રાજીનામાની માગ ચૂંટણી પંચે ગુજરાત સહિત 17 રાજ્યોમાં મતદાર યાદીની SSR કરવાની જાહેરાત કરી છે.
Published : October 15, 2026 at 9:13 PM IST
નવી દિલ્હી: ચૂંટણી પંચે જાહેરાત કરી છે કે, 17 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં મતદાર યાદીની 'સ્પેશિયલ સમરી રિવિઝન'(SSR) હાથ ધરવામાં આવશે. તેમાં એવા રાજ્યોનો પણ સમાવેશ થાય છે, જ્યાં આવતા વર્ષે વિધાનસભા ચૂંટણી યોજાવાની છે.
આ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો જેમાં ગુજરાત, ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, પંજાબ, મણિપુર અને ગોવાનો સમાવેશ થાય છે, તેના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓને લખેલા પત્રમાં પંચે જણાવ્યું છે કે, 1 જાન્યુઆરી, 2027ને 'ક્વોલિફાઇંગ ડેટ' ગણવામાં આવશે.
આ SSRનો ઉદ્દેશ્ય પાત્ર મતદારો, ખાસ કરીને યુવાનો અને પ્રથમ વખત મતદાન કરનારાઓને મતદાર યાદીમાં સામેલ કરવાનો, હાલની નોંધણીઓમાં સુધારા કરવાનો અને પુનરાવલોકન પ્રક્રિયાને વધુ સચોટ બનાવવાનો છે.
ઉત્તર પ્રદેશની 403 સભ્યોની વિધાનસભાનો કાર્યકાળ આવતા વર્ષે 22મેના રોજ પૂર્ણ થઈ રહ્યો છે, જ્યારે મણિપુર, ગોવા, પંજાબ અને ઉત્તરાખંડ ની વિધાનસભાઓનો કાર્યકાળ માર્ચ 2027માં અલગ-અલગ તારીખોએ પૂર્ણ થશે.
આ સંદર્ભમાં ભારતના ચૂંટણી પંચે આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ, આસામ, બિહાર, છત્તીસગઢ, ગોવા, ગુજરાત, કેરળ, લક્ષદ્વીપ, મધ્ય પ્રદેશ, મણિપુર, પુડુચેરી, પંજાબ, રાજસ્થાન, તમિલનાડુ, ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ અને પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓને પત્ર મોકલ્યો છે.
The Election Commission of India (ECI) has directed 17 States and Union Territories to conduct a Special Summary Revision (SSR) of electoral rolls under Section 21 of the Representation of the People Act, 1950, with January 1, 2027, as the qualifying date. The revision will cover Andaman and Nicobar Islands, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Kerala, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Manipur, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand, and West Bengal. The Commission stated that the schedule for SSR in States and UTs where the Special Intensive Revision (SIR) is ongoing or has recently been completed will be announced later.— ANI (@ANI) October 15, 2026
આ 17 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ, આસામ, બિહાર, છત્તીસગઢ, ગોવા, ગુજરાત, કેરળ, લક્ષદ્વીપ, મધ્ય પ્રદેશ, મણિપુર, પુડુચેરી, પંજાબ, રાજસ્થાન, તમિલનાડુ, ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ અને પશ્ચિમ બંગાળનો સમાવેશ થાય છે. ચૂંટણી પંચના પત્રમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, "જે રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં હાલમાં SIRની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે અથવા તાજેતરમાં પૂર્ણ થઈ છે, જેમ કે આંધ્રપ્રદેશ, અરુણાચલ પ્રદેશ, ચંદીગઢ, દાદરા અને નગર હવેલી, દમણ અને દીવ, હરિયાણા, ઝારખંડ, કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર, મેઘાલય, મિઝોરમ, નાગાલેન્ડ, દિલ્હી, ઓડિશા, સિક્કિમ, ત્રિપુરા અને તેલંગાણા. ત્યાં 'સ્પેશિયલ સમરી રિવિઝન' માટેનું સમયપત્રક પછીથી જાહેર કરવામાં આવશે."
વધુમાં ચૂંટણી પંચે નિર્ણય લીધો છે કે, જે રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં મતદાર યાદીઓનું SIR ચાલી રહ્યું છે અથવા હમણાં જ પૂર્ણ થયું છે, ત્યાં પુનરાવર્તન પ્રક્રિયા માટેનું સમયપત્રક પછીથી જાહેર કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત હિમાચલ પ્રદેશ, જમ્મુ અને કાશ્મીર તથા લદ્દાખ જ્યાં SIR પ્રક્રિયા હજુ થવાની બાકી છે, ત્યાં મતદાર યાદીઓના પુનરાવર્તન માટેનું સમયપત્રક યોગ્ય સમયે જાહેર કરવામાં આવશે.
'લોક પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ, 1950' હેઠળ, ચૂંટણી પંચ પાસે કાર્યકાળ પૂર્ણ થવાના છ મહિના પહેલાં ચૂંટણી યોજવાની સત્તા છે. SSR સમયપત્રક મુજબ, મતદાન મથકોનું તાર્કિકીકરણ/પુનઃગોઠવણ 2 નવેમ્બર સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે અને સંકલિત મુસદ્દા મતદાર યાદીઓ 12 નવેમ્બરે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે. દાવા અને વાંધાઓ રજૂ કરવાની પ્રક્રિયા 12 નવેમ્બરથી શરૂ થશે અને 11 ડિસેમ્બર સુધી ચાલશે. આ દાવા અને વાંધાઓનો નિકાલ 28 ડિસેમ્બર સુધીમાં કરવામાં આવશે અને અંતિમ મતદાર યાદીઓ 4 જાન્યુઆરીએ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે.
કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું છે કે, 'લોક પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ, 1950'ની કલમ 13CC હેઠળ, મતદાર યાદીઓ તૈયાર કરવા, તેમાં સુધારા કરવા કે, તેને સુધારવાની પ્રક્રિયામાં સામેલ કોઈપણ અધિકારીને ચૂંટણી પંચમાં પ્રતિનિયુક્તિ પર હોય તેવું ગણવામાં આવશે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેઓ ચૂંટણી પંચના નિયંત્રણ, દેખરેખ અને શિસ્તવિષયક અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ રહેશે. બંધારણની કલમ 324 હેઠળ ચૂંટણી પંચે સંબંધિત રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના મુખ્ય સચિવોને નિર્દેશ આપ્યો છે કે, તેઓ એ સુનિશ્ચિત કરે કે મતદાર યાદી તૈયાર કરવાની અને તેમાં સુધારા કરવાની કામગીરીમાં જોડાયેલા અધિકારીઓને, જેમાં CEO, DEO, ERO, AERO, BLO સુપરવાઇઝર અને BLOનો સમાવેશ થાય છે, પૂરતો માનવબળ અને સંસાધનો પૂરા પાડવામાં આવે.
'સ્પેશિયલ સમરી રિવિઝન' પ્રક્રિયા દરમિયાન મુખ્ય સચિવોએ એ સુનિશ્ચિત કરવું આવશ્યક છે કે, DEO, ERO અથવા AERO માટે નિર્ધારિત કોઈ પણ પદ ખાલી ન રહે. વધુમાં મુસદ્દા મતદાર યાદી ના પ્રકાશનની તારીખથી લઈને અંતિમ મતદાર યાદીના પ્રકાશન સુધી SSR પ્રક્રિયામાં સામેલ કોઈ પણ અધિકારીની બદલી ચૂંટણી પંચની પૂર્વ મંજૂરી વિના કરી શકાશે નહીં.
જો આ સમયગાળા દરમિયાન આવા કોઈ અધિકારીની બદલી કરવી અનિવાર્ય બને, તો મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી મારફતે ચૂંટણી પંચને કારણો દર્શાવતો પ્રસ્તાવ મોકલવો જરૂરી છે. ચૂંટણી પંચે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, કોઈ ચોક્કસ વિધાનસભા મતવિસ્તાર માટે EROની જવાબદારી છે કે, તેઓ એ સુનિશ્ચિત કરે કે કોઈ પણ પાત્ર નાગરિક મતદાર યાદીમાં રહી ન જાય અને કોઈ પણ અપાત્ર વ્યક્તિનો તેમાં સમાવેશ ન થાય કે તે યાદીમાં કાયમ ન રહે.
નોંધનીય છે કે, આ નિર્ણય એવા સમયે લેવામાં આવ્યો છે જ્યારે 'INDIA' ગઠબંધન અને અન્ય સંગઠનો કથિત મત ચોરીના મુદ્દે વિરોધ પ્રદર્શનો કરી રહ્યા છે અને ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારના રાજીનામાની માંગ કરી રહ્યા છે.
SIR અને SSR વચ્ચે શું તફાવત છે?
'સ્પેશિયલ સમરી રિવિઝન' એટલે કે SSR મુખ્યત્વે નવા પાત્ર વ્યક્તિઓના નામ ઉમેરવા અને સામાન્ય સુધારા-વધારા કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જ્યારે 'સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન' એટલે કે SIR એ ઘણી વધુ વ્યાપક પ્રક્રિયા છે. તેમાં સમગ્ર રાજ્યમાં ઘરે-ઘરે જઈને ચકાસણી કરવી, નોંધાયેલી વિગતોની ઝીણવટભરી તપાસ કરવી અને ડેટાનું મોટા પાયે ઓડિટ કરવું જેવી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.
ઉદાહરણ તરીકે, SSR હેઠળ, જો કોઈ મતદાર પોતાનું રહેઠાણ બદલે છે, તો તેમણે તેમનું સરનામું અપડેટ કરવા માટે એક ફોર્મ ભરવું પડે છે. જ્યારે SIR પ્રક્રિયામાં આવી સ્થિતિ હોતી નથી.
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