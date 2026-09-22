રાજ્યસભાની 12 બેઠકો માટે ચૂંટણી અને પેટાચૂંટણીઓની જાહેરાત, જાણો ક્યારે થશે મતદાન ?
કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરી, બીએલ વર્મા, દિનેશ શર્મા, નેતા રામ ગોપાલ યાદવ અને નરેશ બંસલનો કાર્યકાળ 25 નવેમ્બરે સમાપ્ત થશે.
Published : September 22, 2026 at 12:42 PM IST
નવી દિલ્હી: ચૂંટણી પંચ (ECI) એ મંગળવારે જાહેરાત કરી હતી કે, ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં 12 રાજ્યસભા બેઠકો માટે ચૂંટણી અને પેટાચૂંટણીઓ 16 ઓક્ટોબરે યોજાશે. ઉત્તર પ્રદેશમાં રાજ્યસભાની 10 બેઠકો અને ઉત્તરાખંડમાં એક બેઠક માટે ચૂંટણીઓ યોજાશે, કારણ કે વર્તમાન સભ્યોનો કાર્યકાળ નવેમ્બરમાં સમાપ્ત થવાનો છે.
જે સભ્યોના સાંસદ તરીકેનો કાર્યકાળ સમાપ્ત થશે તેમાં કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરી અને બી.એલ. વર્મા, ઉત્તર પ્રદેશના ભૂતપૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી દિનેશ શર્મા અને સમાજવાદી પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા રામ ગોપાલ યાદવનો સમાવેશ થાય છે. ઉત્તરાખંડમાં, નરેશ બંસલનો કાર્યકાળ 25 નવેમ્બરે સમાપ્ત થશે.
STORY | Rajya Sabha polls for 12 seats in UP, Uttarakhand and Bengal on October 16— Press Trust of India (@PTI_News) September 22, 2026
Elections to 12 Rajya Sabha seats across Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal will be held on October 16, the Election Commission announced on Tuesday.
The elections will cover 10 seats… pic.twitter.com/pKphbbF3HH
અભિનેતામાંથી રાજકારણી બનેલા રુક્મિણી મલ્લિકે ઉપલા ગૃહમાંથી તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) ના સાંસદ તરીકે રાજીનામું આપ્યા બાદ પશ્ચિમ બંગાળમાં પેટાચૂંટણીઓ જરૂરી બની હતી. તેમનો કાર્યકાળ 2 એપ્રિલ, 2032 ના રોજ સમાપ્ત થવાનો હતો.
રાજ્યસભાની 12 બેઠકો માટેની ચૂંટણી અને પેટાચૂંટણીના સમયપત્રક અનુસાર, 29 સપ્ટેમ્બરના રોજ સૂચનાઓ જારી કરવામાં આવશે, અને નામાંકન દાખલ કરવાની છેલ્લી તારીખ 6 ઓક્ટોબર છે. ઉમેદવારી પત્રો ચકાસણી બીજા દિવસે થશે.
ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું છે કે, તેણે મુક્ત અને ન્યાયી ચૂંટણીઓ સુનિશ્ચિત કરવા માટે પૂરતા પગલાં લેવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે, જેમાં ચૂંટણી પ્રક્રિયા પર નજીકથી નજર રાખવા માટે નિરીક્ષકોની નિમણૂકનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, ચૂંટણી પંચે બિહાર, કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર અને ઉત્તર પ્રદેશમાં સ્નાતક અને શિક્ષક મતવિસ્તારમાંથી વિધાનસભા પરિષદોની ચૂંટણીઓનું સમયપત્રક જાહેર કર્યું છે.
બિહાર વિધાનસભા પરિષદના આઠ સભ્યો, જેમાં સ્નાતક અને શિક્ષક ક્વોટાના ચાર સભ્યો, કર્ણાટક વિધાનસભા પરિષદ, જેમાં સ્નાતક અને બે શિક્ષક ક્વોટાના બે સભ્યો, મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા પરિષદ, જેમાં પાંચ સભ્યો, સ્નાતક અને બે શિક્ષક ક્વોટાના ત્રણ સભ્યો અને ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભા પરિષદ, જેમાં 11 સભ્યો, જેમાં સ્નાતક અને 6 શિક્ષક ક્વોટાના પાંચ સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે, તેમની મુદત નવેમ્બર અને ડિસેમ્બરમાં સમાપ્ત થવાની છે.
નામાંકન દાખલ કરવાની છેલ્લી તારીખ 6 ઓક્ટોબર છે, અને ચકાસણી 7 ઓક્ટોબરના રોજ થશે, જ્યારે ઉમેદવારી પત્રો પાછા ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ 9 ઓક્ટોબર છે. મતદાન 23 ઓક્ટોબરના રોજ સવારે 8 વાગ્યાથી સાંજે 4 વાગ્યા સુધી નક્કી કરાયેલ સમય મુજબ થશે. મતગણતરી 27 ઓક્ટોબરે થશે.