બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા ચૂંટણી પંચે 7 લાખ નવા મતદારો ઉમેર્યા
બંગાળમાં કુલ મતદારોની સંખ્યા હવે 6,82,51,008 છે, જો ટ્રિબ્યુનલના આદેશો પછી નામો ઉમેરવામાં આવે તો તેમાં વધારો થઈ શકે છે.
Published : April 19, 2026 at 10:13 AM IST
કોલકાતા: ચૂંટણી પંચે વિધાનસભા ચૂંટણીના થોડા દિવસો પહેલા પશ્ચિમ બંગાળની મતદાર યાદીમાં આશરે સાત લાખ નવા મતદારો ઉમેર્યા છે. જોકે, ચૂંટણી પંચે હજુ સુધઝી આ વધારાના મતદારોની ઉંમર અથવા જેન્ડર વિશે જણાવ્યું નથી.
આ નવા મતદારોમાંથી લગભગ 3.22 લાખ પ્રથમ તબક્કામાં મતદાન કરશે જ્યારે બાકીના 3.88 લાખ મતદારો બીજા તબક્કામાં તેમના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે. PTIએ ચૂંટણી પંચના એક સીનિયર અધિકારીને ટાંકીને આ અહેવાલ આપ્યો છે.
જોકે, ચૂંટણી પંચે સ્પષ્ટ કર્યું નથી કે આ નવા મતદારોમાં કેટલા પ્રથમ વખત મતદાન કરવાના છે જે અત્યારે 18 વર્ષના થયા છે અને ના તો તેમણે મતદારોની વિગતવાર ડિટેલમાં જેન્ડર વિશે જણાવ્યું છે.
ચૂંટણી પંચે એમ પણ નથી જણાવ્યું કે યાદીામં નામ સામેલ કરવા માટે કેટલા ફોર્મ-6 એપ્લીકેશન મળી છે અથવા તેમાંથી કેટલી રિજેક્ટ થઇ છે. ચૂંટણી પંચના સીનિયર અધિકારીએ કહ્યું, "કૂલ આંકડા નિયમો અનુસાર જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. વિગતવાર ડેટા અલગથી જાળવવામાં આવે છે અને જો જરૂરી હોય તો શેર કરી શકાય છે." ECએ જણાવ્યું કે રાજ્યમાં હવે કૂલ મતદારોની સંખ્યા 6,82,51,008 છે, જો ટ્રિબ્યૂનલના ઓર્ડર બાદ નામ જોડવામાં આવે છે તો આ સંખ્યા વધી શકે છે.
દરમિયાન, પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી મનોજ કુમાર અગ્રવાલે સીનિયર પોલીસ અધિકારીઓ સાથે એક વર્ચ્યુઅલ રિવ્યૂ મીટિંગ કરી હતી જેમાં તેમણે કહ્યું કે, મતદાનના દિવસે કોઇ પણ ગડબડ કોઇ પણ સ્થિતિમાં સહન કરવામાં નહીં આવે.
23 એપ્રિલે યોજનારા પ્રથમ તબક્કાના મતદાન પહેલા પોલીસ અધીક્ષક અને પોલીસ કમિશનરોને સંબોધતા અગ્રવાલે કહ્યું કે ચૂંટણીના દિવસે કોઇપણ અનિચ્છનીય ઘટના બને તો ઝડપી અને નિર્ણાયક પગલાં લેવા જોઇએ.
બેઠકમાં હાજર સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, CEOએ ચેતવણી આપી કે, "કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવામાં કોઇપણ પ્રકારની ક્ષતિને ગંભીરતાથી લેવામાં આવશે અને પ્રભારી અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવી શકે છે."
CEOએ પોલીસ અધિકારીઓને એવો પણ નિર્દેશ કર્યો કે જો મતદાન દરમિયાન કોઇ પણ વિસ્તારમાંથી કોઇ હથિયાર, દારૂગોળો અથવા વિસ્ફોટકો મળી આવે તો તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરો. આવી ઘટનામાં જવાબદારી સંબંધિત પોલીસ સ્ટેશનની રહેશે. તરત કાર્યવાહી ના કરવા પર ચૂંટણી પંચ કડક કાર્યવાહી કરશે. અગ્રવાલે અગાઉની ચૂંટણીઓ દરમિયાન હિંસાના આરોપીઓની ધરપકડમાં વિલંબ પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યો હતો અને જિલ્લાઓને રીઢા ગુનેગારો અને ચૂંટણી સંબંધિત ગુનાઓનો ઇતિહાસ ધરાવતા લોકોની ઓળખ કરવા જણાવ્યું હતું.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે પશ્ચિમ બંગાળમાં 23 એપ્રિલે પ્રથમ તબક્કામાં 152 વિધાનસભા બેઠક પર મતદાન યોજાશે જેમાં કૂચ બિહાર, અલીપુરદ્વાર, જલપાઇગુડી, દાર્જિલિંગ, ઉત્તર અને દક્ષિણ દિનાજપુર, માલદા, મુર્શિદાબાદ, પુરૂલિયા, બાંકુરા, ઝારગ્રામ, પશ્ચિમ મેદિનીપુર, પશ્ચિમ બર્ધમાન અને બીરભૂમ, નાદિયાનો કેટલોક ભાગ સામેલ છે.
