ભારતના ચોમાસા પર અલ નીનોનો ખતરો: વરસાદ કેમ ઘટે છે અને કયા પરિબળો નક્કી કરે છે ચોમાસાનું ભવિષ્ય?
જાણો, ENSO, IOD, AMO, PDO અને બંગાળની ખાડીમાં બનતી લો-પ્રેશર સિસ્ટમ ભારતના ચોમાસાને કેવી રીતે અસર કરે છે?
Published : August 2, 2026 at 8:55 PM IST
Dr Yalamanda reddy : ભારતમાં ચોમાસું માત્ર એક ઋતુ નથી. દેશની ખેતી, પીવાનું પાણી, જળાશયો, ભૂગર્ભજળ, વીજ ઉત્પાદન અને કરોડો લોકોની રોજગારી ચોમાસાના વરસાદ સાથે સીધી કે આડકતરી રીતે જોડાયેલી છે. એટલે જ કોઈ વર્ષે વરસાદ સામાન્ય કરતાં ઓછો પડે કે તેના વિતરણમાં મોટો ફેરફાર થાય તો તેની અસર માત્ર ખેડૂતો સુધી મર્યાદિત રહેતી નથી. ખાદ્યપદાર્થોના ભાવથી લઈને સમગ્ર અર્થતંત્ર સુધી તેની અસર જોવા મળી શકે છે.
ભારતમાં મુખ્યત્વે જૂનથી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસાથી મોટો વરસાદ મળે છે. પરંતુ કોઈ વર્ષે ચોમાસું સારું રહે અને કોઈ વર્ષે નબળું કેમ પડે? વરસાદ ક્યારે શરૂ થશે, કેટલો પડશે અને કયા વિસ્તારમાં વધારે કે ઓછો પડશે તે એક જ પરિબળ નક્કી કરતું નથી.
ઉનાળામાં ભારતની જમીન ઝડપથી ગરમ થાય છે. તેની સરખામણીએ આસપાસના મહાસાગરો ધીમે ગરમ થાય છે. જમીન વધુ ગરમ થતાં ત્યાં હવાનું દબાણ ઘટે છે અને મોટા વિસ્તારમાં નીચા દબાણની સ્થિતિ સર્જાય છે. મહાસાગર પરથી ભેજથી ભરપૂર હવા આ નીચા દબાણવાળા વિસ્તાર તરફ આગળ વધે છે. આ ભેજવાળા પવનો ભારત તરફ આવતાં વરસાદ માટે જરૂરી પરિસ્થિતિ સર્જાય છે. આ જ દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસાની મૂળભૂત પ્રક્રિયા છે.
પરંતુ વાત માત્ર જમીન અને સમુદ્રના તાપમાનના તફાવત સુધી મર્યાદિત નથી. વાતાવરણના ઉપરના સ્તરના પવન, સમુદ્રની સપાટીનું તાપમાન, લો-પ્રેશર સિસ્ટમ, ચોમાસાનો ટ્રફ અને હજારો કિલોમીટર દૂર આવેલા પ્રશાંત તથા એટલાન્ટિક મહાસાગરમાં થતા ફેરફારો પણ ભારતના વરસાદને પ્રભાવિત કરી શકે છે.
બંગાળની ખાડીની લો-પ્રેશર સિસ્ટમ કેમ મહત્ત્વની?
ભારતના ચોમાસામાં બંગાળની ખાડી ખૂબ મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. ચોમાસા દરમિયાન અહીં વારંવાર નીચા દબાણની પ્રણાલીઓ અને ડિપ્રેશન વિકસે છે. સામાન્ય રીતે આવી પ્રણાલીઓ બંગાળની ખાડી અથવા તેની નજીકના વિસ્તારમાં બને છે અને પછી પશ્ચિમ કે ઉત્તર-પશ્ચિમ દિશામાં ભારતના ભૂભાગ તરફ આગળ વધે છે. આ સિસ્ટમો પોતાની સાથે મોટા પ્રમાણમાં ભેજ લાવે છે.
ચોમાસાની આવી નીચા દબાણવાળી પ્રણાલીઓનું આયુષ્ય સામાન્ય રીતે ત્રણથી પાંચ દિવસ જેટલું હોઈ શકે છે. પરંતુ આ થોડા દિવસોમાં તે મોટા વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ આપી શકે છે. ભારતમાં ચોમાસાના કુલ વરસાદમાં આવી પ્રણાલીઓનો ખૂબ મોટો ફાળો છે અને કેટલાક અભ્યાસ મુજબ લગભગ અડધો વરસાદ આવી સિસ્ટમો સાથે જોડાયેલો હોઈ શકે છે.
તેનો લાભ એ છે કે મધ્ય અને પશ્ચિમ ભારત જેવા વિસ્તારોમાં વરસાદ પહોંચે છે. ખાસ કરીને ઓછા વરસાદવાળા પ્રદેશોમાં આવી સિસ્ટમો મોટી રાહત આપી શકે છે. પરંતુ જો સિસ્ટમ ખૂબ મજબૂત હોય અથવા એક જ વિસ્તારમાં લાંબા સમય સુધી વરસાદ વરસાવે તો પૂર, પાકને નુકસાન અને જાનમાલની હાનિ પણ થઈ શકે છે.
ચોમાસાનો ટ્રફ એટલે શું?
ચોમાસાના દિવસોમાં ઉત્તર અને મધ્ય ભારતના મોટા વિસ્તારમાં નીચા દબાણનો એક લાંબો પટ્ટો બને છે, જેને 'મોન્સૂન ટ્રફ' કહેવામાં આવે છે. સરળ ભાષામાં સમજીએ તો આ એવો વિસ્તાર છે જ્યાં નીચું દબાણ ચોમાસાની ભેજવાળી હવાને ખેંચવામાં મદદ કરે છે. આ ટ્રફ ક્યાં સ્થિત છે અને કેટલો સક્રિય છે તેના આધારે દેશના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં વરસાદની સ્થિતિ બદલાઈ શકે છે.
બંગાળની ખાડીમાં બનતા ચોમાસાના ડિપ્રેશન અને મોન્સૂન ટ્રફ વચ્ચે પણ ગાઢ સંબંધ છે. ટ્રફની સ્થિતિમાં ફેરફાર થાય તો વરસાદનું ક્ષેત્ર પણ બદલાઈ શકે છે.
અલ નીનો શું છે અને ભારત માટે કેમ મહત્ત્વનો છે?
અલ નીનો ENSO એટલે કે El Niño-Southern Oscillation નામની વિશાળ આબોહવા પ્રણાલીનો એક તબક્કો છે. ENSO મુખ્યત્વે ઉષ્ણકટિબંધીય પ્રશાંત મહાસાગરના સમુદ્રી તાપમાન અને તેની સાથે જોડાયેલી વાતાવરણીય પરિસ્થિતિમાં થતા ફેરફારો સાથે સંબંધિત છે. ENSOના ત્રણ તબક્કા હોય છે—અલ નીનો, લા નીના અને તટસ્થ સ્થિતિ.
અલ નીનો દરમિયાન મધ્ય અને પૂર્વીય ઉષ્ણકટિબંધીય પ્રશાંત મહાસાગરના કેટલાક વિસ્તારોનું પાણી સામાન્ય કરતાં વધુ ગરમ થાય છે. આ ફેરફાર વાતાવરણના મોટા પાયાના પરિભ્રમણમાં ફેરફાર કરીને હજારો કિલોમીટર દૂર આવેલા દેશોના હવામાનને પણ અસર કરી શકે છે.
ભારત માટે સામાન્ય રીતે અલ નીનોને નબળા ચોમાસા સાથે જોડવામાં આવે છે. તેની અસર હેઠળ વાદળોની રચના અને વરસાદ માટે અનુકૂળ વાતાવરણીય પ્રક્રિયાઓમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. પરિણામે દેશના ઘણા વિસ્તારોમાં વરસાદ સામાન્ય કરતાં ઓછો રહી શકે છે. ઓછો વરસાદ પડે તો કૃષિ ઉત્પાદન ઘટી શકે છે, જળાશયોમાં પાણી ઓછું આવી શકે છે, ભૂગર્ભજળ પર દબાણ વધી શકે છે અને કેટલાક વિસ્તારોમાં દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે.
પરંતુ અલ નીનો આવ્યો એટલે ભારતમાં ચોક્કસ દુષ્કાળ પડશે એવું નથી. અલ નીનો અને ભારતીય ચોમાસા વચ્ચે મજબૂત ઐતિહાસિક સંબંધ જોવા મળ્યો છે, પરંતુ આ સંબંધ સંપૂર્ણ નથી. બીજા ઘણા પરિબળો અલ નીનોની અસરને વધારી અથવા ઘટાડી શકે છે.
લા નીના હોય તો શું થાય?
લા નીના ENSOનો ઠંડો તબક્કો છે. તેમાં મધ્ય અને પૂર્વીય ઉષ્ણકટિબંધીય પ્રશાંત મહાસાગરના કેટલાક વિસ્તારોમાં સમુદ્રની સપાટીનું તાપમાન સામાન્ય કરતાં ઓછું રહે છે. લા નીના સામાન્ય રીતે ભારતીય ચોમાસા માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે અને અનેક લા નીના વર્ષોમાં ભારતમાં સારો વરસાદ જોવા મળ્યો છે.
પરંતુ લા નીના એટલે ચોક્કસ વધારે વરસાદ એવું પણ નથી. ચોમાસાનું પરિણામ બીજા સમુદ્રી અને વાતાવરણીય પરિબળો સાથેની તેની ક્રિયા પર આધારિત હોય છે. ENSO સામાન્ય રીતે દર બે થી સાત વર્ષના અનિયમિત અંતરે બદલાતું રહે છે.
IOD: હિંદ મહાસાગરનું પોતાનું 'નીનો'
ભારતીય ચોમાસા માટે બીજું મહત્ત્વનું પરિબળ છે ઈન્ડિયન ઓશન ડાયપોલ એટલે કે IOD. તેને ક્યારેક 'ઈન્ડિયન નીનો' પણ કહેવામાં આવે છે. IOD હિંદ મહાસાગરના પશ્ચિમ અને પૂર્વીય ઉષ્ણકટિબંધીય ભાગના સમુદ્રની સપાટીના તાપમાન વચ્ચેના તફાવતને દર્શાવે છે.
સકારાત્મક IOD દરમિયાન પશ્ચિમ હિંદ મહાસાગરનો વિસ્તાર પ્રમાણમાં વધુ ગરમ રહે છે, જ્યારે સુમાત્રા અને જાવા નજીકનો પૂર્વીય વિસ્તાર પ્રમાણમાં ઠંડો રહે છે. આવી સ્થિતિ સામાન્ય રીતે ભારતીય ચોમાસા માટે અનુકૂળ બની શકે છે. એટલે કેટલીક વખત અલ નીનો હોવા છતાં સકારાત્મક IOD તેની નકારાત્મક અસરને અમુક હદ સુધી સંતુલિત કરવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે.
પરંતુ IOD અને ભારતીય ચોમાસાનો સંબંધ પણ સીધો અને દરેક વર્ષે એકસરખો નથી. ENSO અને IOD એકબીજા સાથે પણ ક્રિયા કરે છે. તેથી માત્ર IODના આધારે સમગ્ર ચોમાસાની ચોક્કસ આગાહી કરી શકાતી નથી.
AMO: એટલાન્ટિક મહાસાગર પણ ભારતના વરસાદને અસર કરે છે?
ભારતથી હજારો કિલોમીટર દૂર આવેલો એટલાન્ટિક મહાસાગર પણ ભારતીય ચોમાસાને અસર કરી શકે છે. એટલાન્ટિક મલ્ટીડેકેડલ ઓસિલેશન એટલે AMO ઉત્તર એટલાન્ટિક મહાસાગરના તાપમાનમાં લાંબા ગાળે જોવા મળતી વધઘટ સાથે સંબંધિત છે.
સંશોધનોમાં ઉત્તર એટલાન્ટિકના સમુદ્રી તાપમાન અને ભારતીય ચોમાસાના વરસાદ વચ્ચે સંબંધ જોવા મળ્યો છે. ખાસ કરીને કેટલાક એવા વર્ષો, જ્યારે ENSO ભારતીય દુષ્કાળને સમજાવી શકતું નથી, ત્યારે ઉત્તર એટલાન્ટિકના તાપમાનની ભૂમિકા મહત્ત્વપૂર્ણ બની શકે છે.
લાંબા સમય સુધી ભારતીય ચોમાસાની આગાહીમાં ENSOને સૌથી મહત્વપૂર્ણ પરિબળ માનવામાં આવતું હતું. હવે AMO જેવા અન્ય પરિબળો ઉમેરવાથી ચોમાસાની આગાહી વધુ સારી બનાવવાની સંભાવના ઊભી થઈ છે.
PDOની અસર કેવી રીતે થાય છે?
પેસિફિક ડેકેડલ ઓસિલેશન એટલે PDO પ્રશાંત મહાસાગરમાં લાંબા ગાળાના સમુદ્રી તાપમાનના ફેરફાર સાથે સંબંધિત આબોહવા પેટર્ન છે. તેની અસર ENSO જેવી સીધી નથી, પરંતુ PDOની અલગ સ્થિતિ સાથે અલ નીનો કે લા નીના જોડાય ત્યારે ભારતમાં વરસાદના પ્રાદેશિક વિતરણમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.
અભ્યાસોમાં સકારાત્મક PDO સાથે લા નીનાની સ્થિતિ દરમિયાન દ્વીપકલ્પીય ભારત, પશ્ચિમ-મધ્ય ભારત અને પહાડી વિસ્તારોમાં ભારે અથવા અતિશય વરસાદની ઘટનાઓ જોવા મળી છે. આ જ કારણ છે કે આખા ભારત માટે માત્ર 'વરસાદ વધારે' અથવા 'વરસાદ ઓછો' એવું કહેવું પૂરતું નથી.
એક પરિબળ નહીં, અનેક પરિબળો મળીને નક્કી કરે છે ચોમાસું
ભારતીય ચોમાસાની સૌથી મોટી જટિલતા એ છે કે ENSO, IOD, AMO અને PDO એકબીજાથી સંપૂર્ણપણે અલગ રહીને કામ કરતા નથી. તેમની વચ્ચે પણ પરસ્પર સંબંધ છે. વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં આવા દૂરના વિસ્તારો વચ્ચેના આબોહવાકીય સંબંધને 'ટેલિકનેક્શન' કહેવામાં આવે છે.
પ્રશાંત મહાસાગરમાં થતો ENSO વાતાવરણના મોટા પાયાના પરિભ્રમણમાં ફેરફાર કરીને ભારતના વરસાદને અસર કરી શકે છે. બીજી તરફ, AMO જેવા ધીમે બદલાતા પરિબળોની અસર વધુ લાંબા સમયગાળામાં જોવા મળી શકે છે.
અભ્યાસો સૂચવે છે કે ENSO સામાન્ય રીતે ભારતીય ઉનાળુ ચોમાસાના વરસાદ સાથે નકારાત્મક સંબંધ ધરાવે છે, જ્યારે AMOનો સંબંધ સકારાત્મક હોઈ શકે છે. AMO ENSOથી સ્વતંત્ર રીતે પણ ભારતીય ચોમાસાને પ્રભાવિત કરી શકે છે. આથી ચોમાસાની આગાહીમાં માત્ર અલ નીનો જોવાને બદલે એટલાન્ટિક અને હિંદ મહાસાગરની સ્થિતિને પણ સમજવી જરૂરી છે.
અલ નીનો-ચોમાસાનો સંબંધ કેમ બદલાઈ રહ્યો છે?
એક સદીથી વધુ સમયથી ENSOને ભારતીય ચોમાસાની આગાહી માટે સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ વૈશ્વિક પરિબળોમાં ગણવામાં આવે છે. પરંતુ તાજેતરના દાયકાઓમાં ENSO અને ભારતીય ચોમાસાના વરસાદ વચ્ચેનો સંબંધ અગાઉ જેટલો મજબૂત રહ્યો નથી.
તેનો અર્થ એવો નથી કે અલ નીનો હવે મહત્ત્વનો નથી. પરંતુ ચોમાસાની આગાહી માટે માત્ર અલ નીનો પૂરતો નથી. ઉત્તર એટલાન્ટિકના સમુદ્રી તાપમાન, હિંદ મહાસાગરની સ્થિતિ, સ્થાનિક લો-પ્રેશર સિસ્ટમ અને અન્ય વાતાવરણીય પ્રક્રિયાઓને સાથે લઈને જોવાથી ચોમાસાની સ્થિતિ વધુ સારી રીતે સમજી શકાય છે.
આબોહવા પરિવર્તન આ સમીકરણને વધુ જટિલ બનાવી રહ્યું છે. ભવિષ્યમાં ચોમાસાનું પરિભ્રમણ નબળું થવા છતાં ભારતીય ઉપખંડ પર કુલ ચોમાસાનો વરસાદ વધી શકે છે એવી સંભાવના કેટલાક અભ્યાસોમાં દર્શાવવામાં આવી છે. સાથે જ ભારે વરસાદની ઘટનાઓમાં વધારો પણ મોટો પડકાર બની શકે છે.
હાલ મજબૂત બનતો અલ નીનો કેમ ચિંતા વધારી રહ્યો છે?
હાલની પરિસ્થિતિમાં વૈજ્ઞાનિકોનું ધ્યાન ઝડપથી તીવ્ર બની રહેલા અલ નીનો પર છે. ઉપલબ્ધ અંદાજો અનુસાર તેની તીવ્રતા અસાધારણ સ્તરે પહોંચવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
આ અંદાજોમાં Niño ક્ષેત્રનું તાપમાન વિચલન આશરે 3.60°C સુધી પહોંચવાની સંભાવના દર્શાવવામાં આવી છે. સરખામણી માટે 2015-16ની શક્તિશાળી અલ નીનો ઘટનામાં આ આંકડો આશરે 2.75°C હતો. મોડેલના મોટા ભાગના એન્સેમ્બલ સભ્યો અત્યંત મજબૂત ટોચની સંભાવના દર્શાવે છે.
ભારત માટે ખાસ ચિંતા એ છે કે દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસાની મોસમ દરમિયાન IOD તટસ્થ રહેવાની અપેક્ષા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જો સકારાત્મક IOD વિકસિત ન થાય તો અલ નીનોની સંભવિત નકારાત્મક અસર સામે હિંદ મહાસાગર તરફથી મળતું સંતુલન નબળું રહી શકે છે.
વરસાદની ખાધે વધારી ચિંતા
આપવામાં આવેલી માહિતી મુજબ જૂનમાં સમગ્ર ભારતમાં વરસાદ લોંગ પિરિયડ એવરેજ એટલે કે LPA કરતાં આશરે 40 ટકા ઓછો રહ્યો. આ સાથે જૂનનો મહિનો 126 વર્ષમાં દેશના પાંચ સૌથી સૂકા જૂન મહિનામાં સામેલ થયો અને છેલ્લા 100 વર્ષમાં ત્રીજો સૌથી સૂકો જૂન રહ્યો.
જુલાઈમાં પણ વરસાદની ખાધ ચાલુ રહી હોવાનું જણાવાયું છે. અત્યાર સુધી જુલાઈમાં સામાન્ય કરતાં આશરે 19 ટકા ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે અને સંચિત ચોમાસાની ખાધ આશરે 23 ટકા સુધી પહોંચી છે.
જો આ સ્થિતિ લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહે તો ખેતી માટે મુશ્કેલી વધી શકે છે. ખાસ કરીને વરસાદ આધારિત ખેતીવાળા વિસ્તારોમાં વાવેતર, પાકની વૃદ્ધિ અને જમીનમાં ભેજની ઉપલબ્ધતા પર અસર પડી શકે છે. જળાશયોમાં પાણીની આવક ઓછી રહે તો આગામી મહિનાઓમાં સિંચાઈ અને પીવાના પાણીની ઉપલબ્ધતા પર પણ અસર પડી શકે છે.
જોકે ચોમાસાની મોસમ દરમિયાન પરિસ્થિતિ ઝડપથી બદલાઈ શકે છે. બંગાળની ખાડીમાં એક પછી એક મજબૂત લો-પ્રેશર સિસ્ટમ બને અને દેશના મધ્ય તથા પશ્ચિમ ભાગ તરફ આગળ વધે તો થોડા સમયમાં વરસાદની ખાધનો એક ભાગ ભરાઈ શકે છે.
હવે આગળ શું જોવું જરૂરી?
ભારતના ચોમાસાનું ભવિષ્ય સમજવા માટે માત્ર અલ નીનો કેટલો મજબૂત બને છે તે જોવું પૂરતું નથી. પ્રશાંત મહાસાગરના તાપમાનની સાથે IODની સ્થિતિ, બંગાળની ખાડીમાં બનતી લો-પ્રેશર સિસ્ટમની સંખ્યા અને તીવ્રતા, મોન્સૂન ટ્રફનું સ્થાન, ઉત્તર એટલાન્ટિકના સમુદ્રી તાપમાન અને દેશના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં વરસાદનું વિતરણ—આ બધાં પરિબળો પર નજર રાખવી પડશે.
ખાસ કરીને કુલ વરસાદ કરતાં તેનું વિતરણ પણ એટલું જ મહત્ત્વનું છે. આખી મોસમનો વરસાદ સામાન્ય રહે છતાં જો થોડા દિવસોમાં અત્યંત ભારે વરસાદ પડે અને લાંબા સમય સુધી વરસાદ ન પડે તો ખેતી અને જળ વ્યવસ્થાપન માટે સમસ્યા ઊભી થઈ શકે છે.
ભારતનું ચોમાસું પ્રશાંત મહાસાગર, હિંદ મહાસાગર, એટલાન્ટિક મહાસાગર અને ભારતીય ઉપખંડની સ્થાનિક વાતાવરણીય પરિસ્થિતિ વચ્ચે ચાલતી એક વિશાળ અને જટિલ પ્રક્રિયાનું પરિણામ છે. અલ નીનો આ વ્યવસ્થાનો શક્તિશાળી ખેલાડી છે, પરંતુ એકમાત્ર ખેલાડી નથી. IOD, AMO, PDO, મોન્સૂન ટ્રફ અને બંગાળની ખાડીમાં બનતી લો-પ્રેશર સિસ્ટમ પણ ભારતમાં ક્યાં, ક્યારે અને કેટલો વરસાદ પડશે તે નક્કી કરવામાં પોતાની ભૂમિકા ભજવે છે.
હાલના મજબૂત બનતા અલ નીનો અને વરસાદની ખાધને કારણે ચિંતા સ્વાભાવિક છે. પરંતુ ચોમાસાની બાકીની મોસમ કેવી રહેશે તેનો જવાબ આ તમામ વૈશ્વિક અને સ્થાનિક પરિબળો એકબીજા સાથે કેવી રીતે ક્રિયા કરે છે તેના પર નિર્ભર રહેશે.
(ડિસક્લેમર): આ લેખ ડૉ. વાય. યાલમંદા રેડ્ડી દ્વારા આપવામાં આવેલ માહિતીને આધારે લખવામાં આવેલ છે ડૉ. વાય. યાલમંદા રેડ્ડી એ ANGR કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય, રાજેન્દ્રનગર, હૈદરાબાદના નિવૃત્ત સંશોધન નિયામક છે.
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