અલ નીનોને કારણે વરસાદમાં 12.6%નો ઘટાડો; 125 વર્ષમાં ચોથી વખત 'દુષ્કાળ' જેવી સ્થિતિ, ગુજરાતની કેવી છે સ્થિતિ
કર્ણાટકમાં વરસાદની સૌથી વધુ 30% કમી નોંધાઇ છે. કેરલમમાં 28%, આંધ્ર પ્રદેશમાં 25% અને તમિલનાડુમાં 20%ની કમી રહી છે.
Published : November 3, 2026 at 2:49 PM IST
હૈદરાબાદ (Samanvay Pandey/EB Prime Team): India Rainfall Monsoon 2026: આ વર્ષે દેશમાં ચોમાસું નિરાશાજનક રહ્યું છે. વાદળો આવ્યા અને વરસાદ પણ પડ્યો, પરંતુ તે નોંધપાત્ર નહતો. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)ના આંકડા અનુસાર, 2026ના ચોમાસા દરમિયાન સામાન્ય કરતાં 12.6% ઓછો વરસાદ નોંધાયો હતો. આ અછત પાછળનું મુખ્ય કારણ 'અલ નીનો' હતું.
પરિણામે, દેશે સૂકા ચોમાસાનો સામનો કરવો પડ્યો, એવી ઘટના જે છેલ્લા 125 વર્ષમાં માત્ર ચાર વખત જ જોવા મળી છે. દક્ષિણ ભારતમાં સૌથી વધુ અસર પડી છે, જેમાં કર્ણાટક, તેલંગાણા, આંધ્રપ્રદેશ અને કેરળ સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયા છે. ક્યા રાજ્યોમાં કેટલો વરસાદ પડ્યો? ETV Bharatના અહેવાલમાં વિસ્તારથી જાણીયે.
દેશમાં કેટલો વરસાદ પડે છે? 2026ના ચોમાસામાં કેટલી ઘટ પડી: ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) અનુસાર, જૂન-સપ્ટેમ્બર 2026 દરમિયાન દેશમાં 759.4 મિમી વરસાદ નોંધાયો હતો. જ્યારે 'લોંગ પિરિયડ એવરેજ' (LPA) એટલે કે અપેક્ષિક કૂલ વરસાદ-868.6 મિમી હતો. અલ નીનોની અસરને કારણે, દેશમાં ચોમાસા દરમિયાન વરસાદમાં 109.2 મિમી અથવા 12.6%નો ઘટાડો નોંધાયો છે. દક્ષિણ ભારતમાં સામાન્ય વરસાદના માત્ર 76% વરસાદ થયો, જ્યારે પૂર્વ અને ઉત્તર-પૂર્વ ભારતમાં 74% વરસાદ નોંધાયો. બીજી તરફ, ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં સામાન્ય વરસાદના 94% અને મધ્ય ભારતમાં 97% વરસાદ નોંધાયો હતો.
તેલંગાણામાં 24% વરસાદની ઘટ: તેલંગાણામાં 21 ઓક્ટોબર સુધીમાં સામાન્ય કરતાં 24% ઓછો વરસાદ નોંધાયો હતો. ચોમાસાની ઋતુ (જૂનથી ઓક્ટોબર) દરમિયાન, રાજ્યમાં માત્ર 618.7 મિમી વરસાદ પડ્યો છે, જ્યારે આ સમયગાળા માટે સામાન્ય વરસાદ 812.5 મિમી હોવો જોઇતો હતો. એટલે કે લગભગ 194 મિમીની ઘટ રહી હતી. વરસાદની આ અછત કૃષિ, ભૂગર્ભ જળસ્તર, જળ સ્ત્રોતો, જળાશયો અને વન વિસ્તારો પર અસર કરી રહી છે. હાલમાં, રાજ્યના 33 જિલ્લાઓમાંથી 18 જિલ્લાઓમાં વરસાદની ઘટ જોવા મળી રહી છે, જેનાથી લગભગ 1 કરોડ લોકો પ્રભાવિત થયા છે અને પાણીની કટોકટી સર્જાઇ છે.
ગુજરાતમાં 10.81% વરસાદની ઘટ: ગુજરાતમાં સામાન્ય કરતાં 10.81% ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. ગુજરાત સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટરના અહેવાલ મુજબ, 19 ઓક્ટોબર સુધી રાજ્યમાં કૂલ 810.66 મિમી વરસાદ નોંધાયો હતો. આ આંકડો 1996થી 2025 દરમિયાન નોંધાયેલા 908.88 મિમીના સરેરાશ વરસાદના 89.19% જેટલો છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, રાજ્યમાં 'લોંગ પિરિયડ એવરેજ'ની સરખામણીમાં લગભગ 10.81% ઓછો વરસાદ પડ્યો છે. રાજ્યના તમામ વિસ્તારોમાં વરસાદનું પ્રમાણ એકસરખું રહ્યું નથી. દક્ષિણ ગુજરાતમાં સરેરાશથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે જ્યારે કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની અછત રહી છે. પૂર્વ-મધ્યમમાં પણ કૂલ વરસાદ સરેરાશ કરતાં ઓછો રહ્યો છે.
મધ્ય પ્રદેશમાં 15% ઓછો વરસાદ: સ્થાનિક હવામાન વિભાગના અહેવાલ મુજબ, અલ નીનોની અસરને કારણે 2026ની ચોમાસા ઋતુ દરમિયાન મધ્યપ્રદેશમાં સામાન્ય કરતાં લગભગ 15% ઓછો વરસાદ નોંધાયો હતો. સામાન્ય રીતે ચોમાસા દરમિયાન રાજ્યમાં સરેરાશ 949.5 મિમી વરસાદ પડે છે, પરંતુ 'અલ નીનો'ને કારણે આ વખતે માત્ર 908.4 મિમી વરસાદ નોંધાયો છે.
મધ્યપ્રદેશનો પૂર્વ વિસ્તાર સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયો હતો, જ્યાં સામાન્ય કરતાં 19% ઓછો વરસાદ પડ્યો હતો; પશ્ચિમ મધ્યપ્રદેશમાં સામાન્ય કરતા 11% વરસાદની ઘટ જોવા મળી હતી. રાજ્યના લગભગ 25 જિલ્લાઓમાં વરસાદની અછત અને દુષ્કાળ જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી. આ જિલ્લાઓમાં અલીરાજપુર, રીવા, મૈહર, નર્મદાપુરમ, સીધી, નરસિંહપુર, ઝાબુઆ, સિંગરૌલી, મંડલા અને ટીકમગઢનો સમાવેશ થાય છે.
રાજસ્થાનમાં 17% ઓછો વરસાદ: આ વર્ષના ચોમાસા દરમિયાન રાજસ્થાનમાં સામાન્ય કરતાં 17.76% ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. 1 જૂનથી 26 સપ્ટેમ્બરની વચ્ચે, રાજ્યમાં 421.89 મિમીના મુકાબલે 346.97 મિમી વરસાદ પડ્યો છે એટલે કે 74.92 મિમીની ઘટ રહી છે. 17 જિલ્લાઓમાં વરસાદ સામાન્ય કરતાં 20%થી 50% ઓછો રહ્યો હતો. ગયા વર્ષે આ જ સમયગાળા દરમિયાન 676.76 મિમી વરસાદ નોંધાયો હતો. રાજ્યના 14 જિલ્લાઓમાં ઓછો વરસાદ, 12 જિલ્લાઓમાં સરેરાશથી ઓછો વરસાદ અને 15 જિલ્લાઓમાં સામાન્ય વરસાદ નોંધાયો હતો.
કેરલમમાં 28% ઓછો વરસાદ: કેરલમમાં ચોમાસા દરમિયાન સામાન્ય કરતાં લગભગ 28% ઓછો વરસાદ પડ્યો છે. 1 જૂનથી 31 ઓગસ્ટની વચ્ચે, 1,750 મિમીની સામાન્ય સરેરાશની સામે 1,367.1 મિમી વરસાદ નોંધાયો હતો. 1901 બાદ સાતમી સૌથી સૂકી ચોમાસુ ઋતુ હતી અને 2001 પછીની ચોથી સૌથી સૂકી ઋતુ હતી. વર્ષ 2026નું વર્ષ પણ હવે તે 10 વર્ષની યાદીમાં સામેલ થઇ ગયું છે જેમાં સૌથી ઓછો વરસાદ પડ્યો છે.
કેરલમમાં ઓલ ટાઇમ લો વરસાદ 1918માં પડ્યો હતો: રાજ્યમાં અત્યાર સુધીનો સૌથી ઓછો વરસાદ 1918માં નોંધાયો હતો, ત્યારે 1,104.3 મિમી વરસાદ પડ્યો હતો. અન્ય વર્ષોમાં જ્યારે ઓછો વરસાદ પડ્યો તેમાં 1976માં 1,296.4 મિમી અને 1987માં 1,324.5 મિમી સામેલ છે. 2023માં 1326.6 મિમી, 2016માં 1352.3 મિમી, 2002માં 1361.7 મિમી, 1952માં 1477.4 મિમી, 1986માં 1498.4 મિમી અને 1994માં 1498.7 મિમી વરસાદ રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, 2023ની તુલનામાં આ વખતે વધુ વરસાદ પડતા થોડી રાહત મળી છે.
મહારાષ્ટ્રમાં 19% ઓછો વરસાદ: ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) અનુસાર, મહારાષ્ટ્રમાં 1 જૂનથી 30 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે 804.4 મિમી વરસાદ રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો છે જ્યારે એવરેજ 994.5 મિમી હતો. એટલે કે વરસાદ લગભગ 19% ઓછો નોંધાયો છે. રાજ્યના 36માંથી 21 જિલ્લામાં આ વખતે ચોમાસામાં વરસાદ ઓછો નોંધાયો છે. મરાઠવાડામાં 39%, વિદર્ભમાં 27%, કોંકણ-ગોવામાં 15% અને મધ્ય મહારાષ્ટ્રમાં 7% વરસાદ ઓછો નોંધાયો છે. આ સિવાય બીડ, હિંગોલી, ધારાશિવ, નાગપુર અને ચંદ્રપુર જેવા જિલ્લામાં નોંધપાત્ર વરસાદ પડ્યો છે.
દેશે 125 વર્ષમાં ચોથી વખત જોયો ઓછો વરસાદ: ક્લાઇમેન્ટ ટ્રેડ્સના રિપોર્ટ, 1 જૂનથી 30 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે સામાન્ય 716 મિમીના મુકાબલે 542 મિમી વરસાદ નોંધાયો છે. આ 1901 બાદ ચોથો સૌથી ઓછો વરસાદ છે. આ પહેલા સૌથી ઓછા વરસાદનો રેકોર્ડ 1918માં 435.8 મિમી હતો. રાજ્યની વાત કરીએ તો કર્ણાટકમાં વરસાદની સૌથી વધુ 30% કમી નોંધાઇ છે. તે બાદ કેરલમમાં 28%, આંધ્ર પ્રદેશમાં 25% અને તમિલનાડુમાં 20%ની કમી નોંધાઇ છે.
વરસાદની અછતે તાપમાન વધાર્યું: ક્લાઇમેન્ટ ટ્રેડ્સના રિપોર્ટ અનુસાર, હવામાનમાં સામાન્ય કરતા ઓછો વરસાદ પડવાને કારણે દેશમાં 1901 બાદથી ઓગસ્ટ મહિનો સૌથી ગરમ રહ્યો છે. તે બાદ સપ્ટેમ્બર પણ 5મો સૌથી ગરમ મહિનો રહ્યો છે. સામાન્ય રીતે, અલ નીનોને કારણે વરસાદની કમી થાય છે અન તાપમાન એવરેજ કરતા વધુ થઇ જાય છે જેને કારણે લૂ (હિટવેવ)ની સ્થિતિ ઉભી થાય છે. તાપમાનમાં ઉતાર-ચઢાવ અને સામાન્ય કરતા ઓછો વરસાદ પડવો, માણસના સ્વાસ્થ્ય અને પર્યાવરણ બન્ને પર ખરાબ અસર પડે છે.
અત્યાર સુધી 3 ઘણા મજબૂત અલ નીનો ભારતે જોયા: NOAAના આંકડા અનુસાર, 1950 બાદ 'ઘણી મજબૂત' અલ નીનોની ત્રણ ઘટનાઓ બની છે, જેમાં 1982-83,1997-98 અને 2014-15 વર્ષ સામેલ છે. માત્ર આ 3 ઘટનાઓ દરમિયાન 'રિલેટિવ ઓશનિક નીનો ઇન્ડેક્સ' (RONI)નું માન 2°C ઉપર ગયું હતું જેને ઘણો મજબૂત અલ નીનો માનવામાં આવે છે. 1982-83માં તાપમાનમાં સૌથી વધુ વિસંગતિ +2.5°C નોંધવામાં આવી હતી.
દેશ 5 વખત ભયંકર દુષ્કાળ જોઇ ચુક્યુ છે: ભારતીય હવામાન વિભાગના આંકડા અનુસાર, દેશ દુષ્કાળના કેટલાક મોટા વર્ષ જેમ કે 1982, 1987,2002,2009 અન 2015 જોઇ ચુક્યુ છે જે અલ નીનોની ઘટના દરમિયાન જ આવ્યા હતા. હવે 2026 પણ આ યાદીમાં સામેલ થઇ ગયુ છે. ચોમાસામાં ઓછા વરસાદ સિવાય અલ નીનોને કારણે લાંબા સમય સુધી સૂકુ પડવું, તાપમાનમાં વધારો અને લૂ જેવી સ્થિતિ પણ ઉભી થાય છે, જેની સીધી અસર ખાદ્ય સુરક્ષા, અર્થવ્યવસ્થા અને પાણીની જરૂરિયાત પર પડે છે. તેલંગાણા, કર્ણાટક, આંધ્ર પ્રદેશ, રાજસ્થાન અને મહારાષ્ટ્રે દુષ્કાળની જાહેરાત કરી છે. પશ્ચિમ રાજ્ય મહારાષ્ટ્રે પણ પોતાના 75% ભાગમાં દુષ્કાળની જાહેરાત કરી છે. ગુજરાતમાં પણ 4 જિલ્લાઓને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
ચોમાસાની સીઝનમાં કેવી રીતે ઉપર-નીચે રહ્યો વરસાદ: દેશમાં ચોમાસુ 4 જૂન 2026ના રોજ કેરળના દરિયા કિનારે 4 દિવસ વિલંબથી પહોચ્યું હતું અને 9 જુલાઇ સુધી સમગ્ર દેશમાં ફેલાઇ ગયું હતું. 10 ઓગસ્ટ સુધી, દેશભરમાં કૂલ વરસાદમાં 11%નો ઘટાડો નોંધાયો છે. જૂનનો મહિનો સૂકો રહ્યો જેમાં 40%ની કમી જોવા મળી હતી. ઝારખંડમાં તો વરસાદમાં 80% સુધીનો ઘટાડો નોંધાયો હતો પરંતુ જુલાઇ અને ઓગસ્ટમાં અચાનક ભારે વરસાદ પડ્યો હતો.
કેટલાક વિસ્તારમાં, ઓછા સમય માટે પડેલા ભારે વરસાદે હવામાનના એવરેજ આંકડાને પણ પાછળ છોડી દીધા છે. મૂસળધાર વરસાદથી કેટલાક ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ ઉભી થઇ હતી, જેને કારણે ખેતરમાં માટીની ઉપર સ્તર જામી ગયા હતા અને બીજા પાકની વાવણી પણ અશક્ય બની હતી. ચોમાસા દરમિયાન બ્રેક પીરિયડમાં ભીષણ ગરમી અને તે બાદ તરત વરસાદ પાકને ભારે નુકસાન પહોંચાડે છે અને તેમણે શોકની સ્થિતિમાં નાખે છે.
આ પણ વાંચો: