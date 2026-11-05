રસોડા પર અલ નીનોનો માર: દાળ-તેલ-ધાન્યની ખેતી 23% ઘટી, ઘઉંમાં 59% ઘટાડો, શું મોંઘી થશે 'થાળી'?
અલ નીનો હવે 'સુપર અલ નીનો'માં પરિવર્તિત થઈ ગયું છે. ETV ભારત દ્વારા તૈયાર કરાયેલા આ વિસ્તૃત અહેવાલમાં તેની સંભવિત અસરો વિશે વધુ જાણો.
Published : November 5, 2026 at 3:04 PM IST
હૈદરાબાદ, (સમન્વય પાંડે/EB Prime) El Nino Food Crisis: આ વર્ષે શિયાળાની સીઝનમાં ગરમીનો અનુભવ થશે, સાથે રસોડાનું બજેટ પણ બગડવાનું છે. તમારી થાળી પર મોંઘવારીની અસર થવાની છે. તેનું કારણ છે અલ નીનો અને સુપર અલ નીનો. આંકડા પર નજર કરીએ તો અલ નીનોના કારણે ચોમાસામાં 12-13% ઓછા વરસાદ થયો છે. તેનાથી ખરીફ પાક (દાળ, ખાંડ, તેલ અને ધાન)ના વાવેતરમાં 23%નો ઘટાડો થયો છે.
હવે અલ નીનો વધારે મજબૂત થઈને 'સુપર અલ નીનો'માં પરિવર્તિત થઈ રહ્યું છે, જેના કારણે શિયાળામાં સામાન્ય કરતાં વધુ તાપમાન રહેવાની અને રવિ (શિયાળુ) પાકોના વાવેતરમાં વધુ ઘટાડો થવાની શક્યતા છે. અંદાજ મુજબ, ઘઉંના વાવેતર હેઠળના વિસ્તારમાં 59% સુધીનો ઘટાડો થઈ શકે છે, જ્યારે સરસવ અને ચણાના વાવેતર હેઠળના વિસ્તારમાં 38-40%નો ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. અલ નીનો આપણી થાળીમાં પીરસવામાં આવતા ખોરાક પર કેટલી અસર કરશે? ચાલો, ETV Bharatના અહેવાલના આધારે આ વિશે વિગતવાર જાણીએ.
ડાંગરના વાવેતરમાં ઘટાડો: આર્થિક બાબતોના વિભાગ (Department of Economic Affairs, DEA) અને વિવિધ કૃષિ અહેવાલોના આંકડા અનુસાર, અલ નીનો અને નબળા ચોમાસાની સંયુક્ત અસરને કારણે ખરીફ સીઝનની શરૂઆતમાં કુલ વાવેતર વિસ્તારમાં 23%નો મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. જોકે સીઝન આગળ વધતા કેટલાક વિસ્તારોમાં સ્થિતિ સુધરી હતી, તેમ છતાં મુખ્ય પાકોના વાવેતર વિસ્તાર પર તેની નોંધપાત્ર અસર રહી હતી. ડાંગરના વાવેતરમાં અંતિમ ઘટાડો 3-4% રહ્યો હતો. જોકે, જૂન-જુલાઈ દરમિયાન જ્યારે પાણીની તીવ્ર અછત હતી, ત્યારે આ ઘટાડો 8.6% થી 14.37% સુધી પહોંચી ગયો હતો.
કઠોળ અને તેલીબિયાંના વાવેતરમાં મોટો ઘટાડો: ચોમાસાની શરૂઆત નબળી રહેવાને કારણે, સોયાબીન અને મગફળી જેવા તેલીબિયાં પાકોના વાવેતર વિસ્તારમાં આશરે 19%નો નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હતો. આ ઉપરાંત, કઠોળના વાવેતર હેઠળના વિસ્તારમાં પણ મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. જોકે, વરસાદની અછતને કારણે ખેડૂતોએ ઓછા પાણીની જરૂર પડે તેવા વૈકલ્પિક પાકો તરફ વળવું પડ્યું, જેમાં તુવેર, અડદ અને મગ જેવા કઠોળનો સમાવેશ થાય છે. શરૂઆતમાં, શેરડીની ખેતી હેઠળના કુલ વિસ્તારમાં લગભગ 1.5%નો વધારો જોવા મળ્યો હતો. પરંતુ, મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટક જેવા મુખ્ય ઉત્પાદક રાજ્યોમાં પાણીની અછતને કારણે, ખેતી હેઠળના વિસ્તાર અને પાકની ગુણવત્તા બંનેમાં ભારે ઘટાડો નોંધાયો છે.
દેશને 10 વર્શમાં પહેલીવાર ખાંડની આયાત કરવી પડી: અલ નીનોએ ભારત અને વૈશ્વિક સ્તરે કૃષિ ક્ષેત્ર પર ગંભીર અસર કરી છે. તેને અત્યાર સુધી નોંધાયેલી સૌથી તીવ્ર અલ નીનો ઘટનાઓમાંની એક માનવામાં આવે છે. આના કારણે પાકની ઉપજમાં ઘટાડો થયો છે. જેનાથી ખાદ્ય સુરક્ષા અંગે ચિંતાઓ ઊભી થઈ છે. એલ નીનોની પ્રતિકૂળ અસર કઠોળ, ખાંડ, તેલીબિયાં અને ડાંગર જેવા આવશ્યક પાકોના ઉત્પાદન પર પડી છે. આ અછતને કારણે, દેશ લગભગ 10 વર્ષમાં પ્રથમ વખત ખાંડની આયાત કરી રહ્યો છે. વધુમાં, પશુ આહાર, મકાઈ, ખાદ્ય તેલ અને સોયાબીનની આયાતમાં પણ વધારો કરવાની જરૂર પડી શકે છે.
કઠોળને અલ-નીનોની સૌથી વધુ અસર: અલ નીનોની સૌથી વધુ અસર કઠોળના પાક પર પડી છે. તુવેર, અડદ અને મગ જેવા મુખ્ય ખરીફ કઠોળના વાવેતર વિસ્તારમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. મહારાષ્ટ્રના મરાઠવાડા અને વિદર્ભ તેમજ તેલંગાણા અને મધ્ય પ્રદેશના કેટલાક ભાગો જેવા મુખ્ય કઠોળ ઉત્પાદક વિસ્તારોમાં, દુષ્કાળ જેવી પરિસ્થિતિને કારણે ઉત્પાદનમાં મોટો ઘટાડો થવાની શક્યતા છે. આ અછતને કારણે સ્થાનિક બજારોમાં કઠોળના ભાવ વધી રહ્યા છે, અને દેશે કઠોળની આયાત પણ વધારવી પડી શકે છે.
ચોખાના ભાવ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) કરતાં વધી ગયા: ડાંગરની ખેતી માટે પુષ્કળ પાણીની જરૂર પડે છે. જોકે, અલ નીનોની અસરને કારણે સમગ્ર દેશમાં ડાંગરના વાવેતર હેઠળના કુલ વિસ્તારમાં લગભગ 16.37 લાખ હેક્ટરનો ઘટાડો થયો છે. ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ અને હરિયાણા જેવા મુખ્ય ઉત્પાદક રાજ્યોમાં વરસાદની અછતને કારણે પાકને અસર થઈ છે. શક્તિશાળી અલ નીનોની અસરને કારણે, દેશમાં ચોખાના ઉત્પાદનમાં સરેરાશ 3.4 મિલિયન ટનનો ઘટાડો થયો છે. પાણીની ઓછી ઉપલબ્ધતાને લીધે 'સોના મસૂરી' અને 'કોલમ' જેવી પ્રીમિયમ જાતના ચોખાના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થયો છે, જેના પરિણામે તેના ભાવ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) કરતાં ₹1000થી પણ વધુ વધી ગયા છે.
સોયાબીન અને મગફળી માટે મોટો ફટકો: તેલીબિયાં પાકોમાં, અનિયમિત વરસાદને કારણે સોયાબીન અને મગફળીના પાક પર ગંભીર અસર પડી છે. સોયાબીન હેઠળનો વાવેતર વિસ્તાર 10.772 મિલિયન હેક્ટરથી ઘટીને આશરે 9.051 મિલિયન હેક્ટર થઈ ગયો છે, જ્યારે મગફળી હેઠળનો વાવેતર વિસ્તાર 3.545 મિલિયન હેક્ટરથી ઘટીને 2.340 મિલિયન હેક્ટર પર આવી ગયો છે. ઓછી ઉપજને કારણે દેશમાં ખાદ્ય તેલોની અછત સર્જાઈ છે. વધુમાં, પશુ આહાર તરીકે વપરાતા 'સોયાબીન મીલ'ની પણ ભારે અછત છે, જેના કારણે સોયાબીનની આયાત રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ગઈ છે.
રવિ પાકના વાવેતર વિસ્તારમાં 37%નો ઘટાડો: કૃષિ મંત્રાલયના એક અહેવાલ મુજબ, રવિ પાકના પ્રારંભિક વાવેતર વિસ્તારમાં આશરે 36% થી 37% જેટલો મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. અલ નીનો ઘટના અને નબળા ચોમાસાને કારણે જમીનમાં ભેજનું પ્રમાણ ઘટ્યું છે અને જળાશયોમાં પાણીનું સ્તર નીચું ગયું છે, જે આ ઘટાડા માટે જવાબદાર છે. સમગ્ર દેશમાં રવિ પાક હેઠળનો કુલ વાવેતર વિસ્તાર 2.826 મિલિયન હેક્ટરથી ઘટીને 1.802 મિલિયન હેક્ટર થઈ ગયો છે. રવિ સીઝનનો મુખ્ય પાક 'ઘઉં' છે, જેમાં સૌથી વધુ ઘટાડો થવાની શક્યતા છે. તેના વાવેતર વિસ્તારમાં અંદાજે 59%નો ઘટાડો નોંધાયો છે. નબળા ચોમાસાના મુખ્ય કારણો જમીનમાં ભેજની તીવ્ર અછત અને સામાન્ય કરતાં વધુ તાપમાન છે.
ચણા અને રાઈ (સરસવ)ના વાવેતરમાં 40%નો ઘટાડો: રવિ સીઝનનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ કઠોળ પાક 'ચણા' છે, જેના પ્રારંભિક વાવેતર વિસ્તારમાં આશરે 40% થી 41%નો ઘટાડો થયો છે. કઠોળ પાક હેઠળના કુલ વિસ્તારમાં પણ 25%નો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. રવિ સીઝનનો મુખ્ય તેલીબિયાં પાક 'રાઈ' (સરસવ) છે, જેના વાવેતરમાં 38%નો ઘટાડો નોંધાયો છે, અને તેલીબિયાં પાક હેઠળનો કુલ વિસ્તાર ગયા વર્ષની સરખામણીમાં 37.2% ઓછો છે. આ ઉપરાંત, શિયાળુ ડાંગરના વાવેતર વિસ્તારમાં પણ લગભગ 52%નો ઘટાડો થયો છે.
રાજસ્થાન અને તમિલનાડુમાં વાવેતર વિસ્તારમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો: દુષ્કાળ અને પાણીની અછતથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત રાજ્યોમાં રાજસ્થાનનો સમાવેશ થાય છે, જ્યાં રવિ પાકના કુલ વાવેતર વિસ્તારમાં 58.07%નો ઘટાડો નોંધાયો છે. ત્યારબાદ તમિલનાડુનો ક્રમ આવે છે, જ્યાં રવિ પાકના પ્રારંભિક વાવેતર વિસ્તારમાં 50.99%નો ઘટાડો થયો છે. મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકમાં દુષ્કાળ જેવી પરિસ્થિતિ અને જળાશયોમાં પાણીના ઘટતા સ્તરને કારણે રવિ પાકના વાવેતર વિસ્તાર અને ઉત્પાદન બંને પર ગંભીર અસર પડવાની શક્યતા છે. જોકે, એ નોંધવું જોઈએ કે આ આંકડા રવિ વાવેતર સીઝનના માત્ર પ્રારંભિક ડેટા (માહિતી) છે. તેથી, હવામાનની સ્થિતિમાં સુધારો થવાથી અને કૃષિ મંત્રાલય દ્વારા કરવામાં આવી રહેલા પ્રયાસોને પરિણામે, નજીકના ભવિષ્યમાં આ આંકડાઓમાં સુધારો જોવા મળી શકે છે.
તેલંગાણામાં ખેતીલાયક જમીન પર વાવેતરમાં 23%નો ઘટાડો: તેલંગાણામાં વરસાદની અછતની સૌથી વધુ અસર ખેડૂતો પર પડી છે, જેના પરિણામે વાવેતર હેઠળના વિસ્તારમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. પ્રાથમિક અંદાજો મુજબ, ખરીફ પાકોના વાવેતર વિસ્તારમાં 23%નો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. સામાન્ય રીતે રાજ્યમાં 139.28 લાખ એકર જમીનમાં વાવેતર થતું હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે માત્ર 67.78 લાખ એકરમાં જ વાવેતર થયું છે. મુખ્ય પાકો, ખાસ કરીને ડાંગર (ચોખા), તેનાથી ગંભીર રીતે પ્રભાવિત થયા છે.
ગયા વર્ષે 69.89 લાખ એકરમાં ડાંગરનું વાવેતર થયું હતું. આ વર્ષે આ આંકડો ઘટીને માત્ર 38.51 લાખ એકર રહી ગયો છે. કપાસના વાવેતરમાં 10%નો ઘટાડો નોંધાયો છે, અને મકાઈના વાવેતરમાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જોકે, સરકારના સક્રિય અભિયાનને કારણે તુવેર અને મગ જેવા વૈકલ્પિક પાકોના વાવેતરમાં અનુક્રમે 16% અને 2%નો વધારો થયો છે. રાજ્યમાં 65 લાખ ખેડૂતો અને 30 લાખ ખેતમજૂરો છે, જેઓ સીધી રીતે ખેતી પર નિર્ભર છે.
રાજસ્થાનમાં કૃષિની સ્થિતિ: રાજસ્થાનમાં વરસાદની અછત અને જમીનમાં ભેજનું ઘટતું પ્રમાણ ખરીફ પાકના ઉત્પાદન પર અસર કરે તેવી શક્યતા છે. બીજી તરફ, રવિ પાક જેમ કે ઘઉં, જવ, ચણા અને રાઈની ઉત્પાદકતા પર જમીનમાં ભેજ, સિંચાઈ માટેનું પાણી અને ભૂગર્ભ જળની ઉપલબ્ધતાની અસર પડી શકે છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) ના પૂર્વાનુમાન મુજબ, ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર દરમિયાન સામાન્ય કરતા ઓછો વરસાદ થવાથી જમીનમાં ભેજનું સ્તર, જળાશયોમાં પાણીનો સંગ્રહ અને ભૂગર્ભ જળના રિચાર્જ પર નકારાત્મક અસર પડી શકે છે, જે આગામી રવિ સીઝનમાં કૃષિ ઉત્પાદકતાને પ્રભાવિત કરી શકે છે.
કૃષિ વિભાગના આંકડા દર્શાવે છે કે 2026-27ની રવિ સીઝનમાં અનાજ વાવણી માટેનું પ્રસ્તાવિત ક્ષેત્રફળ 3.85 મિલિયન હેક્ટર છે, જે અગાઉની 2025-26ની રવિ સીઝનના 4.277 મિલિયન હેક્ટરની સરખામણીમાં ઓછું છે. ઘઉંના વાવેતર હેઠળના વિસ્તારમાં 0.547 મિલિયન હેક્ટરનો ઘટાડો થવાનો અંદાજ છે. તેનાથી વિપરીત, તેલીબિયાં પાક માટેનું પ્રસ્તાવિત ક્ષેત્રફળ 4.006 મિલિયન હેક્ટર છે, જે પાછલા વર્ષના 3.982 મિલિયન હેક્ટરની સરખામણીમાં 24,000 હેક્ટરનો વધારો દર્શાવે છે.
ઓગસ્ટ સુધીમાં, ખરીફ પાકની વાવણી પાછલા વર્ષની સરખામણીમાં 1.7 ટકા ઓછી રહી હતી. ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સી ICRA ના મૂલ્યાંકન મુજબ, કુલ વાવેતર વિસ્તારમાં આશરે 2 ટકાનો ઘટાડો થઈ શકે છે. રવિ પાક માટે વાવણીનો લક્ષ્યાંક 12 મિલિયન હેક્ટર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે, જે ગયા વર્ષના 12.446 મિલિયન હેક્ટર વાવેતર કરતા ઓછો છે એટલે કે તેમાં 0.446 મિલિયન હેક્ટર અથવા આશરે 3.58 ટકાનો ઘટાડો થયો છે.
કેરળમાં ડાંગર, મસાલા, કોફી અને રોકડિયા પાકો પર પ્રતિકૂળ અસર: વાયનાડ અને ઇડુક્કી જેવા પહાડી જિલ્લાઓમાં એલચી, કાળા મરી, કોફી અને ચાના પાકોને ભારે નુકસાન થયું છે. પાકના વિકાસના નિર્ણાયક તબક્કાઓ દરમિયાન જમીનમાં ભેજનો અભાવ અને લાંબા સમય સુધી સૂકું વાતાવરણ રહેવાને કારણે આવું બન્યું છે. પાણીની અછતને કારણે પાલક્કડ, કુટ્ટનાડ (આલાપ્પુઝા) અને ત્રિસુરના ખેતરોમાં ડાંગરની વાવણીમાં ઘટાડો થયો છે.
ગયા વર્ષની સરખામણીમાં કુલ વાવેતર વિસ્તારમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. દુષ્કાળ જેવી પરિસ્થિતિઓ અને પાણીની અનિશ્ચિત ઉપલબ્ધતાને કારણે, ઘણા નીચાણવાળા અને વરસાદ પર આધારિત વિસ્તારોમાં ખેડૂતોએ કાં તો વાવણીમાં વિલંબ કરવો પડ્યો છે અથવા તેઓ વાવણી કરી જ શક્યા નથી.
મહારાષ્ટ્રમાં પાકને 90% નુકસાન: અલ નીનોની ગંભીર અસરને કારણે મહારાષ્ટ્રના કૃષિ ક્ષેત્રને મોટું નુકસાન થયું છે. રાજ્યમાં દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસા દરમિયાન 19% વરસાદની ઘટ નોંધાઈ છે (સામાન્ય 994.5 મીમીની સામે માત્ર 804.4 મીમી વરસાદ પડ્યો છે). અનિયમિત ચોમાસા અને વધતા તાપમાનને પરિણામે, રાજ્ય સરકારે 358માંથી 265 તાલુકાઓને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કર્યા છે.
નબળા ચોમાસાને કારણે ખરીફ પાકો હેઠળના વાવેતર વિસ્તારમાં 15% ઘટાડો થયો છે. વધુમાં, એવો અંદાજ છે કે ખેતરમાં ઊભા પાકને લગભગ 90% જેટલું નુકસાન થયું છે. લાતુર અને અમરાવતી વિભાગોમાં તુવેર, અડદ અને મગ જેવા પાકોને ગંભીર અસર થઈ છે. અડદના ઉત્પાદનમાં લગભગ 43.8%નો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
કર્ણાટકમાં પાકને 80% સુધી નુકસાન: ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન અપૂરતા વરસાદને કારણે, કર્ણાટકમાં ખરીફ પાકો હેઠળનો વાવેતર વિસ્તાર 13% ઘટ્યો છે. દુષ્કાળની સ્થિતિને કારણે કુલ 57.93 લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં પાકને નુકસાન થયું છે. જેમાં 53.92 લાખ હેક્ટર કૃષિ પાકો અને 4.01 લાખ હેક્ટર બાગાયતી પાકોનો સમાવેશ થાય છે. પાકને થયેલા નુકસાનનું કુલ અંદાજિત મૂલ્ય ₹62,481.88 કરોડ છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં પાકને 80% સુધીનું નુકસાન થયું છે. મુખ્ય અસરગ્રસ્ત પાકોમાં તુવેર (અડદ), મકાઈ, કપાસ, શેરડી, સોયાબીન અને મગનો સમાવેશ થાય છે. બાગાયતી પાકોમાં ડુંગળી, સોપારી અને લાલ મરચાંને નુકસાન થયું છે. દુષ્કાળની સ્થિતિને કારણે 55 લાખથી વધુ ખેડૂતો પ્રભાવિત થયા છે.
હરિયાણામાં ડાંગરના વાવેતર હેઠળના વિસ્તારમાં 52%નો ઘટાડો: હરિયાણામાં નબળા ચોમાસાને કારણે ડાંગરની રોપણી અને પાકના વિકાસ પર પ્રતિકૂળ અસર પડી છે. ખાસ કરીને હિસાર અને કુરુક્ષેત્ર જેવા જિલ્લાઓમાં સામાન્ય કરતાં ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. આનાથી પાક પર દબાણ આવ્યું છે, જેના કારણે વાવેતર વિસ્તાર અને એકંદરે ઉત્પાદન બંને પ્રભાવિત થયા છે. વરસાદની અછતને કારણે હિસાર, સિરસા અને ફતેહાબાદ જેવા કૃષિ-પ્રધાન જિલ્લાઓમાં કપાસના પાકને ભારે અસર થઈ છે. બાજરીના વાવેતર હેઠળના વિસ્તારમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, સાથે જ પાકની સ્થિતિ પણ નબળી પડી છે. નબળા ચોમાસાને કારણે ઘઉં, રાઈ (સરસવ), ચણા અને મસૂરના સંભવિત ઉત્પાદન પર પણ જોખમ ઊભું થયું છે.
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