એકનાથ ખડસેનો દાવો, "બંને રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP) એક સાથે આવશે," અજિત દાદા જાણતા હતા...

એકનાથ ખડસે કહે છે કે અજિત પવાર NCPના બે જૂથોના વિલીનીકરણ અંગે ચાલી રહેલી વાતચીતથી વાકેફ હતા.

એકનાથ ખડસે
એકનાથ ખડસે (ફાઈલ ફોટો - (ANI))
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 30, 2026 at 2:08 PM IST

2 Min Read
બારામતી (મહારાષ્ટ્ર): રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (શરદ ચંદ્ર પવાર) ના નેતા એકનાથ ખડસેએ કહ્યું કે NCPના બંને જૂથો એક સાથે આવશે. તેમણે કહ્યું કે NCPના બે જૂથો વચ્ચે વિલીનીકરણની વાતો છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી ચાલી રહી હતી.

તેમણે કહ્યું કે મહારાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી સ્વર્ગસ્થ અજિત પવારને આ વાતની જાણ હતી. એકનાથ ખડસેએ કહ્યું કે NCP અને NCP (શરદ ચંદ્ર પવાર)નું વિલીનીકરણ લગભગ નિશ્ચિત હતું. આ જાહેરાત કરવાની યોજના હતી. તેમણે કહ્યું કે NCPના બંને જૂથો એક સાથે આવશે.

"(NCP અને NCP-SCP ના) વિલીનીકરણ માટેની વાતચીત છેલ્લા 3-4 મહિનાથી ચાલી રહી હતી, અને અજિત દાદાને તેની જાણ હતી. વિલીનીકરણ લગભગ નિશ્ચિત હતું. તેની જાહેરાત કરવાની પણ યોજના હતી..." NCP-SCP ના નેતા એકનાથ ખડસે

બીજી બાજુ, એવી ચર્ચા છે કે અજિત પવારના મૃત્યુ પછી, તેમની પત્ની સુનેત્રા પવારને મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી શકે છે. એકનાથ ખડસેએ આ અંગે પત્રકારોના પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા ન હતા.

અજિત પવાર NCP ના બંને જૂથોને મર્જ કરવા માટે ઉત્સુક હતા: સહયોગી

આ દરમિયાન, અજિત પવારના નજીકના સહયોગી કિરણ ગુજ્જરે ગુરુવારે સમાન દાવો કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે મહારાષ્ટ્રના સ્વર્ગસ્થ નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવાર રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP) ના બંને જૂથોને મર્જ કરવા માટે ઉત્સુક હતા, અને તેમની ઇચ્છા ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ થવાની હતી.

ગુજ્જર 1980 ના દાયકાના મધ્યમાં રાજકારણમાં પ્રવેશ્યા તે પહેલાં જ અજિત પવાર સાથે સંકળાયેલા હતા. તેમણે સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈ-ભાષાને જણાવ્યું હતું કે બુધવારના વિમાન દુર્ઘટનાના પાંચ દિવસ પહેલા જ પવારે આ અંગે તેમની સાથે વાત કરી હતી.

ગુજરે કહ્યું, "તેઓ બંને જૂથોને મર્જ કરવા માટે ખૂબ જ ઉત્સુક હતા. તેમણે મને પાંચ દિવસ પહેલા કહ્યું હતું કે પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને આગામી થોડા દિવસોમાં મર્જર થવાનું છે."

તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલી મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીઓ દરમિયાન અજિત પવારે પસંદગીના પત્રકારો સાથે વાત કરતા, શરદ પવારની આગેવાની હેઠળની એનસીપી (શરદ ચંદ્ર પવાર) સાથે તેમના પક્ષને મર્જ કરવાનો તેમનો ઇરાદો વ્યક્ત કર્યો હતો.

એનસીપી અને એનસીપી (શરદ ચંદ્ર પવાર) એ પુણે અને પિંપરી ચિંચવાડમાં ગઠબંધનમાં મ્યુનિસિપલ ચૂંટણી લડી હતી. બંનેએ આવતા મહિને જિલ્લા પરિષદની ચૂંટણીઓ માટે ગઠબંધન જાળવી રાખવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ગુજરે કહ્યું કે અજિત પવાર પાસે મર્જર અને સંયુક્ત એનસીપીના ભાવિ માર્ગ માટે રોડમેપ તૈયાર છે.

જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે શું અજિત પવારે શરદ પવાર સાથે આ મુદ્દા પર ચર્ચા કરી છે, ત્યારે ગુજરે કહ્યું કે "અજિત પવાર, સુપ્રિયા તાઈ (સુપ્રિયા સુલે) અને અન્ય નેતાઓ સાથે સકારાત્મક ચર્ચા ચાલી રહી છે," અને એવા સંકેતો મળ્યા છે કે શરદ પવાર આ પગલાને સમર્થન આપશે.

ગુર્જરે કહ્યું, "ઘણી સકારાત્મક શક્યતાઓ ઉભરી રહી હતી, પરંતુ આ દુર્ઘટનાએ અજિત દાદાને આપણાથી દૂર કરી દીધા. હવે, તેમના મૃત્યુ પછી, બારામતી અને રાજ્યના ભલા માટે બંને જૂથો સાથે મળીને કામ કરે તે વધુ જરૂરી બની ગયું છે."

