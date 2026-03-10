ઈનાડુ જર્નાલિઝમ સ્કૂલના 50 વર્ષ: પહેલી બેચના દિગ્ગજોએ રામોજી રાવના આદર્શોને યાદ કર્યા
1976માં સ્થાપિત આ જર્નાલિઝમ સ્કૂલે 50 વર્ષ પૂરા થવા પર પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ સોમવારે સોમાજીગુડા સ્થિત ઈનાડુ ઓફિસમાં એકઠા થયા હતા.
હૈદરાબાદ: ઈનાડુ જર્નાલિઝમ સ્કૂલના પ્રથમ બેચના વરિષ્ઠ પત્રકારોએ જણાવ્યું હતું કે, તેમનામાં શિસ્ત, પ્રતિબદ્ધતા અને વ્યાવસાયિક મૂલ્યોએ પત્રકારત્વમાં તેમની સફળતાનો પાયો નાખ્યો હતો. તેમણે યાદ કર્યું કે, રામોજી રાવનું માર્ગદર્શન તેમની કારકિર્દી દરમિયાન માર્ગદર્શક સિદ્ધાંત રહ્યું. ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ સોમવારે સોમાજીગુડામાં ઈનાડુ ઓફિસ ખાતે 1976માં સ્થાપિત પત્રકારત્વ સ્કૂલની 50મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે એકઠા થયા હતા.
આ પ્રસંગે, તેઓએ રામોજી ગ્રુપના સ્થાપક ચેરમેન રામોજી રાવની તસવીરને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન, ઈનાડુના સંપાદક એમ. નાગેશ્વર રાવે "સ્વર્ણાક્ષરી" નામનું એક ખાસ સંભારણું બહાર પાડ્યું, જે પત્રકારત્વ પ્રશિક્ષણના પહેલી બેચના અનુભવો અને યાદોને નોંધી છે. આ પછી, વરિષ્ઠ પત્રકારોએ પ્રેસ ક્લબ ખાતે આયોજિત સંવાદમાં ભાગ લીધો.
રામોજી રાવનું વિઝન
આ પ્રસંગે બોલતા, પત્રકારોએ યાદ કર્યું કે, પત્રકારત્વ સ્કૂલના પ્રથમ બેચમાં 26 તાલીમાર્થીઓ હતા જેમણે એબિડ્સ સ્થિત માર્ગદર્શી ઓફિસમાં પોતાની તાલીમ શરૂ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, આ કાર્યક્રમ ફક્ત વર્ગખંડના પાઠ પૂરતો મર્યાદિત ન હતો, પરંતુ રિપોર્ટિંગ, એડિટિંગ અને ન્યૂઝરૂમ કામગીરીમાં વ્યાપક વ્યવહારુ તાલીમનો પણ સમાવેશ થતો હતો.
એક ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીએ જણાવ્યું હતું કે, "વિદ્યાર્થીઓની પસંદગી રામોજી રાવના વિઝનને પ્રતિબિંબિત કરે છે. પત્રકારત્વના તાલીમાર્થીઓની પસંદગી કરતી વખતે તેમણે સામાજિક ચેતના, જવાબદારી અને પ્રતિબદ્ધતાને ખૂબ મહત્વ આપ્યું હતું. ઈનાડુ ખાતે આપવામાં આવતી તાલીમ હંમેશા પત્રકારોને સમાજના કલ્યાણ માટે સમર્પણ સાથે કામ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરતી હતી."
અનુભવી પત્રકાર બન્યા
મીડિયા એકેડેમીના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ દેઉલાપલ્લી અમરે કહ્યું કે, સંસ્થાએ તેમની કારકિર્દી ઘડવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમણે કહ્યું, "ઈનાડુ એ સંસ્થા છે જેણે મને આ વ્યવસાયમાં જન્મ આપ્યો. પત્રકારત્વમાં મને જે પણ ઓળખ મળી છે તે અહીં મળેલી તાલીમને કારણે છે."
મુખ્ય મહેમાન કે. શ્રીનિવાસ રેડ્ડીએ કહ્યું કે, ઈનાડુએ તેલુગુ પત્રકારત્વના ઇતિહાસમાં પોતાના માટે એક કાયમી સ્થાન બનાવ્યું છે. તેમણે કહ્યું, "યુનાઈટેડ તેલુગુ સ્ટેટ્સમાં અન્ય કોઈ અખબારનો આટલો ઊંડો અને કાયમી પ્રભાવ પડ્યો નથી. આ સંસ્થામાં કામ કરતા લોકો ગર્વથી કહે છે કે ઈનાડુ પોતે એક બ્રાન્ડ છે."
કોણ હાજર હતું?
આ કાર્યક્રમમાં પહેલી બેચના અનેક સદસ્યો હાજર રહ્યા હતા, જેમાં દંડમુડી સુષ્મા, મંગુ રાજગોપાલ, એ. વિશ્વેશ્વરા રેડ્ડી, યાદવિલ્લી મૂર્તિ, નિદામર્થી રાજશેખર, સુરમપુડી રામશેષુ, વંગારી શ્યામસુંદર, જીવીએસ મૂર્તિ, એસ. બાલ રેડ્ડી અને રેનુમાનુ બાશા શામેલ છે. વરિષ્ઠ પત્રકારો, પ્રેસ ક્લબના પ્રતિનિધિઓ અને પત્રકાર સંઘોના આગેવાનોએ પણ હાજરી આપી હતી.
