ઈનાડૂની અસર, નવજાતને લગાવાયું 16 કરોડનું જીવન-રક્ષક ઈન્જેક્શન, આંધ્રના મંત્રીએ ભજવી નિર્ણાયક ભૂમિકા
આંધ્રપ્રદેશના મંત્રી નારા લોકેશના ક્રાઉડફંડિંગ અને સમર્થન બાદ એક દુર્લભ આનુવંશિક બિમારીથી પીડાતી એક બાળકીને 16 કરોડ રૂપિયાનું જીવન રક્ષક ઇન્જેક્શન મળ્યું.
Published : April 19, 2026 at 8:01 AM IST
હૈદરાબાદ: કરુણા અને સામૂહિક પ્રયાસની હૃદયસ્પર્શી કહાનીમાં એક દુર્લભ આનુવંશિક બિમારીથી પીડાતી એક બાળકીને ₹16 કરોડ રૂપિયાનું જીવન રક્ષક ઈન્જેક્શન મળ્યું. આ શક્ય બન્યું ઇનાડુમાં પ્રકાશિત એક લેખ દ્વારા શરૂ કરાયેલ ક્રાઉડફંડિંગ ઝુંબેશ થકી, જેમાં બાળકીના પરિવારની સ્થિતિને ઉજાગર કરવામાં આવી હતી.
આંધ્રપ્રદેશના મંત્રી નારા લોકેશે એ વાતની પુષ્ટિ કરી કે નવજાત બાળકી પુનર્વિકા શ્રીની સારવાર સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, કારણ કે, તેમણે આ વર્ષની શરૂઆતમાં તેમના પરિવારને આપેલું વચન પાળ્યું. આ બાળકીને સ્પાઈનલ મસ્કુલર એટ્રોફી (SMA Type 1)ની બીમારી હતી, અને તેને રેનબો હોસ્પિટલમાં 'જોલગેન્સ્મા' (Zolgensma) નામનું મોંઘુ ઈન્જેક્શન લગાવવામાં આવ્યું છે. લોકેશે એક્સ પર લખ્યું મારૂં વચન પૂર્ણ થઈ ગયું છે, પુનર્વિકાને આજે ઈન્જેક્શન લગાવી દેવામાં આવ્યું છે, 'નાની પરી, તુ સો વર્ષ જીવ'
Promise Kept.— Lokesh Nara (@naralokesh) April 18, 2026
Punarvika's injection done today.
કુરનૂલ જિલ્લાના વેલ્ડુર્થીના રહેવાસી જેએસ સુરેશ કુમાર અને પુશ પાવતીની પુત્રી પુનર્વિકાનો જન્મ ગયા વર્ષે 12 એપ્રિલે થયો હતો. ત્રણ મહિનાની અંદર, તેના માતાપિતાએ તેના શરીરની ગતિવિધિમાં વિરોધાભાસ દેખાયો, ત્યાર બાદ તેનું તબીબી પરીક્ષણ કરાવવામાં આવ્યું. આ પરીક્ષણોમાંથી જાણવા મળ્યું કે તેને સ્પાઇનલ મસ્ક્યુલર એટ્રોફી (SMA ટાઇપ 1) છે, જે એક દુર્લભ અને જીવલેણ રોગ છે જે સ્નાયુઓની શક્તિ અને ગતિશીલતાને અસર કરે છે.
આ બીમારીની સારવાર કરવી એ એક મોટો આર્થિક બોજ પણ હતો, કારણ કે તેના માટે જરૂરી ઇન્જેક્શનનો ખર્ચ 16 કરોડ રૂપિયા હતો. કુમારે જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે આ વિશે ડોકટરોએ તેમના પરિવારને આ દુર્લભ બીમારી વિશે જણાવ્યું,ત્યારે તેઓ ચિંતામાં ગરકાવ થઈ ગયા.
સુરેશે જણાવ્યું હતું કે, ગયા વર્ષે 29 નવેમ્બરના રોજ "ઈનાડુ" માં પ્રકાશિત થયેલા એક લેખે તેમની પુત્રીની કફોડી સ્થિતિ તરફ લોકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું. બાદમાં તેમના મિત્ર મંજૂનાથ ચૌધરીએ તેમને ઇમ્પેક્ટ ગુરુ પ્લેટફોર્મના માધ્યમથી ક્રાઉડફંડિંગ ઝુંબેશ શરૂ કરવાની સલાહ આપી. આ સામૂહિક પ્રયાસની નોંધપાત્ર અસર પડી, જેમાં દાતાઓ અને શુભેચ્છકોએ લગભગ 10 કરોડ રૂપિયાનું યોગદાન આપ્યું.
જોકે, બાકીના ₹6 કરોડની વ્યવસ્થા કેમ કરવી તેને લઈને ચિંતા વધવા લાગી. ત્યારબાદ, આંધ્રપ્રદેશના આઇટી અને શિક્ષણ મંત્રી, લોકેશે બાકીની રકમ એકત્ર કરવામાં મદદ કરવાની જાહેરાત કરી. તેમણે વિદેશથી ઇન્જેક્શન મેળવવાની પ્રક્રિયાનું પણ નિરીક્ષણ કર્યું અને ખાતરી કરી કે તે સમયસર બાળકીને આપવામાં આવે.
ડોકટરો કહેવું છે કે આવા કિસ્સાઓમાં પ્રારંભિક સારવાર ખુબજ મહત્વપૂર્ણ અને જરૂરી હોય છે. આ સારવારથી બાળકીના સ્વસ્થ થવામાં અને તેના જીવનની ગુણવત્તામાં સુધારો લાવવા માટે સૌથી મોટી આશા બંધાઈ છે. પુનર્વિકાના માતાપિતાએ લોકેશ, દાતાઓ અને તે તમામ લોકો પ્રત્યે હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કર્યો જેઓએ તેમની પુત્રીની આ લડાઈમાં તેમનો સાથ અને સહકાર આપ્યો. આ ઘટના એ વાતની યાદ અપાવે છે કે, કેવી રીતે મીડિયા, લોકોનું સમર્થન અને સમયસર તેમજ યોગ્ય સમયે લીધેલા નક્કર પગલાં કોઈનું જીવન બચાવી શકે છે.