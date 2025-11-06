ED એ અનિલ અંબાણીને સમન્સ પાઠવ્યું, મની લોન્ડરિંગ કેસમાં 14 નવેમ્બરે પૂછપરછ થશે
ED એ ધીરુભાઈ અંબાણી નોલેજ સિટી ખાતે ₹4,462.81 કરોડની 132 એકરથી વધુ જમીન કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરી છે.
નવી દિલ્હી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં 14 નવેમ્બરે રિલાયન્સ ADAG ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણીને પૂછપરછ માટે ફરી સમન્સ પાઠવ્યા છે. આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં નવી મુંબઈમાં ધીરુભાઈ અંબાણી નોલેજ સિટી ખાતે ₹4,462.81 કરોડની 132 એકરથી વધુ જમીન કામચલાઉ રીતે જપ્ત કર્યા પછી સમન્સ જારી કરવામાં આવ્યા હતા.
ED એ અગાઉ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડના બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં ₹3,083 કરોડથી વધુની 42 મિલકતો જપ્ત કરી હતી. કુલ જપ્તી ₹7,545 કરોડથી વધુની હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ED એ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે "ED નાણાકીય ગુનાઓ માટે જવાબદાર લોકોનો સક્રિયપણે પીછો કરી રહ્યું છે અને ગુનામાંથી મળેલી રકમ તેમના હકદાર માલિકો સુધી પહોંચે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે."
નાણાકીય દેખરેખ રાખનાર સંસ્થાએ ભારતીય દંડ સંહિતા, 1860 ની કલમ 120-બી, 406 અને 420 અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ, 1989 ની કલમ 13(1)(ડી) સાથે વાંચવામાં આવતી કલમ 13(2) હેઠળ આરકોમ, અનિલ અંબાણી અને અન્ય લોકો સામે સીબીઆઈ એફઆઈઆરના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી. આરકોમ અને તેની જૂથ કંપનીઓએ 2010-2012 ના સમયગાળા દરમિયાન સ્થાનિક અને વિદેશી ધિરાણકર્તાઓ પાસેથી લોન લીધી હતી, જેમાં કુલ ₹40185 કરોડ બાકી હતા.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પાંચ બેંકોએ જૂથના લોન ખાતાઓને છેતરપિંડી જાહેર કર્યા છે. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ED ની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે એક બેંકમાંથી એક એન્ટિટી દ્વારા લેવામાં આવેલી લોનનો ઉપયોગ અન્ય એન્ટિટીઓ દ્વારા અન્ય બેંકોમાંથી લેવામાં આવેલી લોન ચૂકવવા, સંબંધિત પક્ષોને ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવા અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો, જે લોન મંજૂરી પત્રની શરતોનું ઉલ્લંઘન કરે છે.
આરકોમ અને તેની જૂથ કંપનીઓએ લોનને કાયમી બનાવવા માટે ₹13,600 કરોડથી વધુનું ડાયવર્ટ કર્યું હતું. ₹૧૨,૬૦૦ કરોડથી વધુ રકમ સંબંધિત પક્ષોને વાળવામાં આવી હતી, અને ₹1800 કરોડથી વધુ રકમ ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ/એમએફ વગેરેમાં રોકાણ કરવામાં આવી હતી, જે મોટાભાગે ગ્રુપ એન્ટિટીઝમાં પરત મોકલવામાં આવતા પહેલા ફડચામાં લઈ જવામાં આવી હતી.
ED એ સંબંધિત પક્ષોને ભંડોળ પહોંચાડવા માટે બિલ ડિસ્કાઉન્ટિંગનો મોટા પાયે દુરુપયોગ પણ શોધી કાઢ્યો હતો. કેટલીક લોન વિદેશી રેમિટન્સ દ્વારા ભારતમાંથી બહાર કાઢવામાં આવી હતી. ED ના નિવેદન મુજબ, વધુ તપાસ ચાલુ છે.
