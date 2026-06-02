વેદાંતા ગ્રુપના પરિસરમાં EDના દરોડા: બ્રાન્ડ ફી ચુકવણી કેસના સંદર્ભમાં દિલ્હી અને મુંબઈ સહિત ચાર સ્થળોએ દરોડા
FEMA નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવાના આરોપસર એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે દિલ્હી અને મુંબઈમાં વેદાંતા ગ્રુપના સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા છે.
Published : June 2, 2026 at 10:17 PM IST
નવી દિલ્હી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ વેદાંતા ગ્રુપ સાથે જોડાયેલા દિલ્હી અને મુંબઈમાં બે સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) ના ઉલ્લંઘનની તપાસ કરવા માટે આ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. ED ના વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે તેઓએ ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) હેઠળ ચાલી રહેલી તપાસના ભાગ રૂપે દરોડા પાડ્યા હતા.
સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈએ અધિકારીઓને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે સોમવારે ગ્લોબલ માઇનિંગ ગ્રુપ સામે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા અને દિલ્હી, મુંબઈ અને રાજસ્થાનના ઉદયપુર સહિત વેદાંતા લિમિટેડના ચાર સ્થળોનો સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો.
તપાસનું કારણ
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, દરોડા ગ્રુપ કંપનીઓ દ્વારા તેમની મૂળ કંપનીને કરવામાં આવેલા "બ્રાન્ડ ફી ચુકવણી" ના આરોપો સાથે સંબંધિત છે. તપાસ એજન્સીએ FEMA નિયમો હેઠળ આ વ્યવહારો સંબંધિત દસ્તાવેજો અને રેકોર્ડ એકત્રિત કર્યા છે. એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે દરોડા સોમવારે શરૂ થયા હતા અને હવે પૂર્ણ થયા છે.
રેકોર્ડ સમીક્ષા
અધિકારીઓ આ ચુકવણીઓ સંબંધિત નાણાકીય રેકોર્ડ અને કરારોની તપાસ કરી રહ્યા છે. તપાસકર્તાઓ તપાસ કરી રહ્યા છે કે બ્રાન્ડના ઉપયોગ માટે કરવામાં આવેલી ચૂકવણી વિદેશી વિનિમય નિયમો અનુસાર હતી કે નહીં.
કંપનીનું વલણ
વેદાંતા ગ્રુપના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ તપાસ અધિકારીઓને સંપૂર્ણ સહકાર આપી રહ્યા છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે કંપની તમામ નિયમોનું પાલન કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. વેદાંત ગ્રુપના પ્રવક્તાએ કહ્યું હતું કે, "અમે તપાસ અધિકારીઓને સંપૂર્ણ સહકાર આપી રહ્યા છીએ અને વિનંતી કરાયેલી બધી માહિતી પૂરી પાડી રહ્યા છીએ. અમારી કંપની લાગુ પડતા તમામ કાયદા અને નિયમોનું પાલન કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે."
આગળ શું?
સમાચાર એજન્સી IANS એ સૂત્રોને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે દરોડા પૂર્ણ થયા છે. અધિકારીઓ હવે કેસમાં વધુ કાર્યવાહી કરતા પહેલા દરોડા દરમિયાન મળેલા દસ્તાવેજો અને રેકોર્ડનું વિશ્લેષણ કરશે. તપાસકર્તાઓ એકત્રિત કરેલી સામગ્રીની સમીક્ષા કરશે ત્યારે વધુ માહિતી આવવાની બાકી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે હજુ સુધી દરોડા અંગે સત્તાવાર નિવેદન જારી કર્યું નથી.
વેદાંતા કંપની વિશે જાણો
વેદાંતા લિમિટેડ ધાતુઓ, આવશ્યક ખનિજો અને ટેકનોલોજીનો અગ્રણી વૈશ્વિક ઉત્પાદક છે. કંપની ભારત, આફ્રિકા, મધ્ય પૂર્વ અને પૂર્વ એશિયામાં કામગીરી ધરાવે છે. કંપનીના બોર્ડે તાજેતરમાં વેદાંતા કંપનીઓના ડિમર્જરને મંજૂરી આપી છે, જે ચાર એન્ટિટી તરીકે સૂચિબદ્ધ થવાની યોજના છે: વેદાંતા એલ્યુમિનિયમ મેટલ લિમિટેડ (VAML), તલવંડી સાબો પાવર લિમિટેડ (TSPL), માલ્કો એનર્જી લિમિટેડ (MEL), અને વેદાંત આયર્ન એન્ડ સ્ટીલ લિમિટેડ (VISL).