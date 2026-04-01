EDના ખંડણી સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કોલકાતામાં અનેક સ્થળોએ દરોડા
EDએ દક્ષિણ કોલકાતામાં રહેતા એક વેપારીના ઘર સહિત કેટલાક ઠેકાણા પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
Published : April 1, 2026 at 12:26 PM IST
કોલકાતા: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ કોલકાતામાં અનેક જગ્યાએ ખંડણી સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં અનેક જગ્યાએ દરોડા પાડ્યા હતા. આ તપાસ અભિયાન સવારે 7 વાગ્યે લગભગ એક સાથે શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
આ યાદીમાં દક્ષિણ કોલકાતાના કસ્બા વિસ્તારમાં રહેતા વેપારી બિસ્વજીત પોદ્દાર ઉર્ફ સોના પપ્પુનું ઘર પણ સામેલ છે. આ સિવાય તેમણે બાલીગંજમાં એક કંપની ઓફિસ સહિત કેટલીક જગ્યાએ દરોડા પાડ્યા હતા. EDના એક અધિકારી અનુસાર, સોના પપ્પુ નામ પર પહેલા જ કેટલીક ફરિયાદ નોંધાયેલી છે.
તેમના પર ખંડણી અને ધમકી આપવા સહિતના અનેક આરોપ છે. EDના અધિકારી ચાર કે પાંચ ફરિયાદના આધારે તપાસ કરી રહ્યા છે. સમાચાર છે કે EDના અધિકારી સવારે 7 વાગ્યાથી ફર્ન રોડ સ્થિત સોના પપ્પુના ઘરે પહોંચી ગયા હતા. EDના અધિકારીઓ સાથે કેન્દ્રીય દળના જવાન પણ હતા. EDના અધિકારીઓ અનુસાર, સોના પપ્પુ કસ્બા અને બાલીગંજ વિસ્તારમાં કેટલીક સિન્ડિકેટ ચલાવે છે.
આ રીતના આરોપ મળ્યા બાદ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. કેટલાક સુત્રો પાસેથી ED અધિકારીઓને જાણવા મળ્યું કે તે વિવિધ નિર્માણ કંપનીઓ પાસેથી કરોડો રૂપિયા કઢાવતો હતો, તેના દ્વારા તે પૈસા અસરદાર લોકો સુધી પહોંચતા હતા. બુધવારે દરોડા આ આરોપોની પણ તપાસ કરવામાં આવી છે.
સોના પપ્પુના ઘર સિવાય EDએ દક્ષિણ કોલકાતામાં અન્ય જગ્યાઓ પર દરોડા પાડ્યા છે. નાણાકીય ગેરરીતિના કેસના સંદર્ભમાં ED અધિકારીઓએ બાલીગંજ સ્થિત એક કંપનીના કાર્યાલય પર પણ દરોડા પાડ્યા હતા. જોકે, હજુ સુધી સ્પષ્ટ નથી કે સોના પપ્પુનો આ કંપની સાથે કોઇ સંબંધ છે કે નથી. ઘણા લોકોનો દાવો છે કે સોના પપ્પુ દક્ષિણ કોલકાતાના તૃણમૂલ અધ્યક્ષ અને રાશ બિહારી વિધાનસભા બેઠકના ઉમેદવાર દેબાશીષ કુમારની નજીક છે.
દેબાશીષ કુમારને પણ સોમવારે EDએ પૂછપરછ માટે બોલાવ્યા હતા. સોના પપ્પુના ઘરે આ દરોડા તેના બે દિવસ બાદ પાડવામાં આવ્યા છે. કેટલાક દિવસ પહેલા ગોલપાર્ક વિસ્તારમાં બે જૂથ વચ્ચે અથડામણમાં સોના પપ્પુનું નામ પણ સામે આવ્યું હતું પરંતુ પોલીસ હજુ સુધી તેની ધરપકડ કરી શકી નથી. સ્થાનિક રહેવાસીઓએ કથિત રીતે આ અથડામણ માટે સોના પપ્પુ જૂથનું નામ લીધુ હતું.
સ્થાનિક લોકોના એક જૂથે આરોપ લગાવ્યો હતો કે વિસ્તારમાં અશાંતિ ફેલાવનારા તે લોકો જ છે. જોકે, સોના પપ્પુએ દાવો કર્યો કે તે જૂથો વચ્ચે થયેલી અથડામણમાં કોઇ પણ રીતે સામેલ નથી.
