પંજાબ: મંત્રી સંજીવ અરોરાના ઘરે EDના દરોડા, ગુસ્સે ભરાયેલા માનએ કહ્યું, "પંજાબ કોઈની સામે ઝૂકશે નહીં"
મુખ્યમંત્રી માનએ કહ્યું કે, "એક વર્ષમાં આ ત્રીજી વખત ભાજપની ED સંજીવ અરોરાના ઘરે ગઈ છે."
Published : May 9, 2026 at 1:59 PM IST
ચંદીગઢ : પંજાબમાં ભ્રષ્ટાચાર અને મની લોન્ડરિંગ સામેના વ્યવસ્થિત અભિયાનના ભાગ રૂપે, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ આજે વરિષ્ઠ AAP નેતા સંજીવ અરોરાના ચંદીગઢ સ્થિત ઘરે દરોડા પાડ્યા છે. આ કાર્યવાહીથી રાજકીય વર્તુળોમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. નોંધનીય છે કે અરોરાના ઘર અને વ્યવસાયિક પરિસરની અગાઉ પણ તપાસ કરવામાં આવી છે.
અહેવાલો અનુસાર, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની એક ટીમે આજે સવારે ચંદીગઢમાં કેબિનેટ મંત્રી સંજીવ અરોરાના ઘરે દરોડા પાડ્યા હતા. ટીમ લગભગ 15 વાહનોમાં મંત્રીના સેક્ટર 2 સ્થિત નિવાસસ્થાને પહોંચી હતી, અને અધિકારીઓએ આખા ઘરને ઘેરી લીધું હતું. સુરક્ષા માટે મોટી સંખ્યામાં CRPF કર્મચારીઓ તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. દરોડાનું સત્તાવાર કારણ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી. મંત્રી અરોરાના ઘરે હાજર છે કે નહીં તે પણ સ્પષ્ટ નથી. એક મહિનામાં મંત્રી પર ટીમનો આ બીજો દરોડો છે.
VIDEO | Chandigarh: Enforcement Directorate raids the residence of Punjab Minister Sanjeev Arora. Visuals from outside his residence.— Press Trust of India (@PTI_News) May 9, 2026

ચંદીગઢ અને દિલ્હી-એનસીઆરમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. આ સ્થળોએ સંજીવ અરોરાનું સરકારી નિવાસસ્થાન શામેલ છે, જે તેમને મંત્રી તરીકે ફાળવવામાં આવ્યું હતું. ED એ દિલ્હી, ગુડગાંવ અને ચંદીગઢમાં પાંચ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં સંજીવ અરોરાનું ઘર પણ સામેલ છે. એવો આરોપ છે કે સંજીવ અરોરાએ તેમની કંપની દ્વારા રુ.100 કરોડથી વધુના નકલી GST-ચોરી કરતા મોબાઇલ ફોન ખરીદ્યા હતા અને ત્યારબાદ ગેરકાયદેસર રીતે તેમને દુબઈથી ભારતમાં રાઉન્ડ ટ્રીપ નિકાસ કર્યા હતા. મોટા પાયે મની લોન્ડરિંગનો કેસ શોધી કાઢવામાં આવ્યો છે.
ED સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, દિલ્હીમાં આવી કંપનીઓ પાસેથી 'ડ્યુટી ડ્રોબેક' પર GST રિફંડ માટે નકલી ITC અને નિકાસ ક્રેડિટ સહિત અનેક નકલી GST ખરીદી બિલ લેવામાં આવ્યા છે, જેનાથી સરકારી તિજોરીને ભારે નુકસાન થયું છે.
EDના દરોડા બાદ, મુખ્યમંત્રી ભગવંત માને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટ શેર કરીને ભાજપ પર નિશાન સાધ્યું. તેમણે કહ્યું, "આજે, ભાજપની ED એ સંજીવ અરોરાના ઘરની ફરી મુલાકાત લીધી. આ એક વર્ષમાં ત્રીજી વખત છે જ્યારે ભાજપની ED તેમના ઘરે ગઈ છે. એક મહિનામાં બીજી વખત છે. છતાં, તેમને કંઈ મળ્યું નથી. હું મોદીજીને કહેવા માંગુ છું કે હા, પંજાબ ગુરુઓની ભૂમિ છે; ઔરંગઝેબ પણ નમી શક્યો. આ ભગતસિંહની ભૂમિ છે. જો તે ક્યારેય અંગ્રેજો સામે ન ઝૂક્યું, તો પંજાબ ક્યારેય મોદીની યુક્તિઓ સામે નહીં ઝૂકે."
EDના દરોડા બાદ, પંજાબ AAP પ્રમુખ અમન અરોરાએ પણ આ ઘટનાની નિંદા કરતા કહ્યું, "આ ભગતસિંહની ભૂમિ છે, જેમણે ક્યારેય અંગ્રેજો સામે ઝૂક્યું નથી, અને પંજાબ ક્યારેય મોદીની ચાલાકી સામે ઝૂક્યું નથી અને ન તો કરશે." શિરોમણી અકાલી દળના વરિષ્ઠ નેતા બિક્રમ સિંહ મજીઠિયાએ આમ આદમી પાર્ટી પર નિશાન સાધતા મજાક કરી હતી કે "બધા પકડાઈ જશે."
નોંધનીય છે કે ED એ તાજેતરમાં આમ આદમી પાર્ટીના કેબિનેટ મંત્રી અમન અરોરાના ઘરે એક બેઠક યોજી હતી. શિરોમણી અકાલી દળના પ્રમુખ સુખબીર સિંહ બાદલે પણ દરોડાને લઈને AAP પર નિશાન સાધતા કહ્યું હતું કે, "AAP (APP) નું તંત્ર એવું છે કે તેણે પોતાના જ માણસોને છૂટા કરી દીધા છે. કેટલાક અરવિંદ કેજરીવાલ માટે પૈસા એકઠા કરી રહ્યા છે, તો કેટલાક ભગવંત માન માટે. અમન અરોરાના સહયોગીઓ તેમાં સામેલ છે."
