દિલ્હીમાં AAP નેતાના ઠેકાણાઓ પર EDના દરોડા, દીપક સિંગલાના પરિસરમાં તપાસ
દિલ્હીમાં EDએ આમ આદમી પાર્ટીના નેતા દીપક સિંગલા અને કેટલાક અન્ય લોકો સાથે જોડાયેલા ઠેકાણા પર મોટી કાર્યવાહી કરી છે.
Published : May 18, 2026 at 11:58 AM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હીમાં EDએ આમ આદમી પાર્ટીના નેતા દીપક સિંગલા અને કેટલાક અન્ય લોકો સાથે જોડાયેલા ઠેકાણા પર મોટી કાર્યવાહી કરી છે. આ દરોડા બેન્ક લોન ફ્રોડ અને તેની સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડ્રિંગ કેસમાં કરવામાં આવી છે. અધિકારીઓ અનુસાર દિલ્હી અને ગોવાના કેટલાક સ્થળો પર એક સાથે તપાસ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.
દીપક સિંગલા આમ આદમી પાર્ટીના સક્રિય નેતામાંથી એક છે. તે વિશ્વાસનગર વિધાનસભા બેઠક પરથી પાર્ટીના ઉમેદવાર રહી ચુક્યા છે. મળતી માહિતી અનુસાર EDની ટીમે નાણાકીય લેવડ-દેવડ, બેન્ક ખાતા અને રોકાણ સાથે જોડાયેલા દસ્તાવેજની તપાસ માટે તેમના ઠેકાણાઓ પર દરોડા પાડ્યા છે.
આ પહેલા વર્ષ 2024માં પણ EDએ સિંગલાના ઠેકાણાઓ પર કાર્યવાહી કરી હતી. જોકે, વર્તમાન કેસમાં અત્યાર સુધી નેતા તરફથી કોઇ પ્રતિક્રિયા સામે આવી નથી. કહેવામાં આવે છે કે તપાસ એજન્સી બેંક લોનમાં કથિત અનિયમિતતાઓ અને તેનાથી સંબંધિત ભંડોળના ઉપયોગની તપાસ કરી રહી હોવાના અહેવાલ છે.
Delhi: ED conducts searches at multiple locations linked to AAP leader and former MLA candidate Deepak Singla in connection with a bank fraud case in Delhi and Goa. The raids reportedly began around 6:00 AM at his residence and other premises pic.twitter.com/niNbRhlxur— IANS (@ians_india) May 18, 2026
બીજી તરફ, EDએ બીજા એક મોટા રોકાણ છેતરપિંડીના કેસમાં તપાસ વધારી છે. તપાસ એજન્સીએ દિલ્હીના સુભાષ નગર વિસ્તારમાં બાબાજી ફાઇનાન્સ ગ્રુપ સાથે જોડાયેલા પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા હતા. આ કેસમાં રામ સિંહ નામના એક વ્યક્તિનું નામ સામે આવ્યું છે. અધિકારીઓએ દાવો કર્યો છે કે રોકાણના નામ પર લોકો પાસેથી કરોડો રૂપિયા ભેગા કરવામાં આવ્યા હતા અને 180 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી આચરવામાં આવી હતી.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) હવે બંને કેસમાં દસ્તાવેજો, ડિજિટલ રેકોર્ડ અને બેંકિંગ વ્યવહારોની તપાસ કરી રહ્યું છે. સૂત્રો અનુસાર, આગામી દિવસોમાં લોકોની પૂછપરછ કરવામાં આવી શકે છે અને તપાસનો વ્યાપ વધારવામાં આવી શકે છે.
