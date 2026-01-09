EDના દરોડા બાદ પશ્ચિમ બંગાળમાં રાજકારણ ગરમાયું, મમતા બેનર્જી આજે કરશે વિરોધ માર્ચ
પશ્ચિમ બંગાળમાં આ વર્ષે વિધાનસભા ચૂંટણી યોજાવાની છે. તે પહેલા રાજકારણ પહેલાથી જ ગરમાયું છે. વધુ વાંચો.
Published : January 9, 2026 at 8:42 AM IST
કોલકાતા: કોલસાની દાણચોરી કૌભાંડના સંદર્ભમાં IPAC ઓફિસ પર એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ના દરોડા બાદ, પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી આજે, શુક્રવાર, 9 જાન્યુઆરીએ કોલકાતામાં વિરોધ પ્રદર્શન કરશે. EDએ પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી પર કોલકાતામાં ચાલી રહેલા સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન ટોચના રાજકીય સલાહકાર જૂથ I-PAC ના ડિરેક્ટર પ્રતીક જૈનના ઘરે ઘૂસીને દસ્તાવેજો અને ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો સહિત "મહત્વપૂર્ણ પુરાવા" છીનવી લેવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.
આ સંદર્ભમાં એક નિવેદન જારી કરીને, EDએ જણાવ્યું હતું કે તેમની ટીમ, મોટી સંખ્યામાં પોલીસ અધિકારીઓ સાથે, પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રીના આગમન સુધી શાંતિપૂર્ણ અને વ્યાવસાયિક રીતે સર્ચ કરી રહી હતી. મમતા બેનર્જી પ્રતીક જૈનના ઘરે પ્રવેશ્યા અને મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો અને ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો સહિત મહત્વપૂર્ણ પુરાવા છીનવી લીધા.
#WATCH | North 24 Parganas: On ED raids at the IPAC office in Kolkata, West Bengal Minister Sobhandeb Chattopadhyay says, " ed as well as cbi have raided many times, but they haven't found anything substantial... ed only came here to intimidate us, but bengal people are not afraid… pic.twitter.com/bTh9b9aHai— ANI (@ANI) January 8, 2026
ગુરુવારે સવારે, મમતા બેનર્જી જાહેર રસ્તા પર I-PAC કાર્યાલય ગયા અને કેન્દ્રીય એજન્સી પર પાર્ટી સંબંધિત ડેટા, લેપટોપ, મોબાઇલ ફોન અને વ્યૂહાત્મક દસ્તાવેજો ગેરકાયદેસર રીતે જપ્ત કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે ફોરેન્સિક નિષ્ણાતોએ દરોડા દરમિયાન ડેટા ટ્રાન્સફર કર્યો, તેને "ગુનો" ગણાવ્યો અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહને બંગાળમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) સામે લોકશાહી રીતે લડવા પડકાર ફેંક્યો.
મમતા બેનર્જીએ જણાવ્યું કે I-PAC કોઈ ખાનગી સંસ્થા નથી પરંતુ ઓલ ઈન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (AITC) ની અધિકૃત ટીમ છે. તેમણે દાવો કર્યો કે ED એ મહત્વપૂર્ણ પક્ષના દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા છે, જેમાં મતદાર યાદીઓના સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) સંબંધિત ડેટાનો સમાવેશ થાય છે, જોકે TMC એક રજિસ્ટર્ડ રાજકીય પક્ષ છે જે નિયમિતપણે આવકવેરા ભરે છે. દરમિયાન, ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) એ ગુરુવારે TMC સુપ્રીમો પર આકરા પ્રહારો કર્યા. આ હુમલો ત્યારે થયો જ્યારે તેઓ રાજકીય સલાહકાર પેઢી I-PAC ના કોલકાતા કાર્યાલયની મુલાકાત લીધી. કથિત કોલસા કૌભાંડના સંદર્ભમાં ED દ્વારા I-PAC પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરીને, ભાજપે આરોપ લગાવ્યો કે EDના દરોડા દરમિયાન બેનર્જીની કાર્યવાહીએ "ખલેલ પહોંચાડનારા પ્રશ્નો" ઉભા કર્યા અને "ઊંડા ષડયંત્ર" નો સંકેત આપ્યો. પાર્ટીએ દાવો કર્યો હતો કે પાર્ટીના દસ્તાવેજો અને હાર્ડ ડિસ્ક મેળવવા માટે તપાસ સ્થળ પર દોડી રહેલા મુખ્યમંત્રીનું ડેમેજ કંટ્રોલ નહીં પરંતુ પુરાવા છુપાવવાનો પ્રયાસ હતો. ભાજપે કહ્યું, "જો પશ્ચિમ બંગાળ પાસે છુપાવવા માટે કંઈ નથી, તો મુખ્યમંત્રી સત્તાવાર તપાસ સ્થળ પરથી ફાઇલો મેળવવા માટે કેમ ઉતાવળ કરશે?" તેમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે સત્ય આખરે બહાર આવશે અને બંગાળ "ભાજપને મત આપશે."
