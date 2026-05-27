કેરલમના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજયનના ઘરે EDના દરોડા, એક સાથે 10 સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 27, 2026 at 9:08 AM IST

કોચ્ચી: કેરલમના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી પિનરાયી વિજયનના ઘરે EDએ દરોડા પાડ્યા છે. આ દરોડા તેમની દીકરી વીણા વિજયનના IT ફર્મ એક્સાલોજિક સોલ્યૂશન્સ સાથે જોડાયેલા કથિત મની લોન્ડ્રિંગ કેસમાં પાડવામાં આવ્યા છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, CMRL મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસના ભાગ રૂપે, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) કેરલમના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી પિનરાયી વિજયન અને અન્ય લોકોના નિવાસસ્થાને દરોડા પાડ્યા હતા.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે રાજ્યની રાજધાનીમાં વિજયનના ભાડાના મકાન સહિત રાજ્યના કુલ 10 ઠેકાણા પર પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA)ની જોગવાઈઓ હેઠળ દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે EDના આ દરોડા કોચીન મિનરલ્સ એન્ડ રૂટાઇલ લિમિટેડ (CMRL) કેસ સાથે જોડાયેલા છે. તપાસ એજન્સી તિરૂવનંતપુરમ, કોચ્ચી અને કન્નૂરમાં પિનરાયી વિજયનની દીકરી વીના વિજયન સાથે જોડાયેલા ઠેકાણાઓ પર રેડ કરીને સર્ચ ઓપરેશન કરી રહી છે.

હાઇકોર્ટમાંથી રાહત ના મળી

કેરલ હાઇકોર્ટે મંગળવારે CMRLની તે અરજીને ફગાવી દીધી હતી જેમાં કંપનીએ EDની કાર્યવાહીને રદ કરવાની માંગ કરી હતી. EDએ આ આરોપોની તપાસ માટે વર્ષ 2024માં PMLA હેઠળ કેસ નોંધ્યો હતો.

શું છે સમગ્ર વિવાદ?

એવો આરોપ છે કે કોચીન મિનરલ્સ એન્ડ રૂટાઇલ લિમિટેડ (CMRL) નામની ખાનગી કંપનીએ વિજયનની પુત્રી ટી વીણાની કંપની - એક્સાલોજિક સોલ્યુશન્સને 2018 થી 2019 દરમિયાન 1.72 કરોડ રૂપિયાની ગેરકાયદેસર ચુકવણી કરી હતી, જ્યારે IT ફર્મે કંપનીને કોઈ સેવા પૂરી પાડી ન હતી. આ ખુલાસા બાદ EDએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કેસ નોંધી તપાસ શરૂ કરી હતી.

