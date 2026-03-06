ETV Bharat / bharat

અનિલ અંબાણી અને રિલાયન્સ પાવર સાથે જોડાયેલી કંપનીઓ પર EDના દરોડા, 15 ટીમનું સર્ચ ઓપરેશન

અનિલ અંબાણી અને રિલાયન્સ પાવર સાથે જોડાયેલી કંપનીઓ પર ED દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે.

અનિલ અંબાણી
અનિલ અંબાણી (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 6, 2026 at 10:50 AM IST

મુંબઇ: અનિલ અંબાણી અને રિલાયન્સ પાવર સાથે જાડોયેલી કંપનીઓ પર EDએ દરોડા પાડ્યા છે. સવારથી જ EDની 15 ટીમ દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.

EDના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, "અનિલ અંબાણી અને રિલાયન્સ પાવર સાથે જોડાયેલી કંપનીઓ પર ED દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. હાલ 10થી 12 સ્થળોએ કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. વહેલી સવારે EDની 15 ટીમોએ દરોડા પાડ્યા હતા. રિલાયન્સ પાવર લિમિટેડ સાથે જોડાયેલા લોકો સામે દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે."

EDએ 3000 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી

આ પહેલા EDએ અનિલ અંબાણીના મુંબઇના પોશ વિસ્તાર પાલી હિલ સ્થિત આલીશન ઘરને એટેચ કર્યું હતું. આ સંપત્તિની કિંમત લગભગ 3,716.83 કરોડ રૂપિયા છે. આ પહેલા પણ આ સંપત્તિના આ ભાગને જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું પરંતુ હવે ઘર તપાસ એજન્સીના ઘેરામાં છે.

શું છે સમગ્ર ઘટના?

આ આખી ઘટના CBI દ્વારા નોંધાયેલી FIR પર આધારિત છે જેમાં રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન, અનિલ અંબાણી અને અન્ય પર ગુનાહિત ષડયંત્ર (120-B)વિશ્વાસ ભંગ (406) અને છેતરપિંડી (420)નો આરોપ મુકવામાં આવ્યો છે.

EDની તપાસ અનુસાર, RCOM અને તેની સહયોગી કંપનીઓએ સ્થાનિક અને વિદેશી બેન્કો પાસેથી નોંધપાત્ર લોન લીધી હતી. ગ્રુપનું કુલ બેન્ક દેવું હાલમાં 40,185 કરોડ છે. તપાસ એજન્સીનો આરોપ છે કે આ પૈસાનો ઉપયોગ તે કામ માટે કરવામાં આવ્યો નહતો જેના માટે લોન લેવામાં આવી હતી, તેના બદલે ફંડને અન્ય ગ્રુપ કંપનીઓમાં દેવા ચૂકવવા, સંબંધિત પક્ષોને ટ્રાન્સફર કરવા અથવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ માટે ડાઇવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું.

સંપાદકની પસંદ

