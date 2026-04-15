AAP સાંસદ અશોક મિત્તલના ઠેકાણાઓ પર EDના દરોડા, રાઘવ ચઢ્ઢાની જગ્યાએ બન્યા હતા ડેપ્યુટી લીડર
By PTI
Published : April 15, 2026 at 11:20 AM IST
જાલંધર: બુધવારે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ પંજાબમાં AAPના રાજ્યસભા સાંસદ અશોક મિત્તલ સાથે જોડાયેલા ઠેકાણાઓ પર દરોડા પાડ્યા છે.
61 વર્ષીય બિઝનેસમેન અને શિક્ષણવિદ અશોક મિત્તલ, લવલી ગ્રુપના વડા છે જેમાં આ નામની એક યુનિવર્સિટીનો પણ સમાવેશ થાય છે. તાજેતરમાં અશોક મિત્તલને રાઘવ ચઢ્ઢાના સ્થાને રાજ્યસભામાં આમ આદમી પાર્ટીના ઉપનેતા બનાવવામાં આવ્યા હતા.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, જાલંધર અને ફગવાડામાં અશોક મિત્તલ સાથે જોડાયેલી કેટલીક બિઝનેસ કંપનીઓ પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા, તેમણે જણાવ્યું કે આ કાર્યવાહી ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) હેઠળ કરવામાં આવી છે.
AAPના નેતાઓએ BJP પર સાધ્યુ નિશાન
EDની કાર્યવાહી પર આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓએ પ્રતિક્રિયા આપી છે.આમ આદમી પાર્ટીના સંયોજક અને દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે પણ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે. કેજરીવાલે જણાવ્યું, "મોદીજીએ પંજાબમાં ચૂંટણીની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે પરંતુ પંજાબના લોકો આ સહન નહીં કરે. ભાજપને તેનો જડબાતોડ જવાબ આપશે."
मोदी जी ने पंजाब में चुनावों की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन पंजाब के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी को इसका करारा जवाब देंगे। https://t.co/0yorKVftpM— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 15, 2026
પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માને પણ આપી પ્રતિક્રિયા
પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માને પણ આ મામલે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે. ભગવંત માને X પર પોતાની પ્રતિક્રિયા આપતા લખ્યુ, "ભાજપ દ્વારા પંજાબ ચૂંટણીની તૈયારીઓ શરૂ...આમ આદમી પાર્ટીના રાજ્યસભા સાંસદ અશોક મિત્તલના ઘર અને યુનિવર્સિટીમાં EDના દરોડા...typical મોદી સ્ટાઇલ...
હમ ભો પત્તે નહીં
જો શાખ સે તૂટ કર
ગિર જાયેગે
આંધિયો કો કહ દો અપની ઔકાત મેં રહે.
भाजपा द्वारा पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू… आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद अशोक मित्तल के घर और यूनिवर्सिटी में ED की रेड..typical मोदी स्टाइल..— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) April 15, 2026
हम भो पत्ते नहीं
जो शाख से टूट कर
गिर जाएँगे
आंधियो को कह दो अपनी औक़ात में रहें
AAPના રાજ્યસભા સાંસદ સંજય સિંહે કેન્દ્રની ભાજપ સરકાર પર નિશાન સાધ્યુ છે. સંજય સિંહે X પર પોતાની પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું, "જ્યાં-જ્યાં ચૂંટણી યોજાવાની છે ત્યા ભાજપ પોતાની એજન્સીઓને પહેલા મોકલી દે છે. પંજાબ ચૂંટણી પહેલા રાજ્યસભામાં AAPના ઉપ નેતા અશોક મિત્તલના ઘરે EDના દરોડા તેની જ એક શરૂઆત છે. આ રમતથી કોઇ ફાયદો નથી, પંજાબમાં ભાજપ ખરાબ રીતે હારશે."
जहाँ-जहाँ चुनाव होता है BJP अपनी एजेंसियों को पहले भेज देती है।— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) April 15, 2026
पंजाब चुनाव के पहले राज्य सभा में AAP के उप नेता अशोक मित्तल के घर ED की छापेमारी उसी की एक शुरुआत है।
इस खेल से कोई फ़ायदा नही
पंजाब में बुरी तरह हारेगी BJP
