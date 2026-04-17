પંજાબના ઉદ્યોગ મંત્રી સંજીવ અરોરા અને અન્ય લોકોના પર EDના દરોડા

ED ટીમોએ કેન્દ્રીય અર્ધલશ્કરી દળોના કર્મચારીઓ દ્વારા સુરક્ષા પૂરી પાડી હતી.

By PTI

Published : April 17, 2026 at 11:03 AM IST

લુધિયાણા: અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શુક્રવારે તપાસના સંદર્ભમાં પંજાબના ઉદ્યોગ મંત્રી સંજીવ અરોરા અને અન્ય કેટલાક લોકોના પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા હતા.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે લુધિયાણામાં અરોરા અને તેમના પુત્ર કાવ્યા અરોરા (જે હેમ્પટન સ્કાય રિયલ્ટી લિમિટેડ નામની કંપની સાથે સંકળાયેલા છે) ના નિવાસસ્થાનો અને કાર્યાલયો, ફાઇન્ડોક ફિનવેસ્ટના હેમંત સૂદના પરિસર અને જલંધરમાં કથિત બુકી ચંદ્રશેખર અગ્રવાલના પરિસરમાં દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. ED ટીમોને કેન્દ્રીય અર્ધલશ્કરી દળો દ્વારા સુરક્ષા પૂરી પાડવામાં આવી હતી.

લુધિયાણા પશ્ચિમના આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના ધારાસભ્ય અરોરા સત્તાવાર કામકાજ માટે વિદેશ પ્રવાસ કરી રહ્યા હોવાનું માનવામાં આવે છે. ED એ 2024 માં તેમના પરિસરમાં પણ દરોડા પાડ્યા હતા.

એજન્સીએ ત્યારબાદ એક નિવેદનમાં કહ્યું હતું કે અરોરા અને કેટલીક અન્ય સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલી કંપનીઓએ રહેણાંક પ્રોજેક્ટ્સ માટે ઔદ્યોગિક જમીનનો કથિત રીતે દુરુપયોગ કર્યો છે, જેના કારણે રાજ્ય સરકારને "નુકસાન" થયું છે અને ગુનામાંથી "મોટી" કમાણી કરી છે.

થોડા દિવસો પહેલા, કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીએ FEMA હેઠળ AAP રાજ્યસભા સાંસદ અશોક કુમાર મિત્તલ અને પંજાબ અને હરિયાણામાં તેમની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓના પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા હતા.

TAGGED:

SANJEEV ARORA
ED RAIDS AGAINST SANJEEV ARORA
ED RAID PUNJAB
SANJEEV ARORA ED RAID
PUNJAB MINISTER SANJEEV ARORA

