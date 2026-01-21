ETV Bharat / bharat

સબરીમાલામાં સોના ચોરી કેસમાં EDનો આરોપીઓ પર સકંજો, ત્રણ રાજ્યોમાં 21 જગ્યાએ દરોડા

સબરીમાલામાં સોનાની ચોરીના કેસમાં આરોપીઓ પર સકંજો કસતા ઈડીએ કેરળ, કર્ણાટક અને તમિલનાડુમાં 21 સ્થળો પર એક સાથે દરોડા પાડ્યા છે

ઈડીએ કેરળ,કર્ણાટક અને તમિલનાડુમાં 21 સ્થળો પર એકસાથે દરોડા પાડ્યા છે
ઈડીએ કેરળ,કર્ણાટક અને તમિલનાડુમાં 21 સ્થળો પર એકસાથે દરોડા પાડ્યા છે (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 21, 2026 at 2:30 PM IST

તિરુવનંતપુરમ: સબરીમાલામાં સોનાની ચોરીના કેસની તપાસમાં એનફોર્સ ડિપાર્ટમેન્ટ (ED)એ મંગળવારે 'ઑપરેશન ગોલ્ડન શેડો' નામથી ઘણા રાજ્યોમાં તપાસ અભિયાન શરૂ કર્યું. સેન્ટ્રલ એજન્સીના કોચ્ચી, કોઝિકોડ, બેંગલુરુ અને ચેન્નાઈ યુનિટના 100થી વધુ અધિકારીઓએ કેરળ, કર્ણાટક અને તમિલનાડુમાં 21 સ્થળોએ એક સાથે દરોડા પાડ્યા છે.

ઈડીની ટીમોએ જેમના પર સોનાની ચોરીમાં શામેલ હોવાની શંકા છે તેવા સબરીમાલા મંદીરનું મેનેજમેન્ટ કરનારા ત્રાવણકોર દેવસ્વોમ બોર્ડ (TDB)ના પૂર્વ અધ્યક્ષ, મોટા અધિકારીઓ અને તેમના કૉન્ટ્રાક્ટરના ઘર તથા ઑફિસની તપાસનું અભિયાન ચલાવ્યું.

સેન્ટ્રલ એજન્સીની તપાસ હવે દેવસ્વોમ મેનેજમેન્ટના સૌથી ઊંચા સ્તરે પહોંચી ગઈ છે. કેરળની રાજધાની તિરુવનંતપુરમના પેટ્ટામાં દેવસ્મોમના પૂર્વ કમિશનર અને અધ્યક્ષ એન.વાસુના ઘરે દરોડા પાડવામાં આવ્યા. સાથે જ દિલ્હીમાં રજિસ્ટર્ડ ગાડીમાં આવેલા પાંચ અધિકારીઓની ઈડીની ટીમે પતનમતિટ્ટાના અરનમુલામાં TDBના પૂર્વ અધ્યક્ષ એ. પદ્મકુમારના ઘરની તલાશી લીધી.

કોલ્લમ વિજિલન્સ કોર્ટથી મંજૂરી મળ્યા બાદ પદ્મકુમારના ઘરે સવારે 6 વાગ્યે તપાસ શરૂ થઈ અને ઘણા કલાકો સુધી ચાલી. અધિકારીઓએ તેમના કાર્યકાળ દરમિયાનની ફાઈલો અને લેવાયેલા નિર્ણયોની તપાસ કરી. આને તપાસની દિશામાં એક મોટું પરિવર્તન માનવામાં આવી રહ્યું છે. પદ્મકુમાર સાથે પૂછપરછ કરવા મામલે રાજ્ય સરકારના ખચકાટ અંગે પહેલા થયેલી ટીકાઓ દ્વારા રાજકીય સંરક્ષણના આરોપ લાગ્યા હતા. હવે આ તપાસમાં ઈડીની દખલગીરી એ વાતના સંકેત છે કે, આમાં કોઈ છૂટછાટ વર્તવામાં આવશે નહીં.

મુખ્ય આરોપીના ઘરે નાટકીય દૃશ્ય

ઈડીના દરોડા દરમિયાન મુખ્ય આરોપી ઉન્નીક્રિષ્ણન પોટ્ટીન તિરુવનંતપુરમ સ્થિત ઘરે હાઈ ડ્રામા થયો. ઘર બંધ મળતા અધિકારીઓને પાડોશીઓ દ્વારા જાણવા મળ્યું કે પોટ્ટીની માતા થોડા દિવસ પહેલા જ વેંજરામૂડૂમાં એક સંબંધીને ત્યાં જતાં રહ્યાં હતાં. ટીમને ઘરનું તાળું ખોલવા માટે તેમને બોલાવવા પડ્યા.

ઈડી પૂરાવા સાથે છેડછાડ કરવા મુદ્દે પણ સતર્ક છે. અગાઉ એસઆઈટીએ નોંધ્યું હતું કે, પોટ્ટી ડૉક્યૂમેન્ટ્સ અને જરૂરી પૂરાવા વેંજરામડૂ સ્થિત પોતાની બહેનના ઘરે લઈ ગયા હતા, મોટાભાગે તેમની જાણ વિના. જેતી આગળની તપાસમાં તે એક સંભવિત ટાર્ગેટ બની ગઈ.

અધિકારીક મિલિભગત અને ખોટો રેકોર્ડ

ઈડીની તપાસમાં વહીવટી તંત્ર પર પણ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું. CRPF સુરક્ષામાં પૂર્વ એક્ઝિક્યૂટિવ ઑફિસર રાજેન્દ્રપ્રસાદના અંગમાલી ઘર અને પૂર્વ બોર્ડ સેક્રેટરી જયશ્રીના કક્કનાડ ફ્લેટ પર તલાશી લેવામાં આવી.

જયશ્રી, જેઓ 2017થી 2019થી સેક્રટરી અને બાદમાં તિરુવભરણમ કમિશનર રહ્યાં, તેઓ પહેલેથી જ સોનાની ચોરીના કેસમાં આરોપી છે. અગાઉ SITએ એવા પૂરાવા શોધ્યા હતા જેનાથી જાણ થાય છે કે, તેમણે પોટ્ટીને સોનાની પ્લેટો આપી હતી. ઈડીની પ્રાથમિક તપાસ દ્વારા 2019 અને 2025ની વચ્ચે ગંભીર ગડબડોની જાણ થઈ છે, જેમાં સોનાની પરત ચઢેલી પ્લેટોને મંદિર પરિસરમાંથી હટાવવા માટે સરકારી રજિસ્ટરોમાં ઘોખાપૂર્વક 'કૉપર પ્લેટ્સ' તરીકે નોંધવામાં આવી હતી.

'ઑપરેશન ગોલ્ડન શેડો' કેરળથી આગળ વધીને પૈસાની લેવડ-દેવડ અને ચોરી કરાયેલી વસ્તુઓને સગે-વગે કરવાની તપાસ કરવા માટે ચલાવવામાં આવ્યું. ચેન્નાઈ અને બેંગલુરુમાં પંકજ ભંડારી (સ્માર્ટ ક્રિએશન્સ)ની ઑફિસ અને કર્ણાટકના બલ્લારીમાં બુલિયન વ્યાપારી ગોવર્ધન (રોડ્ડમ જ્વેલેરી)ના ઘર અને દુકાને દરોડા પાડવામાં આવ્યા. તપાસ એજન્સીઓને શંકા છે કે, મંદિરમાંથી ચોરવામાં આવેલા સોનાને પીગળાવીને માર્કેટમાં લાવવા માટે પોટ્ટી, ભંડારી અને ગોવર્ધન વચ્ચે કોઈ સાંઠગાંઠ છે.

ઈડી આ કેસમાં ઈન્ટરનેશનલ સ્મગલિંગ સિન્ડિકેટ સાથે લિંકની પણ તપાસ કરી રહી છે, જેમાં સુભાષ કપૂર જેવા કુખ્યાત લોકોનો પણ ઉલ્લેખ છે, જેનાથી લાગી રહ્યું છે કે, આ કેસમાં ઈન્ટરનેશનલ પ્રભાવ હોઈ શકે છે.

મિલકત જપ્તન થવાની શક્યતા

તપાસ અધિકારીઓનું માનવું છે કે, ચોરી કરાયેલું સોનું જૂનું છે. આ કારણે અસલ બજાર કિંમત ખૂબ વધારે છે. હાઈકોર્ટે તાજેતરમાં જ સોનાની પ્લેટોને પીગળીને પરિવર્તિત કરાઈ દેવાઈ હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરી હતી.

ઈડી હાલ ડીજિટલ પૂરાવા, બેંક રેકોર્ડ અને પ્રોપર્ટીના ડૉક્યૂમેન્ટ એકઠાં કરી રહી છે જેથી જાણી શકાય કે, આરોપીઓએ અપરાધમાંથી મળેલા પૈસાનો ઉપયોગ કરીને વધુ સંપત્તિ તો નથી બનાવી ને. ધન શોધન નિવારણ અધિનિયમ (PMLA) અંતર્ગત, એ બાબત સાબિત કરવાની જવાબદારી આરોપીઓની છે કે, તેમની સંપત્તિ ગેરકાયદે રીતથી કમાયેલી નથી.

સૂત્રોનું કહેવું છે કે, એજન્સી આરોપીઓની પ્રોપર્ટી એટેચ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે અને ટૂંક સમયમાં જ TDBના પૂર્વ અધ્યક્ષને વિસ્તારમાં પૂછપરછ કરવા માટે પોતાની કોચ્ચિ ઑફિસ બોલાવશે.

SABARIMALA GOLD THEFT

