ગ્રેટર મોહાલી એરિયા ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી લાઇસન્સ છેતરપિંડી કેસના સંદર્ભમાં EDના પંજાબમાં 12 સ્થળોએ દરોડા

By PTI

Published : May 7, 2026 at 1:08 PM IST

2 Min Read
ચંદીગઢ: અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ગુરુવારે પંજાબ અને ચંદીગઢમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. જમીન છેતરપિંડીના કથિત કેસના સંદર્ભમાં ચોક્કસ બિલ્ડરો અને રિયલ એસ્ટેટ કંપનીઓ સામે મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે આ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.

તેમણે માહિતી આપી હતી કે મોહાલી અને ચંદીગઢમાં આશરે એક ડઝન સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. આ જગ્યાઓ સનટેક સિટી પ્રોજેક્ટ, અજય સેહગલ, ABS ટાઉનશીપ, અલ્ટસ બિલ્ડર્સ, ધીર કન્સ્ટ્રક્શન્સ અને તેમના સહયોગીઓ સાથે જોડાયેલી છે. દરોડા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની જોગવાઈઓ હેઠળ દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે.

ED અધિકારીઓએ ખુલાસો કર્યો હતો કે એજન્સી નીતિન ગોહલ નામના વ્યક્તિની પણ શોધમાં છે. તેના પર આરોપ છે કે તેણે ગ્રેટર મોહાલી એરિયા ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (GMADA) ને ફી ચૂકવવામાં "ડિફોલ્ટ" કરનારા બિલ્ડરોને "મદદ" કરી હતી અને તેમના માટે રાજકીય સમર્થન ગોઠવ્યું હતું.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ગોહલ પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માનના ખાસ ફરજ અધિકારી (OSD) રાજબીર ખુમાન સાથે જોડાયેલા છે. આરોપીઓ પર GMADA પાસેથી CLU (જમીન ઉપયોગ બદલાવ) લાઇસન્સ મેળવવા માટે છેતરપિંડી કરવાનો અને ત્યારબાદ જનતા સાથે છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે. અધિકારીઓએ નોંધ્યું છે કે તેમના પર રોકાણકારો પાસેથી કરોડો રૂપિયા વસૂલવાનો આરોપ છે.

સૂત્રોએ અહેવાલ આપ્યો છે કે મોહાલીના ખારરમાં, ₹500 ની ચલણી નોટોથી ભરેલી બે બેગ જમીન પર પડેલી જોવા મળી હતી. આ સૂચવે છે કે ED ના દરોડા બાદ રહેણાંક સોસાયટીની અંદરના ફ્લેટમાંથી તેમને નીચે ફેંકી દેવામાં આવ્યા હતા. સૂત્રોએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે રહેણાંક સોસાયટીના મેદાનમાં રોકડના ઘણા બંડલ પણ વિખરાયેલા જોવા મળ્યા હતા.

જમીન પર પડેલી રોકડથી ભરેલી બેગનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે. સૂત્રોએ પુષ્ટિ આપી છે કે ED અધિકારીઓએ ખારરમાં 'વેસ્ટર્ન ટાવર્સ' સ્થિત એક ફ્લેટ પર દરોડો પાડ્યો હતો. જો કે, તે સ્પષ્ટ નથી કે રોકડથી ભરેલી આ બેગ કથિત જમીન છેતરપિંડીના કેસના સંદર્ભમાં પંજાબમાં કરવામાં આવી રહેલા ED ના દરોડા સાથે જોડાયેલી છે કે નહીં.

ED એ ખારરમાં ફ્લેટમાંથી ફેંકવામાં આવેલી રોકડની બેગ અંગે કોઈ પુષ્ટિ આપી નથી. SAD નેતા બિક્રમ સિંહ મજીઠિયાએ 'X' (અગાઉ ટ્વિટર) પર રોકડની આ બે બેગ વિશે પોસ્ટ કરી હતી. "કરોડ રૂપિયા; હવામાં ઉડતી ₹500 ની નોટો. આ કોના પૈસા છે? તે સીએમ માનના ઓએસડી રાજબીર સિંહની છે. ED ની જાળમાં ફસાયેલો 'કટ્ટર છેતરપિંડી કરનાર'. સીએમ ભગવંત માનના નજીકના સહાયક, ઓએસડી રાજબીર ઘુમ્મનના સહયોગીઓ અને સંબંધીઓ નીતિન અને વીર દવિંદરના પરિસર પર ED ના દરોડા," મજીઠિયાએ પંજાબીમાં જણાવ્યું.

"ઈડીએ મોહાલીમાં સીએમ માનના નજીકના સહાયક સાથે જોડાયેલી એક બહુમાળી ઇમારત પર દરોડા પાડ્યા; 9મા માળેથી બેગ ફેંકાયા પછી ₹500 ની નોટો હવામાં ઉડવા લાગી. 9મા માળેથી કરોડો રૂપિયા ફેંકવામાં આવ્યા; સીએમ માનના નજીકના સહાયકના સંબંધીઓ પર ED ના દરોડા બાદ, કરોડો રૂપિયા હવે હવામાં ઉડવા લાગ્યા છે. હવાલા વ્યવહારોનો પર્દાફાશ થયો છે. એક મોટો ખુલાસો નજીક છે," તેમણે ઉમેર્યું.

