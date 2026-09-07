કોલકાતા: EDના TMC સાંસદ નદીમુલ હકના ઘર સહિત અનેક જગ્યાએ દરોડા
ED દ્વારા આ દરોડા નદીમુલ હક અને ઉર્દુ સમાચાર પત્ર 'અખબાર-એ-મશરિક' સાથે જોડાયેલા કથિત મની લોન્ડ્રિંગ કેસને લઇને પાડવામાં આવ્યા હતા.
Published : September 7, 2026 at 1:28 PM IST
કોલકાતા: EDએ દિલ્હી, પશ્ચિમ બંગાળ અને ઝારખંડમાં સાત જગ્યાએ દરોડા પાડ્યા હતા જેમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસના રાજ્યસભા સાંસદ નદીમુલ હકનું ઘર પણ સામેલ છે.
આ દરોડા નદીમુલ હક અને ઉર્દુ અખબાર 'અખબાર-એ-મશરિક' સાથે જોડાયેલા કથિત મની લોન્ડ્રિંગ કેસની તપાસનો ભાગ છે, તેના પર સાંપ્રદાયિક સૌહાર્દ બગાડવા અને શંકાસ્પદ શોર્સ પાસેથી ગેરકાયદેસર લેવડ દેવડનો આરોપ છે.
EDની કોલકાતા ઝોનલ ઓફિસ ટીમ, ઉર્દુ ડેલી અખબાર 'અખબાર-એ-મશરિક' પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને તેના ડાયરેક્ટર મોહમ્મદ નદીમુલ હક વિરૂદ્ધ મની લોન્ડ્રિંગ કેસમાં પશ્ચિમ બંગાળના કોલકાતા, દિલ્હી અને ઝારખંડના રાંચીમાં સાત જગ્યાએ દરોડા પાડ્યા હતા.
આ દરોડા અભિયાન સુરક્ષાદળ અને રાજ્ય પોલીસે સાથે મળીને ચલાવ્યું હતું. પશ્ચિમ બંગાળના બિદ્યાનગર પોલીસ કમિશનરેટ દ્વારા ફાઇલ કરવામાં આવેલી FIRના આધાર પર એક એન્ફોર્સમેન્ટ કેસ ઇન્ફર્મેશન રિપોર્ટ (ECIR) રજિસ્ટર કરવામાં આવ્યું હતું.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે આ મામલે સાંપ્રદાયિક સૌહાર્દ બગાડનારા મટીરિયલ પબ્લિશ કરવાનો આરોપ છે. સાથે જ ગેરકાયદેસર અને હિસાબ-કિતાબ વગરની કેશ લેવડ દેવડ પણ સામેલ છે જેમાં શંકાસ્પદ સોર્સ પાસેથી ફંડિંગ પણ સામેલ છે.
EDની આ કાર્યવાહી ગુનાની કથિત આવક અને તપાસ હેઠળના વ્યવહારો સાથે જોડાયેલા નાણાકીય ટ્રેઇલને શોધવા માટે તેની તપાસનો એક ભાગ છે. એજન્સી દસ્તાવેજી અને ડિજિટલ પુરાવા એકેત્રિત કરવા અને કેસમાં નામ આપવામાં આવેલી સંસ્થાઓ અને વ્યક્તિઓના નાણાકીય વ્યવહારોની તપાસ કરવા માટે સર્ચ કરી રહી છે.
સર્ચ દરમિયાન મળેલા પુરાવા અને ત્યારબાદની કાર્યવાહી અંગે વધુ વિગતોની રાહ જોવાઇ રહી છે. તપાસ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA)ની જોગવાઇઓ હેઠળ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. EDનું સર્ચ ઓપરેશન એવા કેસોની તપાસ કરવાના તેના વ્યાપક પ્રયાસનો એક ભાગ છે જ્યાં તપાસ હેઠળના વ્યક્તિઓ અથવા સંસ્થાઓને સંડોવતા નાણાકીય વ્યવહારો દ્વારા ગુનાની કથિત આવક ઉભી થઇ હોવાની શંકા છે.
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