અનિલ અંબાણીની કંપની રિલાયન્સ પાવરના 68 કરોડ રૂપિયાના બેંક ગેરંટી કેસમાં ત્રીજા આરોપીની ધરપકડ
રિલાયન્સ પાવરની 'નકલી' બેંક ગેરંટી સંબંધિત પીએમએલએ કેસમાં EDએ ત્રીજી ધરપકડ કરતા અનિલ અંબાણીને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે.
Published : November 7, 2025 at 7:11 PM IST
નવી દિલ્હી : ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીની ગ્રુપ કંપની રિલાયન્સ પાવર સામે 68 કરોડ રૂપિયાની નકલી બેંક ગેરંટી જારી કરવાના કથિત સંબંધમાં મની લોન્ડરિંગ તપાસના સંદર્ભમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે નવી અને ત્રીજી ધરપકડ કરી છે.
શુક્રવારે સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે અમરનાથ દત્તા નામના એક વ્યક્તિને ગુરુવારે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની જોગવાઈઓ હેઠળ અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યો હતો. એક ખાસ કોર્ટે તેને ચાર દિવસ માટે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની કસ્ટડીમાં મોકલ્યો હતો.
ફેડરલ તપાસ એજન્સીએ તપાસના ભાગ રૂપે રિલાયન્સ પાવરના ભૂતપૂર્વ ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર અશોક કુમાર પાલ અને ઓડિશા સ્થિત બિસ્વાલ ટ્રેડલિંકના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પાર્થ સારથી બિસ્વાલ નામના એક ખાનગી વ્યક્તિની ધરપકડ કરી છે.
આ કેસ રિલાયન્સ પાવર, જે અગાઉ મહારાષ્ટ્ર એનર્જી જનરેશન લિમિટેડ તરીકે ઓળખાતી હતી, તેની પેટાકંપની રિલાયન્સ નુ બેઝ લિમિટેડ દ્વારા સોલાર એનર્જી કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (SECI) ને સુપરત કરાયેલી 68.2 કરોડ રૂપિયાની બેંક ગેરંટી સાથે સંબંધિત છે, જે "નકલી" હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.
EDએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક બિઝનેસ ગ્રુપ્સને "નકલી" બેંક ગેરંટી પૂરી પાડવાનું રેકેટ ચલાવતો હતો.
રિલાયન્સ ગ્રુપે અગાઉ કહ્યું હતું કે અનિલ અંબાણી "3.5 વર્ષથી વધુ સમયથી રિલાયન્સ પાવર લિમિટેડના બોર્ડમાં નથી અને તેમનો આ બાબત સાથે કોઈ સંબંધ નથી."
આ મની લોન્ડરિંગ કેસ નવેમ્બર 2024 માં દિલ્હી પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા (EOW) દ્વારા દાખલ કરાયેલી FIRમાંથી ઉદ્ભવ્યો છે. એવો આરોપ છે કે બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક 8 ટકા કમિશન પર "નકલી" બેંક ગેરંટી જારી કરવામાં સામેલ હતો.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે રિલાયન્સ NU બેઝ લિમિટેડે ફિલિપાઇન્સના મનીલા સ્થિત ફર્સ્ટરેન્ડ બેંક પાસેથી બેંક ગેરંટી રજૂ કરી હતી, પરંતુ ED અનુસાર, આ બેંકની તે દેશમાં કોઈ શાખા નથી.
રિલાયન્સ પાવરે અગાઉ કહ્યું હતું કે તે આ મામલે "છેતરપિંડી, બનાવટી અને છેતરપિંડીના કાવતરાનો ભોગ" બની છે અને 7 નવેમ્બર, 2024 ના રોજ સ્ટોક એક્સચેન્જને યોગ્ય ખુલાસો કર્યો હતો.
જૂથના પ્રવક્તાએ કહ્યું હતું કે તેમણે ઓક્ટોબર 2024 માં દિલ્હી પોલીસના EOW માં તૃતીય પક્ષ (આરોપી કંપની) વિરુદ્ધ ફોજદારી ફરિયાદ નોંધાવી હતી અને કાયદાની "યોગ્ય પ્રક્રિયા"નું પાલન કરવામાં આવશે.
EDના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ભુવનેશ્વર સ્થિત કંપની (બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક) sbi.co.in -s-bi.co.in - જેવા જ ઇમેઇલ ડોમેનનો ઉપયોગ કરીને એવું બતાવી રહી હતી કે સંદેશાઓ દેશની સૌથી મોટી ધિરાણકર્તા સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) દ્વારા મોકલવામાં આવી રહ્યા છે.
તેમણે કહ્યું કે આ નકલી ડોમેનનો ઉપયોગ SECI ને "નકલી" સંદેશા મોકલવા માટે કરવામાં આવતો હતો. ED અનુસાર, બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક એક "માત્ર કાગળની એન્ટિટી" હતી કારણ કે તેનું રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ બિસ્વાલના સંબંધીની રહેણાંક મિલકત હતી.
