મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં 20 સ્થળોએ EDનાં દરોડા, દાઉદના સાથી સલીમ ડોલાના આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ સિંડિકેટને નિશાન બનાવ્યું

EDએ મની લોન્ડ્રિંગ નિવારણ અધિનિયમ (PMLA) હેઠળ મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના મહત્વના શહેરોમાં તલાશી અભિયાન શરૂ કર્યું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 2, 2026 at 3:37 PM IST

નવી દિલ્હી : ED (Enforcement Directorate)એ મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં 20 જગ્યાએ મોટા પાયે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે. આ કાર્યવાહી દાઉદ ઈબ્રાહિમના કરીબી સાથી સલીમ ઇસ્માઇલ ડોલા અને તેના સાથીઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવતા આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ તસ્કરી સિંડિકેટ સામે મની લોન્ડ્રિંગની તપાસના ભાગરૂપે થઈ રહી છે.

EDનાં મુંબઈ ક્ષેત્રીય કાર્યાલયે મંગળવાર તડકે આ તલાશી અભિયાન શરૂ કર્યું હતું. આ દરોડા મહારાષ્ટ્રના મુંબઈ તેમજ ગુજરાતના સુરત, અંકલેશ્વર અને રાજકોટમાં ચલાવવામાં આવી રહ્યા છે. આ તમામ કાર્યવાહી મની લોન્ડ્રિંગ નિવારણ અધિનિયમ (PMLA), 2002ના પ્રાવધાનો હેઠળ થઈ રહી છે.

કેન્દ્ર સરકારે ગત મહિને જ સલીમ ડોલાને તુર્કીથી ભારત પ્રત્યાર્પિત કરાવ્યો હતો. તે દાઉદ ઈબ્રાહિમનો નજીકનો સાથી છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ડ્રગ્સનું મોટું નેટવર્ક ચલાવે છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે આ છાપામારીમાં પ્રીકર્સર કેમિકલ્સ (દવા બનાવવામાં ઉપયોગી રસાયણો)ના સપ્લાયર્સ, કેમિકલ ટ્રેડિંગમાં સામેલ બિચોળિયા, સિન્થેટિક નશીલા પદાર્થ 'મેફેડ્રોન' (MD)ના ઉત્પાદન અને વિતરણમાં સંકળાયેલા તસ્કરો, હવાલા ઓપરેટરો અને આ સંગઠિત ડ્રગ્સ સિંડિકેટની કમાણીથી બેનામી મિલકતો રાખનારા લોકોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા છે.

EDની તપાસમાં એક અત્યંત સંગઠિત આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાહિત નેટવર્કના અસ્તિત્વનો ખુલાસો થયો છે. આ નેટવર્ક પ્રીકર્સર કેમિકલ્સની ખરીદી, મેફેડ્રોનનું ગુપ્ત ઉત્પાદન, આંતર-રાજ્ય ડ્રગ્સ પરિવહન અને વિતરણ, આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ તસ્કરી, હવાલા મારફતે ગુનામાંથી મળેલા ધનનો સંગ્રહ અને તેની લેયરિંગ (પૈસાનો હેરફેર) તેમજ સાથીઓ અને અન્ય લોકોના નામે ચલ-અચલ મિલકતો ખરીદવા જેવા કામોમાં સંકળાયેલું છે.

અધિકારીઓએ ઉમેર્યું કે મુંબઈમાં સલીમ ડોલા અને અન્ય સામે PMLA હેઠળની તપાસ, નશીલા પદાર્થો અને સાઈકોટ્રોપિક (મનોવિકારક) પદાર્થોની અવૈધ તસ્કરી સાથે સંબંધિત અનેક પ્રથમ સૂચના રિપોર્ટ (FIR)ના આધારે શરૂ કરવામાં આવી હતી.

છાપામારી દરમિયાન એક વ્યાપક તપાસ ચલાવવામાં આવી રહી છે, જેમાં ઉત્પાદન યુનિટોથી લઈને નાણાકીય સહાયકો, એકાઉન્ટન્ટ અને સીએ, મની લોન્ડ્રિંગમાં મદદ કરનારા હવાલા ઓપરેટરો અને ભારતમાં તેમજ વિદેશમાં બેનામી નામે મિલકતો ખરીદનારાઓ સુધીની આખી શ્રૃંખલાને સામેલ કરવામાં આવી છે.

