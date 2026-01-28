EDએ અનિલ અંબાણીની વધુ 1,800 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી; કુલ 12,000 કરોડ રૂપિયાની જપ્તી
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે આ સંદર્ભમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ ચાર અલગ-અલગ કામચલાઉ આદેશો જારી કર્યા છે
By PTI
Published : January 28, 2026 at 10:05 PM IST
નવી દિલ્હી: એનફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ પ્રવર્તન નિર્દેશાલય (ઈડી)એ બુધવારે જણાવ્યું હતું કે, રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણીની કંપનીઓ સામે ચાલી રહેલી મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગરૂપે તેણે રૂ. 1,800 કરોડથી વધુની નવી સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. તાજેતરની આ કાર્યવાહી બાદ આ કેસમાં કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી દ્વારા કરવામાં આવેલી કુલ જપ્તીની કિંમત આશરે રૂપિયા 12,000 કરોડ સુધી પહોંચી છે.
ઈડીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, મની લોન્ડરિંગ પ્રતિબંધક અધિનિયમ (PMLA) હેઠળ આ સંદર્ભમાં ચાર અલગ-અલગ તાત્કાલિક (પ્રોવિઝનલ) આદેશો જારી કરવામાં આવ્યા છે. જપ્ત કરાયેલ સંપત્તિમાં બેંક જમા રકમ, અનલિસ્ટેડ રોકાણોમાં શેરહોલ્ડિંગ તેમજ કેટલીક અચળ સંપત્તિઓનો સમાવેશ થાય છે.
ઈડીએ જણાવ્યું કે, આ જપ્તીઓ રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RHFL), રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RCFL), યેસ બેંકના “ફ્રૉડ” કેસ તેમજ રિલાયન્સ કમ્યુનિકેશન લિમિટેડને લગતા એક કથિત ફ્રોડ કેસ સાથે સંબંધિત છે. આ નવી જપ્તીમાં રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના BSES યમુના પાવર, BSES રાજધાની પાવર અને મુંબઈ મેટ્રો વન પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાંના શેરહિસ્સાનો પણ સમાવેશ થાય છે, એમ એજન્સીએ જણાવ્યું.
ED vide 4 separate Provisional Attachment Orders has attached several properties worth Rs. 1,885 Crore ( approx.) of Reliance Anil Ambani Group including Bank Balance, Receivable, Shareholding in Unqouted Investments and Immovable Properties. The Attachments have been done in… pic.twitter.com/E6a3bp0XSB— ED (@dir_ed) January 28, 2026
“વેલ્યુ કોર્પ ફાઇનાન્સ એન્ડ સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ પાસે રહેલા રૂપિયા 148 કરોડના બેંક ડિપોઝિટ અને રૂપિયા 143 કરોડની વસૂલાત (રિસીવેબલ્સ)ને તાત્કાલિક રીતે જપ્ત કરવામાં આવી છે,” એમ ઈડીએ જણાવ્યું. ઉપરાંત, વરિષ્ઠ કંપની એક્ઝિક્યુટિવ અંગરાઈ સેતુરામનના નામે રહેલું એક રહેણાંક મકાન તેમજ અન્ય એક વરિષ્ઠ કર્મચારી પુનીત ગર્ગના શેરો અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હોવાનું ઈડી દ્વારા જણાવાયું છે.
એજન્સીના જણાવ્યા મુજબ જપ્તી હેઠળ આવેલી કુલ રકમ 1,885 કરોડ રૂપિયા થાય છે. અનિલ અંબાણી ગ્રુપની કંપનીઓએ અગાઉ કોઈપણ પ્રકારની ગેરરીતિ કરી હોવાનો ઇનકાર કર્યો છે. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, રિલાયન્સ કમ્યુનિકેશન્સ (RCom), RHFL, RCFL, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ (RIL) અને રિલાયન્સ પાવર લિમિટેડ (RPL) સહિત રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રુપની વિવિધ કંપનીઓ દ્વારા જાહેર નાણાંની “ફ્રોડલન્ટ ડાયવર્ઝન” (કપટપૂર્વક વળતર ફેરવણ) શોધી કાઢવામાં આવી છે.
ઈડીના જણાવ્યા મુજબ, વર્ષ 2017થી 2019 દરમિયાન યેસ બેન્કે RHFLના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સમાં રૂપિયા 2,965 કરોડ અને RCFLમાં રૂપિયા 2,045 કરોડનું રોકાણ કર્યું હતું. ડિસેમ્બર 2019 સુધીમાં આ રોકાણો “નૉન-પરફોર્મિંગ” બની ગયા હતા અને બાકી રકમ RHFL માટે રૂપિયા 1,353.50 કરોડ તથા RCFL માટે રૂપિયા1,984 કરોડ હતી.
ઈડીના જણાવ્યા અનુસાર RHFL અને RCFLને રૂપિયા 11,000 કરોડથી વધુના જાહેર નાણાં પ્રાપ્ત થયા હતા. “યેસ બેન્કે આ નાણાં રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રુપની કંપનીઓમાં રોકાણ કર્યા પહેલાં, યેસ બેન્કને ભૂતપૂર્વ રિલાયન્સ નિપ્પોન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ તરફથી મોટા પ્રમાણમાં નાણાં મળ્યા હતા,” એમ તેમાં જણાવાયું છે.
ઈડીએ જણાવ્યું કે સેબીના નિયમો મુજબ હિતસંઘર્ષ (કોન્ફ્લિક્ટ ઑફ ઇન્ટરેસ્ટ)ના નિયમોને કારણે રિલાયન્સ નિપ્પોન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અનિલ અંબાણી ગ્રુપની કંપનીઓમાં સીધું રોકાણ કરી શકતું નહોતું. તેથી, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓના જાહેર નાણાંને પરોક્ષ રીતે વળાંક આપીને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. આ નાણાં યેસ બેન્કની એક્સપોઝર મારફતે વહેતા હતા, એવો આરોપ એજન્સીએ લગાવ્યો છે.
એજન્સીએ ઉમેર્યું કે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા દાખલ કરાયેલ FIRને આધારે RCom, અનિલ અંબાણી અને અન્ય લોકો સામે પણ તપાસ ચાલી રહી છે. RCom અને તેની ગ્રુપ કંપનીઓએ 2010–2012 બાદ દેશી અને વિદેશી ધિરાણદાતાઓ પાસેથી લોન લીધી હતી, જેમાંથી કુલ રૂપિયા. 40,185 કરોડ બાકી છે. ઈડીના દાવા મુજબ નવ બેન્કોએ ગ્રુપના લોન ખાતાઓને ફ્રોડ જાહેર કર્યા છે.
“RCom અને તેની ગ્રુપ કંપનીઓએ લોનને એવરગ્રીન કરવા માટે રૂ. 13,600 કરોડથી વધુ રકમ વળતી ફેરવી, રૂપિયા 12,600 કરોડથી વધુ રકમ જોડાયેલા પક્ષોને વળતી ફેરવાઈ અને રૂપિયા 1,800 કરોડથી વધુ રકમ FDs/મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ વગેરેમાં રોકાણ કરવામાં આવી હતી, જે મોટાભાગે ગ્રુપ એન્ટિટીઓને ફરીથી વાળવા માટે નકદીકરણ કરવામાં આવી હતી.
“સંબંધિત પક્ષોને નાણાં વહેંચવા માટે બિલ ડિસ્કાઉન્ટિંગનો ભારે દુરુપયોગ પણ ઈડીએ શોધી કાઢ્યો છે,” એમ એજન્સીએ જણાવ્યું. ઈડીના જણાવ્યા અનુસાર કેટલીક લોન વિદેશી આઉટવર્ડ રેમિટન્સ મારફતે ભારતની બહાર “સાઈફન ઑફ” કરવામાં આવી હતી.