પશ્ચિમ બંગાળ: EDએ મ્યુનિસિપલ ભરતી કૌભાંડ કેસમાં પૂર્વ મંત્રી સુજીત બોસની ધરપકડ
કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, લગભગ 13 કલાક ચાલેલી લાંબી પૂછપરછ બાદ તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
Published : May 11, 2026 at 10:00 PM IST
કોલકાતા: 13 કલાકની સતત પૂછપરછ બાદ સુજીત બોસની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ભરતી કૌભાંડ કેસમાં રાજ્યના ભૂતપૂર્વ ફાયર સર્વિસ મંત્રી સુજીત બોસની ધરપકડ કરી છે.
કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીના સૂત્રોના અહેવાલ મુજબ, તેમની ધરપકડ લગભગ 13 કલાક ચાલેલી લાંબી અને સઘન પૂછપરછ સત્ર બાદ કરવામાં આવી છે. આ ઘટનાક્રમથી રાજ્યના રાજકીય વર્તુળોમાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે. EDના સૂત્રોનો દાવો છે કે ભરતી કૌભાંડના સંદર્ભમાં સુજીત બોસ સામે અનેક ગંભીર આરોપો મૂકવામાં આવ્યા છે. તપાસકર્તાઓનો આરોપ છે કે તેમના પર નાણાકીય વ્યવહારો સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ માહિતી છુપાવવા, તપાસનો માર્ગ બદલવાનો પ્રયાસ કરવાનો અને તપાસ અધિકારીઓને ગેરમાર્ગે દોરવાનો આરોપ છે. આ કારણોસર જ તેમને આજે વહેલી સવારે સોલ્ટ લેક સ્થિત CGO કોમ્પ્લેક્સમાં સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યા હતા.
સુજીત બોસ આજે સવારે તેમના વકીલ સાથે ED ઓફિસમાં હાજર થયા હતા. કેન્દ્રીય ગુપ્તચર અધિકારીઓએ દિવસની શરૂઆતમાં જ તેમની અનેક તબક્કામાં પૂછપરછ શરૂ કરી હતી. અહેવાલ છે કે તપાસકર્તાઓએ તેમની ભરતી પ્રક્રિયા, નાણાકીય વ્યવહારો, વિવિધ સંગઠનો સાથેના તેમના જોડાણો અને ચોક્કસ દસ્તાવેજો અંગે પૂછપરછ કરી હતી. પૂછપરછ મોડી રાત સુધી ચાલુ રહી.
કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીના સૂત્રોએ વધુમાં સંકેત આપ્યો છે કે ધરપકડ બાદ સુજીત બોઝની તબીબી તપાસ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ, ED તેમને ખાસ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરી શકે છે અને તેમની કસ્ટડી માંગી શકે છે. તપાસકર્તાઓને અપેક્ષા છે કે આ કેસના સંદર્ભમાં અન્ય ઘણા પ્રભાવશાળી વ્યક્તિઓના નામ પણ સામે આવી શકે છે.