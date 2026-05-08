ED એ PMLA કેસમાં ગેમ્સક્રાફ્ટના 3 ફાઉન્ડરોની ધરપકડ કરી
ED એ ગુરુવારે આ કેસના સંદર્ભમાં દિલ્હી-NCR અને કર્ણાટકમાં 17 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં અનેક દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા હતા.
By PTI
Published : May 8, 2026 at 12:35 PM IST
નવી દિલ્હી: અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શુક્રવારે કથિત છેતરપિંડી સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ઓનલાઈન ગેમિંગ પ્લેટફોર્મ ગેમ્સક્રાફ્ટના ત્રણ ફાઉન્ડરોની ધરપકડ કરી હતી. તેમણે માહિતી આપી હતી કે દીપક સિંહ, પૃથ્વી રાજ સિંહ અને વિકાસ તનેજાને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની જોગવાઈઓ હેઠળ કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા છે.
દીપક સિંહ અને પૃથ્વી રાજ સિંહની દિલ્હી-NCR પ્રદેશમાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ તેમને બેંગલુરુની સક્ષમ કોર્ટમાં રજૂ કરવા માટે ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ મેળવવામાં આવ્યો હતો. અધિકારીઓએ ઉમેર્યું હતું કે તનેજાની બેંગલુરુમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેમને ત્યાંની કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે.
કેન્દ્રીય એજન્સીએ ગેમ્સક્રાફ્ટ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ અને અન્ય સંબંધિત સંસ્થાઓ સામે મની લોન્ડરિંગનો કેસ નોંધ્યા પછી આ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેમાં કથિત છેતરપિંડી અને બનાવટી બનાવટ સંબંધિત અનેક પોલીસ FIR નોંધાઈ હતી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ED એ ગુરુવારે આ કેસના સંદર્ભમાં દિલ્હી-NCR અને કર્ણાટકમાં 17 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા, જેના પરિણામે વિવિધ દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
ED અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, પ્લેટફોર્મ 'RummyCulture', 'Rummytime' એપ અને અન્ય જેવી વિવિધ ઓનલાઈન રીઅલ-મની ગેમ્સનું માલિકી ધરાવે છે અને તેનું સંચાલન કરે છે. એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, કંપની વિરુદ્ધ અનેક FIR નોંધવામાં આવી છે, જે કથિત રીતે છેતરપિંડીનો ભોગ બનેલા વ્યક્તિઓની આત્મહત્યા સાથે જોડાયેલી છે. ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં, ગેમ્સક્રાફ્ટ સામે ચાલી રહેલી તપાસ દરમિયાન, એજન્સીએ કુલ ₹18.57 કરોડની થાપણો ધરાવતા આઠ બેંક ખાતાઓ (વિવિધ બેંકોમાં ચુકવણી માટે જાળવવામાં આવેલા એસ્ક્રો એકાઉન્ટ્સ) ફ્રીઝ કર્યા હતા.