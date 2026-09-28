ECI ત્રણ મહિનામાં નિર્ણય કરે: મમતા બેનરજીની અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટનો નિર્દેશ
સુપ્રીમ કોર્ટે તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નામ અને ચૂંટણી ચિહ્નને લઇને વિવાદ પર ECIને 3 મહિનામાં નિર્ણય લેવાનો આદેશ આપ્યો છે.
By Sumit Saxena
Published : September 28, 2026 at 6:55 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે ચૂંટણી પંચને ઓલ ઇન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસના બે વિરોધી જૂથ વચ્ચે પાર્ટીનું નામ અને ચૂંટણી ચિહ્નને લઇને ચાલી રહેલા વિવાદ પર નિર્ણય કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
આ મામલે સુનાવણી ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંત, જસ્ટિસ જોયમાલ્યા બાગચી અને જસ્ટિસ વી મોહનાની પીઠે કરી છે. મમતા બેનરજી તરફથી સીનિયર વકીલ કપિલ સિબ્બલ અને કલ્યાણ બેનરજી અને ચૂંટણી પંચ તરફથી સીનિયર વકીલ ડી એસ નાયડુ કોર્ટમાં હાજર રહ્યા હતા.
પીઠે બન્ને જૂથ પાસેથી ચાર અઠવાડિયાની અંદર ચૂંટણી પંચ સમક્ષ પોતાની દલીલો પૂર્ણ કરવા કહ્યું છે. પીઠે ચૂંટણી પંચને નિર્દેશ આપ્યો કે બન્ને પાર્ટીઓની દલીલો પૂર્ણ થયા બાદ ત્રણ મહિનાની અંદર આ મુદ્દા પર નિર્ણય કરવામાં આવે.
સુનાવણી દરમિયાન, કલ્યાણ બેનરજીએ આ વાત પર ભાર મુક્યો કે કોઇને પણ દલીલોમાંથી બહાર આવવું ના જોઇએ, જેના પર બેન્ચે કહ્યું કે જો તે દલીલો પાસેથી બહાર જાય છે તો ચૂંટણી પંચ તેની તપાસ કરી શકે છે અને આ તર્ક પંચ સમક્ષ ઉઠાવવો જોઇએ. નાયડુએ ચૂંટણી ચિહ્ન વિવાદ મામલે એક ટાઇમલાઇન દર્શાવવા ચાર્ટ સોપવામાં આવ્યો છે.
કલ્યાણ બેનરજીએ તર્ક આપ્યો કે ECIએ તેમના દાવા સાથે એક નોટિસ મોકલી છે અને જવાબ માંગ્યો હતો, જે તેમણે આપ્યો છે. તેમણે આગળ કહ્યું કે બીજા પક્ષ પાસે પણ જવાબ માંગવામાં આવ્યો હતો પરંતુ તેમણે પોતાનો જવાબ દાખલ કર્યો નથી; આ દલીલો છે. નાયડુએ કહ્યું, "ECI એવું પ્રથમ વખત નથી કરી રહ્યું..."
બેન્ચને જણાવવામાં આવ્યું કે ચૂંટણી ચિહ્નના વિવાદમાં સમય લાગવો નક્કી છે કારણ કે પાર્ટી કાર્યકર્તીઓના સોગંદનામાની સંખ્યા લાખોમાં હશે. જોકે, બેન્ચે આ મામલે ત્રણ મહિનાની અંદર નિર્ણય કરી શકે છે, એમ જણાવતા કેસને ચૂંટણી પંચ પાસે પહોંચ્યા પહેલા જ ત્રણ મહિના વીતી ગયા છે.
બેન્ચે ચૂંટણી પંચ મામલે ત્રણ મહિનાની અંદર નિર્ણય કરવાનો નિર્દેશ આપતા વિરોધી પ્રતિવાદીઓ અને અરજીકરનારોને વધારાના દસ્તાવેજ અથવા શપથ પત્ર અથવા જવાબી શપથ પત્ર દાખલ કરવા માટે ચાર અઠવાડિયાનો સમય આપ્યો છે.
બેન્ચે આ આદેશ તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નેતા અને પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજીની અરજી પર સુનાવણી કરતા પસાર કર્યો હતો જેમાં તેમણે વિરોધી પાર્ટી જૂથ વચ્ચે વિવાદ વચ્ચે અખિલ ભારતીય તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નામ અને તેમના અનામત ચૂંટણી ચિહ્ન પર રોક લગાવવાના ચૂંટણી પંચના નિર્ણયને પડકાર્યો હતો.
24 સપ્ટેમ્બરે સુપ્રીમ કોર્ટે ચૂંટણી પંચને કહ્યું કે તે પાર્ટીના નામ અને ફૂલ અને ઘાસ ચૂંટણી ચિહ્નને લઇને ઓલ ઇન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસના બે વિરોધી જૂથ વચ્ચે ચાલી રહેલા વિવાદ પર અંતિમ નિર્ણય કરવા માટે સ્પષ્ટ સમયસીમા જણાવે.
અગાઉ, ચૂંટણી પંચે એક દિવસ પહેલા પોતાના વચગાળાના નિર્ણય બાદ બન્ને વિરોધી જૂથને અલગ અલગ નામ અને ચૂંટણી ચિહ્ન આપ્યા હતા જેમાં વિવાદનો અંતિમ નિર્ણય થવા સુધી બન્ને જૂથને ઓલ ઇન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસ નામ અને તેમના અનામત ચૂંટણી ચિહ્નનો ઉપયોગ કરતા રોકી દેવામાં આવ્યા હતા.
મમતા બેનરજી અને અરૂપ રોયના નેતૃત્ત્વ ધરાવતા બન્ને જૂથના નેતાઓને સાંભળ્યા બાદ ચૂંટણી પંચે પોતાના વચગાળાના આદેશમાં કહ્યું કે આ મામલે ચૂંટણી ચિહ્ન આદેશ, 1968ની જોગવાઇ હેઠળ ચૂંટણી પંચ દ્વારા યોગ્ય નિર્ણય લેવો જરૂરી છે.
સુપ્રીમ કોર્ટમાં દાખલ પોતાની અરજીમાં મમતા બેનરજીએ ચૂંટણી પંચ અને પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભામાં વિપક્ષના નેતા ઋતુબ્રત બેનરજીને પ્રતિવાદી બનાવ્યા છે.
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