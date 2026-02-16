ECI એ SIR માં સત્તાના દુરુપયોગ અને બેદરકારીનો આરોપ લગાવતા પશ્ચિમ બંગાળના સાત અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કર્યા
પશ્ચિમ બંગાળમાં સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) ઝુંબેશ દરમિયાન બેદરકારી દાખવનારા અધિકારીઓ સામે ચૂંટણી પંચે કડક કાર્યવાહી કરી છે.
Published : February 16, 2026 at 4:17 PM IST
કોલકાતા: ચૂંટણી પંચ (ECI) એ પશ્ચિમ બંગાળમાં સાત અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કર્યા છે અને મુખ્ય સચિવને "સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) પ્રક્રિયાના સંદર્ભમાં ગંભીર ગેરવર્તણૂક, ફરજમાં બેદરકારી અને કાનૂની સત્તાના દુરુપયોગ" બદલ તેમની સામે શિસ્તભંગની કાર્યવાહી શરૂ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
સસ્પેન્ડ કરાયેલા અધિકારીઓમાં 1. 56-સમસેરગંજ વિધાનસભા મતવિસ્તાર માટે કૃષિ વિભાગના સહાયક નિયામક અને સહાયક ચૂંટણી નોંધણી અધિકારી (AERO) ડૉ. સેફૌર રહેમાન, 2. નીતિશ દાસ, મહેસૂલ અધિકારી, ફરક્કા અને AERO, 55-ફરક્કા વિધાનસભા મતવિસ્તાર, 3. ડાલિયા રે ચૌધરી, મહિલા વિકાસ અધિકારી, મયનાગુરી વિકાસ બ્લોક અને AERO, 16-મયનાગુરી વિધાનસભા મતવિસ્તાર, 4. એસકે મુર્શીદ આલમ, ADA, સુતી બ્લોક અને AERO, 57-સુતી વિધાનસભા મતવિસ્તાર માટે, 5. સત્યજીત દાસ, સંયુક્ત બ્લોક વિકાસ અધિકારી (BDO), 6. 139-કેનિંગ પુર્બો વિધાનસભા મતવિસ્તારના બંને AERO, FEO, જોયદીપ કુંડુ અને 7. 229-ડેબ્રા વિધાનસભા મતવિસ્તારના સંયુક્ત BDO અને AERO, દેવાશીષ બિસ્વાસનો સમાવેશ થાય છે.
દરમિયાન, સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ બાદ, પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીએ મંગળવારે રાજ્યમાં ચાલી રહેલી SIR પ્રક્રિયા માટે સુધારેલા સમયપત્રકની જાહેરાત કરી. એક નિવેદનમાં, CEO એ જણાવ્યું હતું કે નોટિસની સુનાવણી 14 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં પૂર્ણ થશે. દસ્તાવેજ સમીક્ષા અને દાવાનો નિકાલ 21 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં પૂર્ણ થશે.
નિવેદનમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે મતદાન મથકોને તર્કસંગત બનાવવાનું કાર્ય 25 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં પૂર્ણ થશે. આરોગ્ય પરિમાણોની તપાસ 27 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં હાથ ધરવામાં આવશે. અંતિમ મતદાર યાદી 28 ફેબ્રુઆરીએ જાહેર કરવામાં આવશે.
ભારતના ચૂંટણી પંચ (ECI) ની સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) કવાયત હેઠળ પશ્ચિમ બંગાળમાં અંતિમ મતદાર યાદી પ્રકાશિત કરવા માટે એક અઠવાડિયાનો સમય આપવાના સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય બાદ આ ફેરફારની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.
કોર્ટે સુધારણા પ્રક્રિયા દરમિયાન હિંસા અને ચૂંટણી રેકોર્ડ સળગાવવાના આરોપો પર પશ્ચિમ બંગાળના પોલીસ મહાનિર્દેશક (DGP) ને કારણ બતાવો નોટિસ પણ જારી કરી હતી. અંતિમ મતદાર યાદી, જે મૂળ 14 ફેબ્રુઆરીએ પ્રકાશિત થવાની હતી, હવે વિસ્તૃત સમયમર્યાદા પછી જાહેર કરવામાં આવશે.
ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતની અધ્યક્ષતાવાળી બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે ચૂંટણી નોંધણી અધિકારીઓ (EROs) અને સહાયક ચૂંટણી નોંધણી અધિકારીઓ (AEROs) ને દસ્તાવેજોની તપાસ કરવા અને યોગ્ય નિર્ણય લેવા માટે વધુ સમયની જરૂર હોવાથી મુદત લંબાવવી જરૂરી હતી.
