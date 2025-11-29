ECINet એપને વધારે યુઝર ફ્રેન્ડલી બનાવવાની તૈયારી, ECIને 27 ડિસેમ્બર સુધી સૂચનો આપી શકો છો
ECINet એપના ટ્રાયલ વર્ઝનનો ઉપયોગ બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી અને તાજેતરની પેટાચૂંટણી દરમિયાન કરવામાં આવ્યો હતો.
Published : November 29, 2025 at 6:08 PM IST
સંતૂ દાસ, નવી દિલ્હી: ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) એ શનિવારે જણાવ્યું હતું કે, તેણે ECINet એપને વધુ વપરાશકર્તા-ફ્રેન્ડલી બનાવવા માટે સૂચનો મંગાવ્યા છે. મતદાન પેનલે જણાવ્યું હતું કે, "ECI તમામ નાગરિકોને ECINet એપ ડાઉનલોડ કરવા અને એપ પર 'સૂચન સબમિટ કરો' ટેબનો ઉપયોગ કરીને એપને સુધારવા માટે તેમના સૂચનો સબમિટ કરવા આમંત્રણ આપે છે. સૂચનો 27 ડિસેમ્બર સુધી સબમિટ કરી શકાય છે."
મતદાન પેનલે જણાવ્યું હતું કે, બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી અને તાજેતરની પેટાચૂંટણી દરમિયાન ECINet એપના ટ્રાયલ વર્ઝનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. તેઓએ જણાવ્યું હતું કે, આ નવા પ્લેટફોર્મે અગાઉના અઠવાડિયા કે મહિનાઓની તુલનામાં મતદાન પૂર્ણ થયાના 72 કલાકની અંદર સુધારેલી મતદાર સેવા, મતદાન ટકાવારી વલણોની ઝડપી ઉપલબ્ધતા અને ઇન્ડેક્સ કાર્ડનું પ્રકાશન સક્ષમ બનાવ્યું છે.
મતદાન પેનલે જણાવ્યું હતું કે, બિહાર ચૂંટણીઓમાંથી શીખ અને CEO, DEO, EROS, નિરીક્ષકો અને ફિલ્ડ ઓફિસરો પાસેથી મળેલા પ્રતિસાદને પ્લેટફોર્મની કાર્યક્ષમતાને વધુ સુધારવા માટે સામેલ કરવામાં આવી રહ્યા છે. તેમાં જણાવાયું છે કે, "વપરાશકર્તાઓના સૂચનોની સમીક્ષા કરવામાં આવશે અને પ્લેટફોર્મને વધુ વપરાશકર્તા-મૈત્રીપૂર્ણ બનાવવા માટે તેને વધુ અપડેટ કરવામાં આવશે. ECINet પ્લેટફોર્મનું સત્તાવાર લોન્ચિંગ જાન્યુઆરી 2026 માટે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે."
ECI એ જણાવ્યું હતું કે ECINet, જેનો હેતુ ટેકનોલોજીના ઉપયોગ દ્વારા મતદારોની સુવિધા સુધારવા અને ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા વધારવાનો છે, તે કમિશનની મુખ્ય પહેલોમાંની એક છે. તે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારના નેતૃત્વ હેઠળ, ચૂંટણી કમિશનર ડૉ. સુખબીર સિંહ સંધુ અને ડૉ. વિવેક જોશીના સહયોગથી શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું હતું કે, ECINET એપ નાગરિકો માટે એક સિંગલ, એકીકૃત એપ છે જે 40 અગાઉ અલગ અલગ ચૂંટણી-સંબંધિત એપ્લિકેશનો/વેબસાઇટ્સ, જેમ કે વોટર હેલ્પલાઇન એપ (VHA), CVIGIL, સક્ષમ, મતદાન વલણો (મતદાર ટર્નઆઉટ એપ), અને તમારા ઉમેદવારને જાણો (KYC) એપને એક જ ઇન્ટરફેસમાં એકીકૃત કરે છે. તેઓએ જણાવ્યું હતું કે, આ એપ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર અને એપલ એપ સ્ટોર બંને પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે.
ECINET એપ વિશે જાણો:
ECINET એ એક મોબાઇલ એપ્લિકેશન છે જે નાગરિકો અને ભારતના ચૂંટણી પંચના અધિકારીઓ માટે એક કેન્દ્રિય ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ તરીકે સેવા આપે છે. આ એપ્લિકેશન આવશ્યક ચૂંટણી સંબંધિત સેવાઓને એકીકૃત કરે છે, જેનાથી નાગરિકો મતદાર નોંધણી, મતદાર યાદીઓ, મતદાન મથકના સ્થાનો અને રીઅલ-ટાઇમ ચૂંટણી અપડેટ્સ વિશેની માહિતી સરળતાથી મેળવી શકે છે.
