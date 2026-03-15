બંગાળ સહિત 5 રાજ્યોમાં ક્યારે થશે ચૂંટણી? ચૂંટણી પંચ આજે કરી શકે છે તારીખોની જાહેરાત

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 15, 2026 at 10:40 AM IST

નવી દિલ્હી: ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) આજે પશ્ચિમ બંગાળ, આસામ, તમિલનાડુ, કેરળ અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ પુડુચેરીમાં વિધાનસભા ચૂંટણીનો સમયપત્રક જાહેર કરશે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ચૂંટણી પંચ આ વખતે ઓછા તબક્કામાં મતદાન પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાનું વિચારી રહ્યું છે.

ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) આજે પશ્ચિમ બંગાળ, આસામ, તમિલનાડુ, કેરળ અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ પુડુચેરીમાં વિધાનસભા ચૂંટણીનો સમયપત્રક જાહેર કરશે. ચૂંટણી પંચ આ ચૂંટણી સમયપત્રક અંગે સાંજે 4 વાગ્યા દરમિયાન વિજ્ઞાન ભવનમાં એક પત્રકાર પરિષદ યોજશે.

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ચૂંટણી પંચ આ વખતે ઓછા તબક્કામાં મતદાન પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાનું વિચારી રહ્યું છે. તારીખો જાહેર થતાંની સાથે જ આ તમામ રાજ્યોમાં આદર્શ આચારસંહિતા તાત્કાલિક લાગુ થઈ જશે.

2021ની ચૂંટણીની સરખામણીમાં આ વખતે મતદાનના તબક્કાઓની સંખ્યા ઓછી થવાની શક્યતા છે. ગયા વખતે, પશ્ચિમ બંગાળમાં આઠ તબક્કાનું મતદાન થયું હતું, પરંતુ આ વખતે, તબક્કાઓની સંખ્યા ઘટાડવા માટે કેન્દ્રીય દળોની તૈનાતી નોંધપાત્ર રીતે વધારવામાં આવશે. ખાસ કરીને પશ્ચિમ બંગાળમાં, નિષ્પક્ષ અને હિંસામુક્ત મતદાન સુનિશ્ચિત કરવા માટે કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે.

  1. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરને હટાવવા માટે 200 થી વધુ સાંસદોએ નોટિસ પર હસ્તાક્ષર કર્યા
  2. કોલકાતામા મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીને થયો કડવો અનુભવ, લોકોએ કાળા વાવટા ફરકાવી, 'પાછા જાઓ'નો કર્યો સૂત્રોચ્ચાર

