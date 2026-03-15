બંગાળ સહિત 5 રાજ્યોમાં ક્યારે થશે ચૂંટણી? ચૂંટણી પંચ આજે કરી શકે છે તારીખોની જાહેરાત
Published : March 15, 2026 at 10:40 AM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) આજે પશ્ચિમ બંગાળ, આસામ, તમિલનાડુ, કેરળ અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ પુડુચેરીમાં વિધાનસભા ચૂંટણીનો સમયપત્રક જાહેર કરશે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ચૂંટણી પંચ આ વખતે ઓછા તબક્કામાં મતદાન પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાનું વિચારી રહ્યું છે.
ચૂંટણી પંચ આ ચૂંટણી સમયપત્રક અંગે સાંજે 4 વાગ્યા દરમિયાન વિજ્ઞાન ભવનમાં એક પત્રકાર પરિષદ યોજશે.
भारत निर्वाचन आयोग आज शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा; जिसमें चुनाव वाले राज्यों में चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा किए जाने की संभावना है। https://t.co/pteOcTNb4e pic.twitter.com/FUgOVPVohL— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 15, 2026
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ચૂંટણી પંચ આ વખતે ઓછા તબક્કામાં મતદાન પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાનું વિચારી રહ્યું છે. તારીખો જાહેર થતાંની સાથે જ આ તમામ રાજ્યોમાં આદર્શ આચારસંહિતા તાત્કાલિક લાગુ થઈ જશે.
2021ની ચૂંટણીની સરખામણીમાં આ વખતે મતદાનના તબક્કાઓની સંખ્યા ઓછી થવાની શક્યતા છે. ગયા વખતે, પશ્ચિમ બંગાળમાં આઠ તબક્કાનું મતદાન થયું હતું, પરંતુ આ વખતે, તબક્કાઓની સંખ્યા ઘટાડવા માટે કેન્દ્રીય દળોની તૈનાતી નોંધપાત્ર રીતે વધારવામાં આવશે. ખાસ કરીને પશ્ચિમ બંગાળમાં, નિષ્પક્ષ અને હિંસામુક્ત મતદાન સુનિશ્ચિત કરવા માટે કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે.