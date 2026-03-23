આગામી વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ચૂંટણી પંચે પાર્ટીઓને ડિજિટલ વાઉચર જારી કર્યા, દૂરદર્શન-આકાશવાણી પર મફત પ્રચાર કરી શકશે

ઉમેદવારોની યાદી જાહેર થયા બાદથી મતદાનના બે દિવસ પહેલા સુધી પ્રચાર કરી શકાશે, રાજ્યના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીની દેખરેખમાં ડ્રો થકી સમય ફાળવવામાં આવશે.

ચૂંટણી ગૃહ (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 23, 2026 at 1:58 PM IST

નવી દિલ્હી: ચૂંટણી પંચે સોમવારે જણાવ્યું કે તેણે અસમ, કેરળ, પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુ અને પોંડિચેરીની આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીઓ માટે રાષ્ટ્રીય અને પ્રાદેશિક પક્ષોને ‘ડિજિટલ વાઉચર’ જારી કર્યા છે. આ વાઉચરની મદદથી પક્ષો દૂરદર્શન અને આકાશવાણી (AIR) પર મફતમાં પોતાનો પ્રચાર કરી શકશે.

ચૂંટણી પંચના જણાવ્યા અનુસાર, જનપ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ, 1951ની કલમ 39એ હેઠળ આ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશની ચૂંટણીઓ માટે માન્યતા પ્રાપ્ત પક્ષોને રેડિયો અને ટીવી પર સમય આપવામાં આવ્યો છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા આઈટી (IT) પ્લેટફોર્મ દ્વારા ડિજિટલ રીતે પૂર્ણ કરવામાં આવી છે.

ચૂંટણી પંચે સ્પષ્ટ કર્યું કે, પક્ષોના પ્રચારનો સમય ઉમેદવારોની યાદી જાહેર થયા બાદથી મતદાનના બે દિવસ પહેલા સુધી રહેશે. કઈ પાર્ટીને કયો સમય મળશે તેનો નિર્ણય રાજ્ય સ્તરે મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી (CEO) અને પક્ષોના પ્રતિનિધિઓની હાજરીમાં ‘ડ્રો’ દ્વારા કરવામાં આવશે.

આ યોજના હેઠળ દરેક પક્ષને દૂરદર્શન અને આકાશવાણીના ક્ષેત્રીય નેટવર્ક પર 45-48 મિનિટનો પ્રારંભિક સમય મફતમાં આપવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત, પાછલી વિધાનસભા ચૂંટણીઓમાં પક્ષોએ મેળવેલા પ્રદર્શનના આધારે તેમને અતિરિક્ત સમય પણ ફાળવવામાં આવ્યો છે.

રાજકીય પક્ષોએ પોતાના ભાષણ અથવા પ્રચારની સ્ક્રિપ્ટ અને રેકોર્ડિંગ અગાઉથી જમા કરાવવાની રહેશે અને નિયમોનું સંપૂર્ણ પાલન કરવું ફરજિયાત છે. આ રેકોર્ડિંગ પ્રસાર ભારતીના ધોરણો અનુસાર કોઈપણ સ્ટુડિયોમાં અથવા સીધા દૂરદર્શન/આકાશવાણીના કેન્દ્રો પર કરાવી શકાશે.

પક્ષોના પ્રસારણ ઉપરાંત પ્રસાર ભારતી દૂરદર્શન અને આકાશવાણી પર 2 પેનલ ચર્ચા અથવા ચર્ચાસભાનું પણ આયોજન કરશે. દરેક પાત્ર રાજકીય પક્ષ આ કાર્યક્રમ માટે એક પ્રતિનિધિ મોકલી શકશે, જેનું સંચાલન એક અનુભવી સંકલનકર્તા કરશે.

ઉલ્લેખનીય છે કે અસમ, કેરળ અને પોંડિચેરીમાં 9 એપ્રિલ, 2026ના રોજ એક જ તબક્કામાં મતદાન થશે. તમિલનાડુમાં તમામ 234 બેઠકો માટે 23 એપ્રિલ, 2026ના રોજ મતદાન યોજાશે. પશ્ચિમ બંગાળમાં ચૂંટણી બે તબક્કામાં આયોજિત કરવામાં આવશે. પ્રથમ તબક્કામાં 23 એપ્રિલે 152 બેઠકો અને બીજા તબક્કામાં 29 એપ્રિલે 142 બેઠકો માટે મતદાન થશે. તમામ રાજ્યો માટે મતગણતરી 4 મે, 2026ના રોજ થશે.

આ પણ વાંચો:

  1. આસામ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ભાજપે પહેલી યાદી જાહેર કરી, CM હિમંતા સહિત 88 નામોનો સમાવેશ
  2. પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી: TMCએ 191 ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી, મમતા બેનર્જી નંદીગ્રામથી ચૂંટણી નહીં લડે

