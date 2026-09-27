ચૂંટણી પંચ વિવાદ પર વિપક્ષ એકજૂટ, CEC જ્ઞાનેશ કુમાર વિરૂદ્ધ 30 સપ્ટેમ્બરે 'INDIA' ગઠબંધનની મોટી બેઠક
'INDIA' ગઠબંધનની આ બેઠકમાં ચૂંટણી પંચમાં સુધારા અને મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરને ઘેરવાની રણનીતિ ઘડવામાં આવશે.
Published : September 27, 2026 at 9:08 AM IST
નવી દિલ્હી: ચૂંટણી પંચમાં વિવાદને લઈને કોંગ્રેસે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમાર સામે અત્યંત આક્રમક વલણ અપનાવ્યું છે. સમગ્ર વિપક્ષને એક મંચ પર લાવવા અને આ ગંભીર મુદ્દે એકતા દર્શાવવા માટે, કોંગ્રેસ સમર્થન મેળવવાના હેતુથી 30 સપ્ટેમ્બરે 'INDIA' ગઠબંધનની એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક બોલાવવાની તૈયારી કરી રહી છે.
કોંગ્રેસના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, 30 સપ્ટેમ્બરે યોજાનારી 'INDIA' ગઠબંધનની બેઠકમાં આગામી દિવસોમાં થનારી 'સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન' (મતદાર યાદીની વિશેષ સઘન સુધારણા પ્રક્રિયા) સામે દેશવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શનો માટે સમર્થન કેવી રીતે એકત્રિત કરવું તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, રાષ્ટ્રીય સ્તરે ભાજપનો વિરોધ કરવા, ચૂંટણી સુધારણા માટે દબાણ લાવવા અને મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરને ઘેરવા માટેની રણનીતિ પણ ઘડવામાં આવશે.
કોંગ્રેસના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, 'INDIA' ગઠબંધનની આ બેઠક 29 સપ્ટેમ્બરે નિર્ધારિત કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટી (CWC)ની બેઠકના એક દિવસ બાદ યોજાશે, જેમાં દેશવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શનોની યોજનાઓને આખરી ઓપ આપવામાં આવશે. આ બેઠક દરમિયાન, ગઠબંધન સંસદમાં મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર વિરુદ્ધ મહાભિયોગનો નવો પ્રસ્તાવ લાવવા અંગે પણ ચર્ચા કરી શકે છે.
અગાઉ, 12 માર્ચના રોજ એક ઐતિહાસિક પગલાં રૂપે, ગઠબંધને રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ અને લોકસભાના સ્પીકર બંનેને નોટિસ સુપરત કરી હતી, જેમાં પક્ષપાતના આધારે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર વિરુદ્ધ મહાભિયોગનો પ્રસ્તાવ રજૂ કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. આ નોટિસો પર લોકસભાના 130 અને રાજ્યસભાના 63 સભ્યોની સહીઓ હતી. જે સંખ્યા ઉપલા ગૃહ (રાજ્યસભા) માટે 50 અને નીચલા ગૃહ (લોકસભા) માટે 100 સહીઓની લઘુત્તમ આવશ્યકતા કરતાં વધુ હતી.
જોકે, 6 એપ્રિલના રોજ રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ સી.પી. રાધાકૃષ્ણન અને લોકસભાના સ્પીકર ઓમ બિરલાએ આ પ્રારંભિક નોટિસોને ફગાવી દીધી હતી. તેમણે કારણ આપ્યું હતું કે વહીવટી મતભેદોના આધારે આવા પ્રસ્તાવો સ્વીકારવાથી ચૂંટણી પંચની સ્વતંત્રતા જોખમાઈ શકે છે.
કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ઈન્ડિયા (CPI)ના રાજ્યસભા સાંસદ પી. સંતોષ કુમારે જણાવ્યું હતું કે 'INDIA' ગઠબંધન મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC)ને હટાવવા માટે સંગઠિત પ્રયાસ કરશે; તેમણે દલીલ કરી હતી કે કમિશનરે ચૂંટણી પંચના મહત્વ અને ગરિમાને નબળી પાડી છે.
સંતોષ કુમારે 'ETV ભારત'ને જણાવ્યું હતું કે, "મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારે પદ છોડવું જ પડશે. CECએ ચૂંટણી પંચની વિશ્વસનીયતાને કલંકિત કરી છે. ચૂંટણી પંચમાં સુધારાની જરૂર છે. આ 'વિશેષ સઘન પુનરાવર્તન' (Special Intensive Revision) એ મતદાર યાદીનું શુદ્ધિકરણ નથી, પરંતુ મતદાર યાદીમાંથી નામો દૂર કરવાનું અભિયાન છે. 'INDIA' ગઠબંધન આની સામે પૂરી તાકાતથી લડશે. અમે ચોક્કસપણે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરને હટાવવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કરીશું."
રાષ્ટ્રીય જનતા દળ (RJD)ના રાજ્યસભા સાંસદ મનોજ કુમાર ઝાએ જણાવ્યું હતું કે, મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર અંગે થયેલા ખુલાસાઓએ વિપક્ષને મજબૂર કર્યો છે કે, તેઓ તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન ચૂંટણી લડવા અંગે પુનર્વિચાર કરે.
'ETV ભારત' સાથે વાત કરતા મનોજ ઝાએ કહ્યું, "આ મુદ્દે સમગ્ર વિપક્ષ એકજૂટ છે. જો ચૂંટણી પંચ આ રીતે જ કામ કરતું રહેશે, તો વિપક્ષી પક્ષોએ વર્તમાન CEC (મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર)ની દેખરેખ હેઠળ ચૂંટણી લડવા અંગે ફરીથી વિચારવું પડશે. લોકશાહી ત્યાં ટકી શકતી નથી જ્યાં રેફરી પોતે જ સ્પર્ધાનો વિષય બની જાય. આપણે ધીમે ધીમે તે જોખમી વળાંક તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ. જ્યાં સુધી CECને હટાવવાની વાત છે, ત્યાં સુધી તપાસ થવી જોઈએ, પરંતુ ચૂંટણી પંચની વ્યવસ્થામાં રહેલી ખામીઓને દૂર કરવી એ તેનાથી પણ વધુ મહત્વપૂર્ણ છે."
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "જ્યારે ચૂંટણી પંચની અંદરથી જ મતદાર યાદીઓની વિશ્વસનીયતા અંગે વાંધાઓ ઉઠાવવામાં આવે છે, ત્યારે આ બાબત માત્ર વહીવટી મતભેદ રહેતી નથી; તે લોકશાહીના પાયા અંગેનો એક મોટો પ્રશ્ન બની જાય છે. આવી ગંભીર ચિંતાઓ વચ્ચે, મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારે તાત્કાલિક તેમના પદ પરથી રાજીનામું આપવું જોઈએ અને સુપ્રીમ કોર્ટે સમગ્ર વ્યવસ્થાની પારદર્શિતા, જવાબદારી અને વિશ્વસનીયતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે કડક અને ફરજિયાત માર્ગદર્શિકા જારી કરવી જોઈએ. જો લોકશાહીનું રક્ષણ કરવા માટે બનેલી સંસ્થા જ તેને નબળી પાડી રહી હોય, તો ચૂપ રહેવું એ કોઈ વિકલ્પ નથી."
કોંગ્રેસ પક્ષ, જે 'INDIA બ્લોક'ની બેઠકનું આયોજન કરી રહ્યો છે, તેણે શુક્રવારે રાજ્યની રાજધાનીઓમાં દેશવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ કર્યું. તે 28 સપ્ટેમ્બરે જિલ્લા સ્તરે વિરોધ પ્રદર્શન કરશે.
કોંગ્રેસના લોકસભા સાંસદ મોહમ્મદ જાવેદે 'ETV ભારત'ને કહ્યું, "અમારી માંગ એકદમ સ્પષ્ટ છે: મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારને તેમના પદ પરથી હટાવવા જોઈએ. ભારતની ચૂંટણીલક્ષી લોકશાહી પરના આ હુમલા માટે કેન્દ્ર સરકારે જવાબ આપવો પડશે. મતદાર યાદીમાંથી ગાયબ થયેલા દરેક નામ માટે જ્ઞાનેશ કુમારે જવાબ આપવો પડશે. અમે લોકો માટે આ લડાઈ ચાલુ રાખીશું." તેમણે વધુમાં કહ્યું, "ચૂંટણી પંચ બંધારણનું છે, સત્તામાં બેઠેલા લોકોનું નથી. લોકોના મતોના રક્ષણ માટેની આ લડાઈમાંથી અમે પીછેહઠ કરીશું નહીં."
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