SIR અરજીઓ પર ચૂંટણી પંચનો સુપ્રીમ કોર્ટમાં જવાબ, કહ્યું- વોટર ડિલેટ કરવાના આરોપ ખોટા
કોંગ્રેસની બંગાળ યૂનિટ અને ટીએમસી નેતાઓ તરફથી રાજ્યમાં SIRને પડકારતી અરજીઓ પર ચૂંટણી પંચ પાસે જવાબ માંગ્યો હતો
Published : December 2, 2025 at 11:04 AM IST
નવી દિલ્હી: ચૂંટણી પંચ તરફથી સુપ્રીમ કોર્ટને જણાવવામાં આવ્યું કે પશ્ચિમ બંગાળમાં 'મોટા પાયે વોટર ડિલેટ કરવા'ના ખોટા આરોપ લગાવવામાં આવ્યા છે અને આ પોતાના રાજકીય ફાયદાને આગળ વધારવાનો પ્રયાસ છે.
ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંત અને જસ્ટિસ જૉયમાલ્યા બાગચીની બેન્ચે 11 નવેમ્બરે કોંગ્રેસની પશ્ચિમ બંગાળ યૂનિટ અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC)ના નેતાઓ તરફથી રાજ્યમાં સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) અભિયાનને પડકારતી અરજીઓ પર ચૂંટણી પંચ પાસે જવાબ માંગ્યો હતો.
ગત અઠવાડિયે, ચૂંટણી પંચે તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ ડોલા સેન અને અન્ય લોકો દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી પર 81 પાનાનું પ્રતિ-એફિડેવિટ દાખલ કર્યું. ચૂંટણી પંચે એવા આરોપોને ફગાવી દીધા કે પશ્ચિમ બંગાળમાં 30 ટકા જેટલા મતદારોને બાકાત રાખવામાં આવ્યા હતા.ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું હતું કે હાલના 99.77 ટકા મતદારોને પહેલાથી ભરેલા ગણતરી ફોર્મ પૂરા પાડવામાં આવ્યા હતા, અને 70.14 ટકાને તેમના રિટર્ન મળ્યા હતા.
ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું હતું કે આવા ફેરફારો કરવાની તેની સત્તા બંધારણની કલમ 324 અને 326, અને જનપ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ, 1950 અને મતદારોની નોંધણી નિયમોની વિવિધ જોગવાઈઓમાં મજબૂત રીતે સામેલ છે. ચૂંટણી પંચે કહ્યું કે પશ્ચિમ બંગાળમાં મોટા પાયે વોટ ના મળવાનો આરોપ રાજકીય હિતોને પૂર્ણ કરવા માટે વધારવામાં આવી રહ્યો છે.
તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, 'એવું રજૂ કરવામાં આવે છે કે આરપી એક્ટ, 1950ની કલમ 16, 19 અને 22, કલમ 324 અને 326 સાથે વાંચવામાં આવે છે અને નિયમ 21એ સાથે વાંચવામાં આવે છે, તે સ્પષ્ટ કરે છે કે ચૂંટણી પંચ પાસે મતદાનના બંધારણીય અધિકારના અમલ માટે મતદારોની નાગરિકતા સહિતની પાત્રતાનું મૂલ્યાંકન કરવાની સત્તા છે.'
ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું હતું કે સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) ઝુંબેશ અંગે જારી કરાયેલ માર્ગદર્શિકા બંધારણીય છે અને મતદાર યાદીઓની ચોકસાઈ જાળવવાના હિતમાં છે, જે મુક્ત અને ન્યાયી ચૂંટણીઓ માટે પૂર્વશરત છે અને બંધારણનો મૂળભૂત ભાગ છે. સુપ્રીમ કોર્ટ 9 ડિસેમ્બરે પશ્ચિમ બંગાળ સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR)ને પડકારતી અરજીઓ પર સુનાવણી કરશે.
