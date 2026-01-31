ETV Bharat / bharat

Exclusive: બંગાળ, તમિલનાડુ, આસામ અને કેરળમાં માર્ચમાં ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ શકે

આસામ, કેરળ, તમિલનાડુ, પશ્ચિમ બંગાળ અને પોંડિચેરીમાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. ચૂંટણી પંચ માટે સમયપત્રક જાહેર કરતા પહેલા ચૂંટણીલક્ષી રાજ્યોની મુલાકાત લેવી સામાન્ય બાબત છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 31, 2026 at 10:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) ની પૂર્ણ બેન્ચ ચૂંટણીવાળા ચાર રાજ્યોની મુલાકાત લેશે ત્યારબાદ માર્ચમાં આ રાજ્યો અને એક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં 2026 ની વિધાનસભા ચૂંટણીનું સમયપત્રક જાહેર થવાની સંભાવના છે, સૂત્રોએ શનિવારે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું.

આ વર્ષે, આસામ, કેરળ, તમિલનાડુ, પશ્ચિમ બંગાળ અને પોંડિચેરીમાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર, અન્ય ચૂંટણી કમિશનરો સાથે, 15 ફેબ્રુઆરી પછી આ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોની મુલાકાત લેશે, ત્યારબાદ ચૂંટણીનું સમયપત્રક જાહેર કરવામાં આવશે.

સૂત્રો મુજબ, "15 ફેબ્રુઆરી પછી, ભારતના ચૂંટણી પંચની પૂર્ણ બેન્ચ વિવિધ ચૂંટણીવાળા રાજ્યોની મુલાકાત લે તેવી શક્યતા છે. આ રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓની જાહેરાત માર્ચમાં થવાની અપેક્ષા છે."

નોંધનીય છે કે, કોઈપણ રાજ્ય અથવા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા, ECI ની પૂર્ણ બેન્ચ, તેના વરિષ્ઠ અધિકારીઓની આગેવાની હેઠળ, સંબંધિત પ્રદેશની મુલાકાત લે છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, મુલાકાત દરમિયાન, ઉચ્ચ અધિકારીઓ રાજ્યોમાં ચૂંટણી તૈયારીઓની સમીક્ષા કરશે. તેઓ મુક્ત અને ન્યાયી મતદાન સુનિશ્ચિત કરવા માટે ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં સામેલ અધિકારીઓ સાથે પણ વાતચીત કરશે.

એવી પણ શક્યતા છે કે ટીમ રાષ્ટ્રીય અને પ્રાદેશિક રાજકીય પક્ષોના પ્રતિનિધિઓને મળશે અને તેમની ચિંતાઓનો ઉકેલ લાવશે. વિધાનસભા ચૂંટણીઓની તૈયારીઓનો ઉલ્લેખ કરતા, ECI સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, "ચૂંટણી તૈયારીઓના ભાગ રૂપે આ રાજ્યોના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓ સાથે ડેપ્યુટી ચૂંટણી કમિશનર-સ્તરની બેઠકો યોજાઈ રહી છે."

મતદાન પેનલે આ મતદાન ક્ષેત્રોમાં પ્રથમ-સ્તરીય તપાસ (FLC) વર્કશોપ શરૂ કરી છે. આ વર્કશોપનો હેતુ ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતાને પ્રોત્સાહન આપવા અને મુક્ત અને ન્યાયી ચૂંટણીઓને ટેકો આપવાનો છે.

અગાઉ, સૂત્રોએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, વિધાનસભા ચૂંટણી માટે નિર્ધારિત તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં FLC વર્કશોપ શરૂ થઈ ગયો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે "મુખ્ય તપાસના ત્રણ સ્તર છે. આ પ્રારંભિક તબક્કો છે, જે ચૂંટણી તૈયારીઓના ભાગ રૂપે હાથ ધરવામાં આવી રહ્યો છે."

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ECIએ જણાવ્યું હતું કે, ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીનો (EVM) ની સંખ્યા વધુ છે. "આને કારણે, FLC હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. દરેક પગલા પર, રાજકીય પક્ષોના પ્રતિનિધિઓ અથવા એજન્ટો ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે સામેલ છે."

હાલમાં, આસામને બાદ કરતાં, આ રાજ્યો અને એક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં મતદાર યાદીઓનું ખાસ સઘન સંશોધન (SIR) ચાલી રહ્યું છે. આ કવાયતનો હેતુ મતદાર યાદીઓનું શુદ્ધિકરણ કરવાનો, લાયક મતદારોનો સમાવેશ સુનિશ્ચિત કરવાનો અને અયોગ્ય નામોને દૂર કરવાનો છે. એ નોંધવું જોઈએ કે SIR આસામમાં પણ ચાલી રહ્યું છે.

ચૂંટણી પંચે ચૂંટણીલક્ષી આસામમાં જનપ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ, 1950 ની કલમ 21 હેઠળ ખાસ સંશોધનનો આદેશ આપ્યો છે, જેમાં 1 જાન્યુઆરી, 2026, લાયકાત તારીખ તરીકે છે.

આ પણ વાંચો:

  1. સુનેત્રા પવારે મહારાષ્ટ્રના ઉપ મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા
  2. તમિલનાડુમાં મોટી દુર્ઘટના, ભક્તોની ભીડમાં કાર ઘૂસી ગઈ, ચાર મહિલાઓના ઘટનાસ્થળે જ મોત

TAGGED:

EC POLL BOUND STATES
ASSEMBLY ELECTIONS 2026
ASSEMBLY ELECTIONS
POLL BOUND STATES
EC POLL BOUND STATES

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.