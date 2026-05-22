18 જૂને 24 બેઠકો માટે રાજ્યસભા ચૂંટણીની જાહેરાત, ગુજરાતની 4 બેઠકોનો પણ સમાવેશ

EC એ જણાવ્યું હતું કે રાજ્યસભા બેઠકો માટે ચૂંટણી 10 રાજ્યોમાં યોજાશે.

Published : May 22, 2026 at 10:41 AM IST

નવી દિલ્હી: ભારતના ચૂંટણી પંચ (ECI) એ શુક્રવારે જાહેરાત કરી હતી કે રાજ્યસભાની 24 બેઠકો માટે 18 જૂને ચૂંટણી યોજાશે. એક નિવેદનમાં, EC એ જણાવ્યું હતું કે આ રાજ્યસભા બેઠકો માટે ચૂંટણી 10 રાજ્યોમાં યોજાશે, જ્યાં વર્તમાન સંસદસભ્યો (સાંસદ) 21 જૂનથી 19 જુલાઈ વચ્ચે વિવિધ તારીખે નિવૃત્ત થઈ રહ્યા છે.

રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં આંધ્રપ્રદેશ, ગુજરાત અને કર્ણાટકની ચાર-ચાર બેઠકો; મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનની ત્રણ-ત્રણ બેઠકો; ઝારખંડની બે બેઠકો; અને મણિપુર, મેઘાલય, અરુણાચલ પ્રદેશ અને મિઝોરમની એક-એક બેઠકનો સમાવેશ થશે.

ECI દ્વારા જાહેર કરાયેલા સમયપત્રક મુજબ, ચૂંટણી માટેનું જાહેરનામું 1 જૂને બહાર પાડવામાં આવશે. નામાંકનોની ચકાસણી 9 જૂને થશે અને ઉમેદવારો 11 જૂન સુધી તેમના નામાંકન પાછા ખેંચી શકશે.

નોંધણી દાખલ કરવાની અંતિમ તારીખ 8 જૂન છે. ચૂંટણી માટે મતદાન 18 જૂને સવારે 9:00 થી સાંજે 4:00 વાગ્યા સુધી યોજાશે, જ્યારે મતગણતરી તે જ દિવસે સાંજે 5:00 વાગ્યે શરૂ થશે. ચૂંટણી પ્રક્રિયા 20 જૂન (શનિવાર) સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

મતદાન પંચે જણાવ્યું હતું કે તેણે મતદાનપત્ર પર પસંદગીઓ ચિહ્નિત કરવા માટે રિટર્નિંગ અધિકારી દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ પૂર્વ-નિર્ધારિત સ્પષ્ટીકરણોની સંકલિત વાયોલેટ રંગની સ્કેચ પેનનો વિશિષ્ટ ઉપયોગ ફરજિયાત બનાવવાના નિર્દેશો જારી કર્યા છે.

વધુમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી હતી કે કોઈની પસંદગી દર્શાવવા માટે અન્ય કોઈ પેનનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે નહીં. મતદાન પંચે ઉમેર્યું હતું કે ચૂંટણી મુક્ત અને ન્યાયી રીતે યોજાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે - ચૂંટણી પ્રક્રિયા પર કડક દેખરેખ રાખવા માટે નિરીક્ષકોની નિમણૂક સહિત - યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવશે.

જે અગ્રણી નેતાઓની મુદત પૂરી થઈ રહી છે તેમાં મધ્યપ્રદેશના દિગ્વિજય સિંહ અને એચ.ડી. કર્ણાટકમાંથી દેવેગૌડા અને મલ્લિકાર્જુન ખડગે. ઝારખંડમાંથી અગાઉ સ્વર્ગસ્થ શિબુ સોરેનની બેઠક માટે પણ ચૂંટણી યોજાશે, જે 4 ઓગસ્ટ, 2025થી ખાલી પડી છે. અન્ય નિવૃત્ત સભ્યોમાં અયોધ્યા રામી રેડ્ડી અલ્લા, પિલ્લી સુભાષ ચંદ્ર બોઝ, રામભાઈ હરજીભાઈ મોકરિયા, જ્યોર્જ કુરિયન, મહારાજા સનજાઓબા લીશેમ્બા, વાનજી રાજવી રાજવી, દાનવીર દાનવીર અને રાજેન્દ્ર બોસનો સમાવેશ થાય છે. ગેહલોત, નબામ રેબિયા, ઈરાન્ના કદાદી અને કે. વનલાલવેના, અન્યો વચ્ચે.

