ચૂંટણી પંચે TMC સાંસદ ડેરેક ઓ'બ્રાયન પર મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર સાથે ગેરવર્તનનો આરોપ લગાવ્યો; પાર્ટીએ દાવાને ફગાવ્યો
ઓ'બ્રાયન અને સાકેત ગોખલે સહિત TMCના ચાર સભ્યોનું પ્રતિનિધિમંડળ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરને મળવા પહોચ્યું હતું.
Published : April 8, 2026 at 12:40 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI)એ તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ ડેરેક ઓ'બ્રાયન પર આરોપ લગાવ્યો છે કે તેમમે બુધવારે પોલ પેનલ હેડક્વાર્ટરમાં બેઠક દરમિયાન મુખ્ય ઇલેક્શન કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમાર પર બૂમ પાડી હતી અને તેમણે બોલવા ના દેવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.
જોકે, TMCએ આરોપોને ફગાવ્યા હતા અને આરોપ લગાવ્યો કે CEC જ્ઞાનેશ કુમારે પાર્ટી ડેલીગેશન સાથે ખરાબ વ્યવહાર કર્યો હતો જે તેમને મળવા ECI હેડક્વાર્ટરમાં મળવા પહોંચ્યો હતો.
ઓ'બ્રાયન અને સાકેત ગોખલે સહિત TMCના ચાર સભ્યોનું પ્રતિનિધિમંડળ રાજ્યમાં વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા પશ્ચિમ બંગાળ સંબંધિત નિર્ણયના મુદ્દા અને અન્ય બાબતો ઉઠાવવા માટે મતદાન પેનલ પાસેથી સમય માંગ્યા બાદ ECI પહોંચ્યું હતું.
CEC requested TMC MP Derek O'Brien to maintain decorum in the Commission room. Shouting and indecent behaviour are not appropriate: ECI Officials https://t.co/F7Ek60v74h— ANI (@ANI) April 8, 2026
CECની TMC પ્રતિનિધિમંડળ સાથે બેઠકનો ઉલ્લેખ કરતા, પોલ પેનલના સૂત્રોએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "TMC સાંસદ ડેરેક ઓ'બ્રાયને મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર પર બૂમ પાડી હતી અને તેમને બોલવાનો ઇનકાર કર્યો હતો."
તેઓએ દાવો કર્યો હતો કે CECએ ઓ'બ્રાયને કમિશનના રૂમમાં શિષ્ટાચાર જાળવવા વિનંતી કરી હતી. સૂત્રોએ જ્ઞાનેશ કુમારના હવાલાથી જણાવ્યું, "બૂમો પાડવી અને અભદ્ર વર્તન યોગ્ય નથી."
સૂત્રોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ચૂંટણી પંચે TMCને સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે આ વખતે, પશ્ચિમ બંગાળમાં ચૂંટણીઓ ભયમુક્ત, હિંસામુક્ત, ધાકધમકી મુક્ત, પ્રલોભન મુક્ત અને કોઇપણ બૂથ જામિંગ અને સોર્સ જામિંગ વગર થશે.
चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक— Election Commission of India (@ECISVEEP) April 8, 2026
पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव:
भय रहित,
हिंसा रहित,
धमकी रहित,
प्रलोभन रहित,
छापा रहित,
बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे
ECI's Straight-talk to Trinamool Congress
This time, the Elections in West Bengal would surely be :… pic.twitter.com/p5fM8Uu337
ખાસ કરીને CECએ પહેલા અધિકારીઓને નિર્દેશ આપ્યો હતો કે ચૂંટણીઓ હિંસામુક્ત અને લાલચ મુક્ત કેવી રીતે યોજવામાં આવે જેથી દરેક મતદાર ભય કે પક્ષપાત વિના પોતાનો મત આપી શકે.
દરમિયાન, ઓ'બ્રાયન સામે ચૂંટણી પંચના આરોપનો વિરોધ કરતા TMCના નેતા સાકેત ગોખલેએ જણાવ્યું, "આ જુઠ્ઠાણું છે. હું બેઠકમાં હાજર હતો. આવું કંઇ કહેવામાં આવ્યું નહતું. CEC જ્ઞાનેશ કુમારે અમને માત્ર એટલું જ કહ્યું હતું કે, તમે બધા અહીંથી જતા રહો."
તેમણે ચૂંટણી પંચને બેઠકની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ જાહેર કરવા પડકાર ફેંક્યો હતો. X પર લખ્યુ, "અમે ECIની બેઠકની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ જાહેર કરવાનો પડકાર ફેંકીયે છીએ."
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે પશ્ચિમ બંગાળમાં 294 વિધાનસભા બેઠકો પર 23 અને 29 એપ્રિલે બે તબક્કામાં મતદાન યોજાશે. મત ગણતરી 4 મેએ થશે.
