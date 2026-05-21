ભારતમાં ઇબોલાની ચેતવણી: એરપોર્ટ પર એલર્ટ; જાણો ક્યા દેશમાંથી આવતા પ્રવાસીઓની તપાસ કરવામાં આવશે
આરોગ્ય સેવા મહાનિર્દેશાલયે ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતા દેશોમાંથી આવતા અથવા ત્યાંથી પસાર થતા મુસાફરો માટે એક સલાહકાર જારી કર્યો છે.
Published : May 21, 2026 at 2:39 PM IST
નવી દિલ્હી: આફ્રિકાના કેટલાક ભાગોમાં ઇબોલાના વધતા કેસોને ધ્યાનમાં રાખતા કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર દેખરેખ વધારી છે. સ્વાસ્થ્ય સેવા મહાનિર્દેશાયલય (DGHS)એ ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતા દેશોમાંથી આવતા અથવા ત્યાંથી પસાર થતા મુસાફરો માટે એક પબ્લિક હેલ્થ એડવાઇઝરી જાહેર કરી છે.
સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય દ્વારા એરપોર્ટ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન (APHO)ના માધ્યમથી જાહેર કરવામાં આવેલી એડવાઇઝરીમાં ખાસ કરીને ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગો (DRC), યુગાન્ડા અને દક્ષિણ સુદાનને અસરગ્રસ્ત દેશોના રૂપમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે જે હાલમાં કડક દેખરેખ હેઠળ છે.
એડવાઇઝરી અનુસાર, જે મુસાફરોએ તાજેતરમાં આ દેશોમાં મુસાફરી કરી છે અને તાવ, નબળાઇ, માથાનો દુખાવો, સ્નાયુઓમાં દુખાવો, ઉલટી, ઝાડા, ગળામાં દુખાવો અથવા અસ્પષ્ટ રક્તસ્ત્રાવ જેવા લક્ષણો અનુભવી રહ્યા છે તેમને ઇમિગ્રેશન ક્લિયરન્સ પહેલાં તાત્કાલિક એરપોર્ટ આરોગ્ય અધિકારીઓને જાણ કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.
DGHS (Directorate General of Health Services) issues passenger advisory regarding Ebola Virus pic.twitter.com/KI4BwX9UqP— ANI (@ANI) May 21, 2026
એડવાઇઝરીમાં એવા મુસાફરોને પણ ચેતવણી આપવામાં આવી છે જેઓ શંકાસ્પદ અથવા પુષ્ટિ થયેલા ઇબોલા દર્દીના સીધા સંપર્કમાં આવ્યા હોય. આવા વ્યક્તિઓને તાત્કાલિક ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવા અને અધિકારીઓને તેમના સંપર્કની હિસ્ટ્રી (દર્દી સાથેના તેમના સંપર્ક અંગેની વિગતો) જાહેર કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
એડવાઇઝરી અનુસાર, જો કોઇ મુસાફરમાં ભારત પહોંચવાના 21 દિવસની અંદર લક્ષણ દેખાય તો તેમને તાત્કાલિક મેડિકલ સહાયતા લેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. સાથે જ ડૉક્ટરોને પોતાની તાજેતરના પ્રવાસની સંપૂર્ણ જાણકારી આપવા કહેવામાં આવ્યું છે. આ 21 દિવસના સમયગાળામાં ઇબોલા વાયરસના ઇન્ક્યુબેશન સમયગાળા પર આધારિત છે.
અધિકારીઓે મુસાફરોને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય નિયમો અનુસાર એરપોર્ટ પર લાગુ કરવામાં આવતી સ્ક્રીનીંગ પ્રક્રિયાઓ અને અન્ય સાર્વજનિક પગલાંમાં સહયોગ કરવા અપીલ કરી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે એરપોર્ટ હેલ્થ ડેસ્ક અને સર્વેલન્સ ટીમોને સતર્ક રહેવા અને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાંથી આવતા આંતરરાષ્ટ્રીય મુસાફરો પર દેખરેખ રાખવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય સચિવ પુણ્ય સલિલા શ્રીવાસ્તવની અધ્યક્ષતામાં, ઇબોલા વાયરસ રોગ (EVD) સામે લડવા માટેની તૈયારી અને પગલાંની સમીક્ષા કરવા માટે તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના સ્વાસ્થ્ય સચિવો સાથે એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક યોજાઇ હતી.
સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ભારતમાં અત્યાર સુધી ઇબોલા વાયરસ રોગનો કોઇ પણ કેસ સામે આવ્યો નથી. જોકે, વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન (WHO) દ્વારા ઇબોલાને 'જાહેર આરોગ્ય કટોકટી ઓફ ઇન્ટરનેશનલ કન્સર્ન (PHEIC) તરીકે જાહેર કર્યા બાદ, કેન્દ્ર સરકારે સાવચેતીના ભાગરૂપે દેશભરમાં દેખરેખ અને તૈયારીઓને પહેલાથી જ મજબૂત બનાવી દીધી છે.
બેઠક દરમિયાન, તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને દરેક સ્તરે તૈયાર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. તેમને જણાવવામાં આવ્યું હતું કે આગમન પહેલા અને આગમન પછીની તપાસ, ક્વોરન્ટાઇન (અલગ રાખવા)નો નિયમ, દર્દીની સંભાળ, રેફરલ કરવાની રીત અને લેબ ટેસ્ટિંગ સાથે જોડાયેલી જાણકારી પહેલા જ શેર કરવામાં આવી છે.
કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય સચિવે મળીને દેખરેખ રાખવા, સમયસર રિપોર્ટ આપવા અને નક્કી કરવામાં આવેલી હોસ્પિટલને તૈયાર રાખવાની જરૂરિયાત પર ભાર મુક્યો હતો. આ ઘટનામાં તમામ સંબંધિત મંત્રાલય અને વિભાગોને પણ એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે અને તે સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય સાથે મળીને જરૂરી બચાવ અને દેખરેખના પગલાં ભરી રહ્યા છે.
મંત્રાલયે જણાવ્યું કે ભારત પાસે આવી પરિસ્થિતિઓને અસરકારક રીતે સંભાળવાનો વ્યાપક અનુભવ છે. 2014માં આફ્રિકામાં ફેલાયેલો ઇબોલા પ્રકોપ પણ સામેલ છે, જ્યારે આ સાવચેતીનાં પગલાં સફળતાપૂર્વક લાગુ કરવામાં આવ્યા હતા.
આ પણ વાંચો: