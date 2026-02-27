ETV Bharat / bharat

કોલકાતામાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા, દાર્જિલિંગ અને સિક્કિમમાં પણ ભૂકંપના ઝટકા

કોલકાતા સહિત અનેક વિસ્તારોમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા બાદ લોકો ઘરોમાંથી બહાર દોડી આવ્યા હતા.

સિક્કિમમાં ભૂકંપથી નુકસાન પામેલા ઘર
સિક્કિમમાં ભૂકંપથી નુકસાન પામેલા ઘર (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 27, 2026 at 2:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: પશ્ચિમ બંગાળની રાજધાની કોલકાતા ઉપરાંત, શુક્રવારે દાર્જિલિંગ, સિક્કિમ અને નેપાળમાં પણ ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. કોલકાતા અને આસપાસના કેટલાક જિલ્લાઓમાં ફરી ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. આજે બપોરે 1:22 વાગ્યે ભૂકંપ અનુભવાયો હતો. 52 સેકન્ડમાં કુલ ત્રણ ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 5 હતી.

ભૂકંપ બાદ નબન્ના અને પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાને ખાલી કરાવવામાં આવ્યા હોવાનું જાણવા મળે છે. ભૂકંપ બાદ ઘણા લોકો ગભરાઈને રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા. ઘણા વિસ્તારોના રહેવાસીઓએ અહેવાલ આપ્યો છે કે ભૂકંપ દરમિયાન છતના પંખા ધ્રુજી ગયા, ફર્નિચર ખસી ગયું અને બારીઓ ખખડી ગઈ, અને બહુમાળી ઇમારતોમાં તેની અસર વધુ અનુભવાઈ.

આજે સવારે દાર્જિલિંગમાં 2.5 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ અનુભવાયો હતો. ભૂકંપની તીવ્રતા વધારે ન હતી, પરંતુ ગભરાટથી લોકો ઘરોમાંથી બહાર દોડી આવ્યા હતા. ભૂકંપનું કેન્દ્ર સિક્કિમ હોવાનું જાણવા મળે છે.

દરમિયાન, ફેબ્રુઆરીના અંતથી સિક્કિમમાં અનેક ભૂકંપ અને આંચકાઓથી ગભરાટ ફેલાયો છે. ગુરુવાર અને શુક્રવારે સવારે અનેક આંચકા અનુભવાયા હતા. આજે સવારે લગભગ 4:10 વાગ્યે સિક્કિમમાં 3.7 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો, જેના કારણે વ્યાપક ગભરાટ ફેલાયો હતો.

નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજી અનુસાર, રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં ઘણા લોકોએ જોરદાર આંચકા અનુભવ્યા હોવાનું જણાવ્યું હતું. તાજેતરના દિવસોમાં, સિક્કિમમાં, ખાસ કરીને પશ્ચિમ સિક્કિમમાં વારંવાર ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા છે. વારંવારના આંચકાથી સ્થાનિક ચિંતામાં વધારો થયો છે.

ગઈકાલે સિક્કિમમાં ચાર અલગ અલગ ભૂકંપ આવ્યા હતા, જેનાથી ભય અને ચિંતામાં વધારો થયો હતો. જોકે, તાત્કાલિક કોઈ જાનહાનિ કે મોટા નુકસાનના અહેવાલ નથી.

દરમિયાન, ગઈકાલના ભૂકંપને કારણે ગંગ્યપ સ્કૂલ અને ગેરેથાંગ સ્કૂલના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને નુકસાન થયું હોવાના અહેવાલ છે. અધિકારીઓ પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરી રહ્યા છે, અને લોકોને વધુ આંચકા આવે તો સતર્ક રહેવા અને સલામતી માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.

નેપાળમાં 4.7 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો

શુક્રવારે નેપાળના સંખુવાસભા જિલ્લામાં 4.7 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો. જાનહાનિ કે મિલકતને નુકસાનના કોઈ તાત્કાલિક અહેવાલ નથી.

રાષ્ટ્રીય ભૂકંપ દેખરેખ અને સંશોધન કેન્દ્ર (NEMRC) અનુસાર, ભૂકંપ શુક્રવારે સવારે 3:18 વાગ્યે આવ્યો હતો, જેનું કેન્દ્રબિંદુ કાઠમંડુથી લગભગ 400 કિલોમીટર પૂર્વમાં સંખુવાસભા-તાપલેજંગ સરહદી વિસ્તાર નજીક ટોપકે ગોલામાં હતું. આ ભૂકંપ ભોજપુર, પંચથર અને તેહરથુમ સહિત નજીકના જિલ્લાઓમાં અનુભવાયો હતો.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

EARTHQUAKE IN BENGAL
EARTHQUAKE TREMORS
KOLKATA
DARJEELING AND SIKKIM
EARTHQUAKE TREMORS FELT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.