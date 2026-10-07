ઉત્તરાખંડમાં 4.9 તિવ્રતાનો ભૂકંપ, ચમોલીમાં નોંધાયું કેન્દ્રબિંદુ, હિમાચલથી લઈને દિલ્હી-NCR સુધી ધરતી ધ્રુજી,
ઉત્તરાખંડના અનેક જિલ્લાઓમાં ભૂકંપ આવ્યો છે, જેના કારણે લોકોમાં ગભરાટ ફેલાયો છે. દિલ્હી-એનસીઆર સુધી તેના આંચકા અનુભવાયા છે.
Published : October 7, 2026 at 7:01 AM IST
દેહરાદૂન/દિલ્હીઃ ઉત્તરાખંડની ધરતી ફરી એકવાર ભૂકંપના આંચકાથી ધ્રુજી ઉઠી છે. મોડી રાત્રે ચમોલી, પૌડી, રુદ્રપ્રયાગ, અલ્મોડા અને ઉધમ સિંહ નગર સહિતના અનેક જિલ્લાઓમાં ભૂકંપના જોરદાર આંચકા અનુભવાયા હતા. આંચકા અનુભવાતા જ લોકો પોતાના ઘરોમાંથી બહાર દોડી આવ્યા હતા.
રુદ્રપ્રયાગ અને અલ્મોડા જિલ્લાઓમાંથી પણ આવા અહેવાલો મળ્યા હતા. શ્રીનગર અને પૌડી ગઢવાલના લોકોએ પણ આ આંચકાનો અનુભવ કર્યો હતો. એકંદરે, ગઢવાલથી લઈને કુમાઉં સુધીના સમગ્ર વિસ્તારમાં આ આંચકાની અસર અનુભવાઈ હતી.
EQ of M: 4.9, On: 06/10/2026 22:23:13 IST, Lat: 30.103 N, Long: 79.561 E, Depth: 13 Km, Location: Chamoli, Uttarakhand. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia https://t.co/58BGGnvY1V— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) October 6, 2026
કેન્દ્રબિંદુ ચમોલી
નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજી (રાષ્ટ્રીય ભૂકંપ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર) અનુસાર, ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ ઉત્તરાખંડના ચમોલી જિલ્લામાં, જમીનની સપાટીથી 13 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ હતું. ભૂકંપની તીવ્રતા 4.9 નોંધાઈ હતી. અત્યાર સુધી જાન-માલના નુકસાનના કોઈ અહેવાલ નથી. જોકે, ધરતી ધ્રૂજતાની સાથે જ લોકો બૂમો પાડતા પોતપોતાના ઘરોમાંથી બહાર દોડી આવ્યા હતા. શિમલા (154 કિમી), કુરુક્ષેત્ર (258કિમી), નોઈડા (273કિમી), ચંદીગઢ (275કિમી) અને નવી દિલ્હી (282 કિમી) સુધીના વિસ્તારોમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા.
क्या किसी को भूकंप के झटके महसूस हुए❓️ समय 22:23 बजे https://t.co/EhIYv7fsrf— Rudraprayag Police Uttarakhand (@RudraprayagPol) October 6, 2026
ઉત્તરાખંડમાં વારંવાર આવતા ભૂકંપ
નોંધનીય છે કે ઉત્તરાખંડ એક હિમાલયી રાજ્ય છે અને ત્યાં ભૂકંપનું જોખમ ઘણું વધારે છે. અહીં વારંવાર ભૂકંપના આંચકા અનુભવાય છે. સિસ્મિક ઝોનિંગ (ભૂકંપ સંવેદનશીલતાના ક્ષેત્રો)ની દ્રષ્ટિએ, ઉત્તરાખંડને ઝોન 6માં મૂકવામાં આવ્યું છે.
અગાઉ, ભૂકંપ પ્રત્યેની સંવેદનશીલતાના આધારે ઉત્તરાખંડને ઝોન 4 અને 5 હેઠળ વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે, 2025માં 'બ્યુરો ઓફ ઈન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સ' (BIS) દ્વારા દેશભરમાં ભૂકંપના જોખમનું મૂલ્યાંકન કરતો નવો નકશો બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો. આ નવા વર્ગીકરણ હેઠળ, ઉત્તરાખંડને ઝોન 4 અને 5માંથી બદલીને 'ઝોન 6'માં સામેલ કરવામાં આવ્યું છે.
વરસાદનું પણ એલર્ટ
બીજી તરફ, રાજ્યમાં આગામી થોડા કલાકો માટે વરસાદ અંગે 'ઓરેન્જ એલર્ટ' જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. દેહરાદૂન, હરિદ્વાર અને ટિહરી ગઢવાલના ચોક્કસ વિસ્તારોમાં, જેમાં લક્ષર, મંગલૌર, લચ્છીવાલા, ડોઈવાલા, સેલાકુઈ, હરબર્ટપુર, ચંબા, ઘનસાલી, ટિપરી, ઝાબરેડા અને આસપાસના વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે, ત્યાં મધ્યમ વરસાદ અથવા વાવાઝોડા સાથે તેજ પવન (40–50 કિમી/કલાકની ઝડપે) ફૂંકાવાની આગાહી કરવામાં આવી છે.
મંગળવારે દિલ્હીમાં પણ ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજી (NCS) અનુસાર, રાત્રે 10:23:13 કલાકે ઉત્તરાખંડના ચમોલીમાં 13 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ 4.9ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો. અહેવાલો મુજબ, રાત્રે લગભગ 10:24 વાગ્યે બાગેશ્વર, ભીમતાલ, પિથોરાગઢ, ચંપાવત, હલ્દવાની, ખતિમા, રુદ્રપ્રયાગ, ઋષિકેશ, ગોપેશ્વર, ચમોલી અને બદ્રીનાથમાં આંચકા અનુભવાયા હતા.