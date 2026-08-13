લેહ-લદ્દાખમાં ભૂકંપનો ઝટકો, રિક્ટર સ્કેલ પર 5.5ની તીવ્રતા
લદ્દાખના લેહમાં સવારે ભૂકંપના ઝટકા અનુભવાયા હતા. નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજી અનુસાર લેહમાં સવારે 6:05 વાગ્યે લદ્દાખના લેહમાં 5.5ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ અનુભવ્યો હતો.
Published : August 13, 2026 at 8:23 AM IST
લેહ: લદ્દાખના લેહમાં સવારે ભૂકંપના ઝટકા અનુભવાયા હતા. નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજી અનુસાર લેહમાં સવારે 6:05 વાગ્યે લદ્દાખના લેહમાં 5.5ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ અનુભવ્યો હતો.
નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજી અનુસાર ભૂકંપ સવારે 6:05 વાગ્યે 10 કિમીની ઊંડાઇએ આવ્યો હતો. ભૂકંપનું કેન્દ્ર હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. જાનહાનિ કે મોટા નુકસાનના કોઇ અહેવાલ નથી.
X પર એક પોસ્ટમાં, નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજીએ જણાવ્યું હતું કે, '06:05:15 વાગ્યે 5.5ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ અનુભવાયો હતો. ઊંડાઇ 10 કિમી નોંધવામાં આવી છે.'
EQ of M: 5.5, On: 13/08/2026 06:05:15 IST, Lat: 36.881 N, Long: 74.402 E, Depth: 10 Km, Location: Leh, Ladakh.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) August 13, 2026
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ભૂકંપ પૃથ્વીની સપાટીથી આશરે 700 કિલોમીટર નીચે ગમે ત્યાં થઇ શકે છે. વૈજ્ઞાનિક હેતુઓ માટે, USGS ડેટા અનુસાર 0-700 કિમીની આ ભૂકંપ ઊંડાઈ શ્રેણીને ત્રણ ઝોનમાં વહેંચવામાં આવી છે: છીછરા, મધ્યવર્તી અને ઊંડા.
છીછરા ભૂકંપ સામાન્ય રીતે ઊંડા ભૂકંપ કરતાં વધુ ખતરનાક હોય છે. આનું કારણ એ છે કે છીછરા ભૂકંપમાંથી આવતા ભૂકંપના મોજા સપાટી સુધી પહોંચવા માટે ઓછા અંતરે આવે છે, જેના કારણે જમીન વધુ ધ્રુજારી પામે છે, ઇમારતોને વધુ નુકસાન થાય છે અને વધુ મૃત્યુ થાય છે.
ભૂકંપને કારણે ઘરની બહાર નીકળ્યા લોકો
લેહની ધરતી પર સવારે લોકો ઊંઘતા હતા ત્યારે લોકો ઘરોની બહાર નીકળ્યા હતા. ભૂકંપના ઝટકા એટલા જોરદાર હતા કે ઊંઘમાં જ લોકોએ ઝટકા અનુભવ કર્યા હતા.
મ્યાનમાર-અફઘાનિસ્તાનમાં પણ આવ્યો હતો ભૂકંપ
12 ઓગસ્ટના રોજ મ્યાનમારમાં પણ 4.2ની તીવ્રતાનો ભૂકંપના ઝટકા અનુભવાયા હતા. અફઘાનિસ્તાનમાં પણ ભૂકંપના ઝટકા અનુભવાયા હતા. અફઘાનિસ્તાનમાં ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 4.1ની નોંધાઇ હતી.
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