ઓડિશાના કોરાપુટ-મલકાનગિરિમાં રાત્રે 4.4ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ, 15 સેકન્ડ સુધી ધ્રુજી ધરતી
મલકાનગિરિના કુડુમુલુગુમ્મા, પાત્રપુટ અને સદાશિવપુરમાં પણ અનુભવાયા હળવા આંચકા, 6 થી 8 સેકન્ડ સુધી રહી અસર.
Published : April 5, 2026 at 3:17 PM IST
કોરાપુટ/મલકાનગિરી (ઓડિશા): દક્ષિણ ઓડિશાના કોરાપુટ અને મલકાનગિરિ જિલ્લામાં શનિવારે મોડી રાત્રે ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. જેના કારણે રહેવાસીઓમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો. લોકો ગભરાઈને પોતાના ઘરમાંથી બહાર દોડી આવ્યા હતા.
4.4ની તીવ્રતા અને 5 કિમીની ઊંડાઈ
નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજી (NCS) અનુસાર, આ ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 4.4 હતી. ભૂકંપ 4 એપ્રિલના રોજ રાત્રે લગભગ 11:31 વાગ્યે આવ્યો હતો. તેનું કેન્દ્રબિંદુ કોરાપુટ જિલ્લાની નજીક જમીનની અંદર પાંચ કિલોમીટરની ઊંડાઈએ હતું.
EQ of M: 4.4, On: 04/04/2026 23:31:01 IST, Lat: 18.573 N, Long: 82.559 E, Depth: 5 Km, Location: Koraput, Odisha.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) April 4, 2026
15 સેકન્ડ સુધી ધ્રુજતી રહી ધરતી
કોરાપુટ અને સુનાબેડા વિસ્તારોમાં રાત્રે 11:31 વાગ્યાની આસપાસ ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો. લગભગ 15 સેકન્ડ સુધી જમીન ધ્રુજતી રહી. આટલા લાંબા સમય સુધી ધ્રુજારી થતાં રહેવાસીઓ ગભરાઈને પોતાના ઘરોમાંથી બહાર દોડી આવ્યા.
આ વિસ્તારોમાં અનુભવાયા આંચકા
કોરાપુટના વિવિધ વિસ્તારોમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા, જેમાં બાપરીગુડા, લમતાપુટ, પોટ્ટાંગી, દમનજોડી અને જેપોરનો સમાવેશ થાય છે. આ વિસ્તારોમાં લોકોએ જોરદાર ધ્રુજારી અનુભવી હતી.
મલકાનગિરિમાં પણ અનુભવાયા આંચકા
મલકાનગિરિ જિલ્લાના વિવિધ ભાગોમાં પણ હળવા આંચકા અનુભવાયા હતા. મલકાનગિરિમાં કુડુમુલુગુમ્મા (ખૈરપુટ બ્લોક), પાત્રપુટ (મથિલી બ્લોક), સદાશિવપુર ગામ (કોરુકોન્ડા બ્લોકમાં ચિતાપરી પંચાયત હેઠળ), અને ચિત્રકોન્ડા બ્લોકના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભૂકંપ અનુભવાયો હતો.
6 થી 8 સેકન્ડ સુધી રહ્યા આંચકા
આ સ્થળોએ ભૂકંપના આંચકા લગભગ 6 થી 8 સેકન્ડ સુધી રહ્યા. જોકે કોઈ મોટું નુકસાન થયું નથી, પરંતુ ઘરના ફર્નિચર જેમ કે પલંગ, ખુરશીઓ અને બેન્ચ ધ્રુજવા લાગ્યા. વાસણો અને ગાદલા જમીન પર પડી ગયા. ઘરોમાં અચાનક ધ્રુજારી આવતાં રહેવાસીઓ ગભરાઈને બહાર ભાગી ગયા.
કોઈ જાન-માલના નુકસાનના અહેવાલ નથી
અત્યાર સુધી, ભૂકંપને કારણે કોઈ જાન-માલના નુકસાનના કોઈ અહેવાલ નથી. વહીવટી તંત્ર પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે. કોઈ મોટું નુકસાન ન થયું હોવાની માહિતી છે, પરંતુ સતર્કતાના પગલા તરીકે સંબંધિત અધિકારીઓ સતત સંપર્કમાં છે.
લોકોમાં ગભરાટ, પરંતુ હાલ સ્થિતિ સામાન્ય
ભૂકંપના આંચકા બાદ લોકોએ ઘણી રાહત સુધી ઘરની બહાર જ વિતાવી હતી. જોકે હવે ધીમે ધીમે સ્થિતિ સામાન્ય બની રહી છે. પ્રશાસન દ્વારા લોકોને અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપવા અને સાવચેતી રાખવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
