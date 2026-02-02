જમ્મુ-કાશ્મીરના બારામુલામાં 4.6ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ, નિકોબાર દ્વીપ સમુહ પર પણ ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા
દેશના બે અલગ-અલગ ભાગોમાં વહેલી સવારે ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા.
Published : February 2, 2026 at 8:27 AM IST
શ્રીનગર: સોમવારે વહેલી સવારે જમ્મુ અને કાશ્મીરના બારામુલ્લા જિલ્લા અને નિકોબાર ટાપુઓમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી. બંને સ્થળોએ ભૂકંપની તીવ્રતા 4 થી વધુ માપવામાં આવી હતી.
સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટમાં, નેશનલ સેન્ટર ઓફ સિસ્મોલોજી (NCS) એ જણાવ્યું હતું કે, "સોમવારે સવારે જમ્મુ અને કાશ્મીરના બારામુલ્લા જિલ્લામાં 4.6 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો. ભૂકંપ લગભગ 5:35 વાગ્યે આવ્યો હતો અને તેનું કેન્દ્ર જમીનથી 10 કિલોમીટર નીચે હતું. હજુ સુધી ભૂકંપથી કોઈ નુકસાન થયાના કોઈ અહેવાલ નથી. જોકે, સવારે અચાનક આવેલા ધ્રુજારીથી લોકો ડરી ગયા હતા, અને ઘણા લોકો તેમના ઘરની બહાર જોવા મળ્યા હતા."
EQ of M: 4.7, On: 02/02/2026 05:35:54 IST, Lat: 34.14 N, Long: 74.41 E, Depth: 10 Km, Location: Baramulla, Jammu & Kashmir.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) February 2, 2026
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/hLBLkAf2DS
અગાઉ, નિકોબાર ટાપુઓમાં પણ ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. અહીં લગભગ 3:31 વાગ્યે ભૂકંપ આવ્યો હતો. નેશનલ સેન્ટર ઓફ સિસ્મોલોજી અનુસાર, ભૂકંપની તીવ્રતા 4.6 માપવામાં આવી હતી. ભૂકંપનું કેન્દ્ર જમીનથી 10 કિલોમીટર નીચે હતું. ભૂકંપને કારણે નિકોબાર ટાપુઓમાં કોઈ જાનમાલના નુકસાનના અહેવાલ નથી. નિષ્ણાતો માને છે કે 5 થી ઓછી તીવ્રતાવાળા ભૂકંપ ઓછા ખતરનાક હોય છે. જોકે, લોકો ગભરાઈ જાય છે અને રસ્તાઓ પર દોડી આવે છે.
EQ of M: 4.6, On: 02/02/2026 03:31:12 IST, Lat: 9.03 N, Long: 92.78 E, Depth: 10 Km, Location: Nicobar Islands.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) February 1, 2026
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/4YeqqAxk0h
એ નોંધવું જોઈએ કે 5 જાન્યુઆરીની શરૂઆતમાં આસામના મોરીગાંવમાં એક શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યો હતો. તેનું કેન્દ્રબિંદુ મોરીગાંવ જિલ્લો હતો. નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજી અનુસાર, ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર આશરે 5.1 હતી. કોઈ નુકસાન થયું નથી.
