રાજધાની દિલ્હીમાં ભૂંકપનો આંચકો, 2.9ની નોંધાઈ તિવ્રતા
રાજધાની દિલ્હીમાં વહેલી સવારે 4 વાગ્યાની આસપાસ ભૂકંપનો આંચકો નોંધાયો છે, જેની તિવ્રતા 2.9ની નોંધાઈ છે.
By ANI
Published : August 2, 2026 at 9:30 AM IST
નવી દિલ્હી : નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજી (NCS) અનુસાર, રવિવારે વહેલી સવારે દિલ્હીના ઉત્તર જિલ્લામાં 2.9 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો નોંધાયો છે.
આ ભૂકંપ સવારે 04:14:01 કલાકે (IST) 8 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ નોંધાયો હતો, જેનું કેન્દ્રબિંદુ 28.721 ઉત્તર અક્ષાંશ અને 76.957 પૂર્વ રેખાંશ પર હતું. NCS એ X પર એક પોસ્ટમાં માહિતી આપી હતી કે ભૂકંપ 8 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ આવ્યો હતો.
Magnitude 2.9 earthquake jolts Delhi's North District— ANI Digital (@ani_digital) August 2, 2026
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નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજી (NCS) એ કહ્યું, ધરતીકંપ પૃથ્વીની સપાટી પર ગમે ત્યાં અને સપાટીથી 700 કિલોમીટર નીચે થઈ શકે છે. વૈજ્ઞાનિક હેતુઓ માટે, USGS ડેટા અનુસાર, 0-700 કિમીની આ ભૂકંપ ઊંડાઈ શ્રેણીને ત્રણ ઝોનમાં વહેંચવામાં આવી છે: ઓછી ઉંડાઈ, મધ્યમ અને ઊંડી.
ઓછી ઉંડાઈએ આવેલો ભૂકંપ સામાન્ય રીતે ઊંડા ભૂકંપો કરતાં વધુ ખતરનાક હોય છે. આનું કારણ એ છે કે ઓછી ઉંડાઈએ આવેલા ભૂકંપોમાંથી આવતા ભૂકંપની તરંગો સપાટી સુધી પહોંચવા માટે ઓછું અંતર કાપવું પડતું હોય છે, જેના કારણે જમીન વધુ ધ્રુજે છે, અને વધુ માળખાકીય નુકસાન અને વધુ જાનહાનિ થઈ શકે છે.
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